Zelenskyi ylistää ukrainalaisia – ”Olemme kestäneet jo 50 päivää, vaikka miehittäjät antoivat meille enintään viisi”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylistää viimeisimmässä, viime yönä julkistetussa puheessaan ukrainalaisia ”särkymättömiksi” ja Ukrainaa ”rohkeimmaksi maaksi”.

– Olemme kestäneet jo 50 päivää. 50 päivää Venäjän hyökkäystä, vaikka miehittäjät antoivat meille enintään viisi. Näin he ”tuntevat meidät”, presidentti sanoo.

Zelenskyi muistuttaa, ettei Venäjä aloittanut sotaa Ukrainassa helmikuun 24. päivänä, vaan venäläisjoukot tulivat maahan jo vuonna 2014 valtaamalla Krimin niemimaan ja muuttamalla sen suureksi sotilastukikohdaksi, aloittamalla ”karmivan sodan” Donbassissa ja tekemällä Mustastamerestä ja Asovanmerestä ”maailman vaarallisimmat meret”.

Presidentti sanoo Venäjän osoittaneen, että Donbassin alue Itä-Ukrainassa on sen pääkohde.

– Venäjä haluaa ensisijaisesti tuhota Donbassin. Venäjän joukot tuhoavat Luhanskin ja Donetskin alueita aivan kuin ne haluaisivat, että jäljelle jää vain kiviä eikä yhtäkään ihmistä.

Venäjä on vetänyt joukkonsa Ukrainan pohjoisosista ja keskittänyt niitä Ukrainan itäosiin, jossa se tiettävästi valmistautuu suurhyökkäykseen.

”Ukrainasta tuli vapaan maailman sankari”

Zelenskyi syyttää puheessaan Venäjään joukkoja Donbassin asukkaiden pakottamisesta taistelemaan ja alueen kaupunkien ja kylien tuhoamisesta. Hän myös kutsui Venäjän hyökkäystä absurdiksi ja sanoi Venäjän tuhoavan sitä, mitä se väittää suojelevansa, kuten venäläistä kulttuuria, suhteita Ukrainaan ja jopa venäjän kieltä.

Zelenskyi muistelee puheessaan sitä, kuinka sodan alettua monet neuvoivat häntä pakenemaan maasta ja ”antautumaan tyrannialle”.

– Hekään eivät tunteneet meitä, eivätkä he tienneet, kuinka rohkeita ukrainalaiset ovat ja kuinka paljon arvostamme vapauttamme. Mahdollisuutta elää haluamallamme tavalla.

Zelenskyi painotti myös kiitollisuuttaan Ukrainaa tukeneille. Hän sanoo 50 päivän aikana nähneensä monia maailman johtajia uusilla tavoilla ja kokeneensa suurta anteliaisuutta niiltä, jotka eivät itse ole rikkaita. Lisäksi hän kertoo nähneensä muita kuin poliitikkoja, jotka ovat 50 päivän aikana tehneet enemmän kuin johtoasemassa olevat valtionpäämiehet.

Hän kuitenkin korostaa avun olevan vain lisäystä siihen, miten ukrainalaiset itse puolustavat Ukrainaa.

– Tämän sodan 50 päivän aikana Ukrainasta tuli sankari koko vapaalle maailmalle.

https://www.president.gov.ua/en/news/za-50-dniv-ciyeyi-vijni-ukrayina-stala-geroyem-dlya-vsogo-vi-74329

Anne Salomäki

STT

