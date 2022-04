Zelenskyi varoittaa Venäjän saattavan suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut Facebookissa julkaisemassaan puheessa, että Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä Ukrainassa. Zelenskyi sanoi Ukrainan ottavan tällaiset suunnitelmat ”niin vakavasti kuin mahdollista”.

Maanantaina levisi vahvistamattomia tietoja, että Mariupolissa olisi käytetty kemiallisia aseita. Sekä Britannia että Yhdysvallat ovat yrittäneet saada vahvistusta väitteisiin siinä kuitenkaan onnistumatta.

– Yritämme pikaisesti saada liittolaistemme kanssa vahvistusta asialle. Tällaisten aseiden käyttäminen tässä konfliktissa olisi tunteetonta ja vaadimme (Vladimir) Putinia ja hänen hallintoaan vastuuseen siitä, Britannian ulkoministeri Liz Truss kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi CNN:lle, ettei se pysty vahvistamaan väitteitä Venäjän kemiallisten aseiden käyttämisestä Mariupolissa. Kirby lisäsi, että Yhdysvallat on huolissaan mahdollisuudesta, että Venäjä voisi silti näin toimia.

Venäläiset jättäneet ”kymmeniä, ellei satoja tuhansia” räjähteitä vetäytyessään

Zelenskyi sanoi myös, että Pohjois-Ukrainasta on löytynyt Venäjän vetäytymisen jälkeen ”kymmeniä, ellei satoja tuhansia” vaarallisia räjähteitä, jotka venäläiset ovat jättäneet tarkoituksella.

– Valtaajat jättivät miinoituksia joka paikkaan: valtaamiinsa taloihin, kaduille, pelloille. He miinoittivat ihmisten omaisuutta, autoja, (talojen) ovia, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi myös myönsi, että Ukraina on riippuvainen kansainvälisestä aseavusta. Hän huomautti kuitenkin, että Ukrainan joukot ovat ”rohkeampia” kuin venäläiset ja ”lyövät miehittäjiä viisaammalla ja harkitulla taktiikalla”.

