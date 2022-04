Satelliittikuvat Butshasta näyttävät kumoavan venäläisväitteet, joiden mukaan siviiliuhrit olisivat ilmaantuneet vasta venäläisten poistuttua kaupungista

Ukrainasta tuoreeltaan julkaistut satelliittikuvat näyttävät kumoavan venäläisväitteet, joiden mukaan siviilivaatteiset ruumiit olisivat ilmestyneet Butshaan vasta venäläisjoukkojen poistuttua paikalta. Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa.

Maaliskuun puolivälin aikoihin otetuissa yhdysvaltalaisen Maxar-satelliittiyhtiön kuvissa näkyy esiintyvän jo useita siviilien ruumiita.

Kuolleitta näyttää olleen jo tuolloin tiellä, josta ukrainalaisviranomaiset ovat sittemmin kertoneet löytyneen useita ruumiita Venäjän joukkojen vetäydyttyä kaupungista.

New York Times on arvioinut useiden ruumiiden olleen kadun varrella jo ainakin kolmen viikon ajan.

Zelenskyin määrä puhua tänään YK:n turvallisuusneuvostossa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä puhua tänään YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, kertoo parhaillaan neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Britannian YK-edustusto Twitterissä.

Britannia ei osannut sanoa maanantaisen ilmoituksen jälkimainingeissa kertooko Zelenskyi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa etukäteen nauhoitetussa viestissä vai onko ukrainalaisjohtajan esiintyminen suora lähetys.

Tiistainen kokous oli merkitty kalenteriin jo ennen ilmoitusta Zelenskyin esiintymisestä. Kokoontumisen asialistaa hallinnevat Butshan tapahtumat. Kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita.

https://www.nytimes.com/2022/04/04/world/europe/bucha-ukraine-bodies.html

https://twitter.com/UKUN_NewYork/status/1511109751328944139?s=20&t=HKGxONhfT5QhPpk364UGDA

STT

