Zelenskyi: Venäläisjoukot raiskanneet satoja Ukrainassa, joukossa lapsia

Ukrainasta saatiin tiistaina jälleen tietoja raakuuksista, joihin venäläisjoukot ovat syyllistyneet. Helpotusta ei lähiaikoinakaan ole luvassa, sillä aseleponeuvottelujen kerrottiin olevan lähes täysin jumissa ja Venäjä jatkoi joukkojen keskittämistä Itä-Ukrainan suurhyökkäystä varten.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaanvenäläisjoukot ovat syyllistyneet Ukrainassa satoihin raiskauksiin. Presidentin mukaan uhreiksi on joutunut myös hyvin nuoria lapsia ja jopa vauva.

– Tuhansia ja tuhansia uhreja. Satoja on kidutettu. Ruumiita löytyy edelleen viemäreistä ja kellareista. Sadoista raiskauksista on tietoja, myös nuoria tyttöjä ja hyvin pieniä lapsia. Jopa vauva, videolinkin välityksellä Liettuan parlamentille puhunut Zelenskyi kertoi.

Zelenskyi kertoi myös, että niiltä alueilta, joilta venäläisjoukot ovat vetäytyneet, löytyy koko ajan uusia joukkohautoja.

Butshan kaupungin viranomaiset kertoivat, että joukkohaudoista kaupungissa on löytynyt jo yli 400 ihmisen ruumiit. Lukua ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Neuvottelut hyvin vaikeita

Ukrainan aseleponeuvotteluja käyvää ryhmää johtava Myhailo Podoljak sanoi tiistaina, että neuvottelut ovat edelleen käynnissä, mutta ne ovat erittäin vaikeita. Neuvotteluja on käyty työryhmissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi tiistaina neuvottelujen olevan täysin umpikujassa. Tämä johtuu Putinin mukaan siitä, että Ukraina vaihtaa koko ajan neuvottelutavoitteittaan.

Podoljakin mukaan venäläisten tarkoituksena on lausunnoillaan ainoastaan painostaa ukrainalaisia.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille jo yli 4,6 miljoonaa ihmistä. Valtaosa on naisia ja lapsia, sillä alle 60-vuotiaiden miesten tulee jäädä puolustamaan maataan.

YK:n mukaan pakolaisten määrä on viime aikoina vähentynyt, mutta nyt ulkomaille tulevat olevat usein huonossa kunnossa ja sodan traumatisoimia.

Lisää joukkoja Itä-Ukrainaan

Britannian sotilastiedustelu odotti tiistaina taistelujen Itä-Ukrainassa kiihtyvän seuraavien kahden kolmen viikon aikana, kertoo Britannian puolustusministeriö. Brittiarvion mukaan Venäjän päähuomio on ukrainalaisten puolustusasemissa Donetskissa ja Luhanskissa sekä muun muassa Kramatorskissa.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän joukkojen poistuminen Valko-Venäjän alueelta on jatkunut samalla kun joukkoja keskitetään tukemaan taisteluja Itä-Ukrainassa.

Etelämmässä Venäjä jatkaa sotatoimia myös Hersonin ja Mykolajivin kaupunkien liepeillä Krimin luoteispuolella, brittitiedustelu arvioi.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän joukot ovat ryhmittymässä uudelleen lähellä Ukrainan itärajaa, kertoo BBC. Asevoimien mukaan ukrainalaiset ovat torjuneet kuusi vihollisen hyökkäystä sekä tuhonneet useita venäläisiä tankkeja ja muita ajoneuvoja.

Viikkokausia piiritettynä olleen Mariupolin satamakaupungin Ukrainan eteläosassa odotettiin tiistaina päätyvän lopullisesti venäläisten käsiin minä hetkenä hyvänsä, sillä sitä puolustavat sotilaat kertoivat jo maanantaina, ettei heillä ole enää ammuksia.

