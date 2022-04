Zelenskyin määrä puhua tänään YK:n turvallisuusneuvostossa, joka kokoontuu käsittelemään tilannetta Ukrainassa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä puhua tänään YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, kertoo parhaillaan neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Britannian YK-edustusto Twitterissä.

Britannian edustuston tviitin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Ukrainassa käymän sodan todellinen luonne tullaan paljastamaan.

– Neuvoston puheenjohtajana Britannia aikoo taata, että totuus Venäjän sotarikoksista kuullaan, tviitissä kirjoitettiin

Britannia ei osannut sanoa maanantaisen ilmoituksen jälkimainingeissa kertooko Zelenskyi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa etukäteen nauhoitetussa viestissä vai onko ukrainalaisjohtajan esiintyminen suora lähetys.

Tiistainen kokous oli merkitty kalenteriin jo ennen ilmoitusta Zelenskyin esiintymisestä. Myös YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin on määrä osallistua kokoukseen.

Kokoontumisen asialistaa hallinnevat Butshan tapahtumat. Kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita. Ukraina on vaatinut Venäjää tilille sotarikoksista sen jälkeen, kun Butshasta saatiin valokuvia ja videoita ruumiista kaduilla sekä joukkohaudoista.

Zelenskyi vieraili Butshassa maanantaina. Presidentin mukaan Venäjän joukot ovat syyllistyneen kansanmurhaan Butshassa. Zelenskyin mukaan Ukrainalle on ”hyvin vaikeaa” neuvotella Venäjän kanssa venäläisjoukkojen Butshassa tekemien julmuuksien jälkeen.

Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa ja väittänyt, että videot Butshasta olisivat väärennettyjä.

Turvallisuusneuvosto hylkäsi New York Timesin mukaan aiemmin Venäjän pyynnön kokoontua keskustelemaan Venäjän väittämästä ”ukrainalaisten radikaalien provokaatiosta” Butshan kaupungissa.

Yhdysvallat ja Britannia: Venäjä ulos ihmisoikeusneuvostosta

Yhdysvallat ja Britannia kertoivat puolestaan maanantaina suunnitelmistaan laittaa jäihin Venäjän jäsenyys YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

– Kuvat Butshasta ja hävitys ympäri Ukrainaa vaativat meitä vastaamaan sanoihimme teoilla, Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield kertoi Romaniassa järjestetystä lehdistötilaisuudesta julkaistun tiedotteen mukaan.

– Emme voi antaa kaikkia tärkeänä pitämiämme periaatteita horjuttavan jäsenvaltion istua jatkossa YK:n ihmisoikeusneuvostossa, hän jatkoi.

Britannian ulkoministerin Liz Trussinmukaan Venäjä ei voi jatkaa neuvoston jäsenenä, koska venäläisjoukkojen syyllistymisestä sotarikoksiin on vahvoja todisteita. Truss mainitsee muun muassa tiedot joukkohaudoista ja ”hirvittävästä teurastuksesta” Butshassa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet kertoi maanantaina olevansa huolissaan Butshassa mahdollisesti tapahtuneista sotarikoksista.

– Olen kauhistunut kuvista siviileistä makaamassa kuolleina kadulla ja haudoista Butshassa Ukrainassa, Bachelet sanoi.

– Tältä ja muiltakin alueilta tulleet raportit herättävät vakavia kysymyksiä mahdollisista sotarikoksista ja rikoksista kansainvälistä oikeutta vastaan.

Maiden aikeet vaatisivat taakseen kahden kolmasosan enemmistön

Venäjän neuvostojäsenyyden jäädyttäminen vaatisi YK:n yleiskokouksessa kahden kolmasosan äänienemmistöä. Yhdysvallat ja Britannia uskovat saavansa tarvittavat äänet ehdotuksensa taakse. Äänestämättä jättäneitä ei oteta huomioon ääniosuuksia laskettaessa.

Aiemmin vastaavanlaisiin toimiin on ryhdytty Libyaa vastaan.

Kun pääsihteeri Guterresin edustajalta kysyttiin lehdistötilaisuudessa pääsihteerin kantaa asiaan, vaikutti tämä uutistoimisto AFP:n mukaan vaivaantuneelta.

– Me jätämme sen jäsenmaiden päätettäväksi, pääsihteerin edustaja Farhan Haq sanoi.

Hänen mukaansa huolta on noussut siitä, millaisen ennakkotapauksen jäsenyyden keskeyttäminen asettaisi, mutta ei suostunut tarkentamaan asiaa tämän enempää.

– Venäjällä ei pitäisi olla valta-asemaa siinä elimessä, eikä meidän tulisi antaa Venäjän käyttää neuvostopaikkaansa propagandan välineenä, jotta he voivat esittää, että heillä on aito huoli ihmisoikeuksista, Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi.

Yhdysvallat: Lisää pakotteita tulossa

Yhdysvallat kertoi niin ikään maanantaina, että suurvallan on määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista Venäjän vastaisista pakotteista.

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajan Jake Sullivanin mukaan Yhdysvallat käy eurooppalaisten liittolaistensa kanssa keskusteluja pakotteista. Hänen mukaansa pöydällä on myös Venäjän energiasektoriin liittyviä vaihtoehtoja.

Sullivanin mukaan ainakin Kiovan lähistöltä vetäytyvä Venäjä pyrkii järjestelemään joukkojaan uudelleen voidakseen keskittyä hyökkäyksessään Ukrainan itä- ja eteläosiin.

– Venäjä yritti alistaa koko Ukrainan ja on epäonnistunut. Nyt se yrittää saada osia maasta valtansa alle, Sullivan sanoi ja lisäsi tämän seuraavan vaiheen voivan kestää kuukausia tai pidempäänkin.

Sullivanin mukaan Yhdysvaltain nykyhallinto on lähettänyt Ukrainaan jo yhteensä 2,3 miljardin dollarin edestä aseita ja lisää on vielä tuloillaan.

Hänen mukaansa Yhdysvallat tekee liittolaistensa kanssa työtä saadakseen maahan myös järeämpiä aseita, kuten pidemmän matkan ilmatorjuntajärjestelmiä, tykistöjärjestelmiä sekä rannikon puolustukseen tarkoitettuja asejärjestelmiä. Nähtävästi Sullivan viittasi lausunnollaan Itä-Euroopan maissa olevaan neuvostokalustoon, jota voisi integroida verrattain helposti osaksi Ukrainan asevoimien kalustoa.

Hän ei kuitenkaan antanut tarkempaa tietoa mainitsemistaan järjestelmistä, ja osaa ei hänen mukaansa voi edes mainostaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut Butshassa tehtyjä surmia sotarikokseksi ja Venäjän Putinia sotarikolliseksi. Biden kertoi toimittajille, että Ukrainan tapahtumien johdosta tulisi järjestää sotarikosoikeudenkäynti.

