2 102 seisoi, ja sitten heitti joukkueensa 13 viimeistä pistettä tehnyt Jones – vellikellot soivat pitkään

Vaikka miesten Korisliigan loppuotteluraportin olisi syytä keskittyä koripalloon, on se tässä tapauksessa suorastaan pakko aloittaa tunnelmakuvauksella.

Talvisen aamun ja syksyisen päivän jälkeen ottelukuuluttaja pyysi Salohallin yleisöä nousemaan. Peliä oli jäljellä 19 sekuntia, Vilppaan ja Karhubasketin ottelu tasatilanteessa 82–82 ja joukkueet aikalisällä. Juuri tätä ennen Bryan Griffin oli illan viidennellä donkillaan tuonut Vilppaan tasoihin.

Aikalisällä oli katsojallakin aikaa miettiä. Siitä on kulunut yli kaksi vuotta, kun koronavirus keskeytti korisliigakauden 2019–2020. Siitä on kulunut melko lailla päivälleen kolme vuotta, kun ”normaalissa” korisliigaottelussa oli viimeksi yli 2 000 katsojaa. Siitä on kulunut nelisen vuotta, kun yksittäisen ottelun yksittäisen hetken panos oli niin suuri kuin se oli tässä 82–82-tilanteessa.

Eipä siis ihme, että yleisö noudatti kuuluttajan pyyntöä. Melko tasan 2 102 katsojaa seisoi – oli päällä sitten Vilppaan tai Karhubasketin fanipaita. Istujat olivat harvassa.

Sitten heitti Cameron Jones. Ja melkein heti sen jälkeen päättyi ottelu.

Kauhajokisten vellikellot pitivät ääntä vielä vartin verran pelin päättymisen jälkeen. Vilppaan pitäisi nyt voittaa kahdesti peräkkäin Kauhajoella ja vielä välissä kertaalleen Salohallissa. Karhubasket on hävinnyt pelaamalla kaksi kauden 22 kotiottelustaan.

Cameron Jones pelaa Karhubasketissa kolmatta kauttaan. Takamies valittiin loppuottelujen parhaaksi pelaajaksi 2019, ja jonkun sortin palkintoa olisi saattanut pukata ilman koronaa seuraavallakin kaudella.

Kolmen ensimmäisen finaalin ajan Jonesin päällystakkina oli ollut Brian Fobbs. Ensimmäistä kauttaan Euroopassa pelaava ja toisenlaisena aikana kenties jo syyskaudella toiseen ulkomaalaispelaajaan vaihdettu mies. Fobbsin plusmiinusluku oli maanantain alkuiltaan asti finaalisarjan paras, Jonesilla yksi huonoimmista.

Näiden miesten palkkatositteissa on jonkinmoinen ero. Tällä kertaa se oli viimeisen neljän minuutin osalta myös kentällä. Jones teki viimeisen neljän minuutin aikana 13 pistettä – ne olivat samalla Karhubasketin viimeiset 13 pistettä! Eikä suuri osa niistä heitoista ollut helpoimmasta päästä.

Vilppaalle jäi aikaa 1,3 sekuntia, mutta se ei enää riittänyt Juho Nenosen selvästi ohi mennyttä tasoitusyritystä parempaan.

Tätäkin Karhubasketin voittoa edelsi Vilppaan ihmenousu. Vai voiko sitä enää luonnehtia ihmeeksi, jos samankaltainen nousu toteutuu toista kertaa toisessa peräkkäisessä ottelussa?

Niin tai näin, Vilpas oli ensimmäisellä puoliajalla kymmenkunta minuuttia loppuottelujoukkueeksi äärimmäisen huono. Harvoin tällä tasolla toinen joukkue on tehnyt vieraskentällä ensimmäisen 20-minuuttisen loppupuolella tuplasti enemmän pisteitä kuin vastustaja, kuten Karhun 44–22-johtoasemassa tilanne oli.

– Siihen ensimmäiseen puoliajan jaksoon peli ratkesi tänään. Teimme paljon suoranaisia mokia esimerkiksi tilanteissa, jossa Severi Kaukiainen käytti palloskriinejä, totesi Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen viitaten peräti yhdeksän koriin johtanutta syöttöä keränneeseen Kaukiaiseen.

Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies toppuutteli jo perinteeksi tulleeseen tapaansa kehuvia kysymyksiä joukkueensa ensimmäisen vartin pelaamisesta.

– Ei meidän pelaamisemme ollut tänään laadullisesti hirveän korkeatasoista. Heitimme alussa kaikki sisään. Olimme onnekkaita viimeksi Kauhajoella, ja tänään oli vähän sama tilanne lopussa.

Sen Koskimies sentään myönsi, ettei kyse ollut pelkästään onnesta.

– Kun on rutiinia ja korkeaa yksilötaitoa joukkueessa, niin silloin näinä hetkinä tällaiset Cameronin kaltaiset suoritukset voivat tuoda sen voiton, kuten tänään kävi.

Tiettyjen pelillisten asioiden kääntyminen jatkui edelleen maanantaina. Vilpas voitti toista kertaa peräkkäin levypallotilaston, nyt jo selvällä erolla. Karhubasket hankki ainoastaan viisi hyökkäyslevyriä, Vilpas poimi puolustuspään irtopallon 29 kertaa.

– Meidän pitäisi joukkueena keskittyä ensin levypallon saamiseen ja vasta sen jälkeen miettiä hyökkäämistä. Tänään rupesimme tietyissä tilanteissa ”varastamaan”: yksilötasolla pitää pystyä tekemään parempaa työtä levypalloissa. Vilpas on parantanut sitä sarjan aikana, totesi Koskimies.

Vilpas ansaitsee taas kerran hatunnoston siitä, miten se tuli peliin takaisin mukaan ja hetkiseksi jopa johtoasemaan.

– Kaivoimme takataskustamme 2–2–1-prässin ja lopetimme epäröinnin hyökkäyksessä, tiivisti Toiviainen muuttuneet asetelmat.

Lohtu jäänee tosin mestaruuden ja mahdollisesti myös kolmannen kotifinaalin osalta laihaksi.

KORISLIIGAN 4. FINAALI

Vilpas–Karhubasket 82–85 (18–33, 25–18, 21–15, 18–19)

Vilppaan pisteet/levypallot: Brian Fobbs 17/8, Bryan Griffin 17/7, Roope Ahonen 16/3/5 syöttöä, Jeremiah Wood 10/4, Mikko Koivisto 9/1, Juho Nenonen 5/1, Marcus Lovett Jr. 4/0, Riku Laine 3/4, Perttu Blomgren 1/3.

Karhubasket: Cameron Jones 23/1, Rene Rougeau 16/5, Simeon Carter 12/5, Joona Hakamaa 12/2, Lee Skinner 9/10, Henri Kantonen 6/2, Miikka Marttinen 3/1, Eero Innamaa 3/1, Severi Kaukiainen 1/0/9 syöttöä.

Levypallot: 39–31

Syötöt: 12–21

Menetykset: 10–12

Heittoprosentit:

1 p: 75–57

2 p: 55–50

3 p: 32–48

Erotuomarit: Ville Selkee, Johannes Sarekoski, Ari Mikkola.

Yleisöä: 2 102.

OHO!

Bryan Griffin donkkasi maanantaina onnistuneesti yhtä monta kertaa kuin aiemmassa kolmessa finaalissa yhteensä.

5. finaali ke 11.5. kello 18.30 Kauhajoen liikuntahallilla.