99,03! Leijonat on ollut Olkinuoran johdolla uskomattoman hyvä

Jääkiekon miesten MM-kotikisat ovat edenneet Suomen kannalta juuri niin kuin on pitänytkin.

Jukka Jalosen Leijonat pelaa jälleen uskomattoman hyvää jääkiekkoa. Se on mestarisuosikki numero yksi, eikä kotikisojen tuomasta paineesta ole ollut tietoakaan. Alkusarjasta saldona on kuusi suvereenia voittoa ja ainoana miinuksena tappio Ruotsille rangaistuslaukausten jälkeen.

Torstai-illan puolivälierässä Leijonat saa vastaansa hädin tuskin A-lohkon neljänneksi yltäneen Slovakian. Lienee sanomattakin selvää, että kisaisäntä on otteluun jättimäinen ennakkosuosikki.

Slovakian tuloksenteko nojaa liikaa New Jersey Devilsin tähtilaituri Tomas Tatarin (3+3=6) ja TPS:n superlupaus Juraj Slafkovskyn (3+6=9) suorituksiin. Pelitavallisesti Slovakia muistuttaa sekametelisoppaa Suomeen verrattuna.

Helmikuun olympialaisissa Slovakia yllätti toden teolla juhlimalla pronssia, mutta nyt välieräpaikka nykykuntoista Suomea vastaan tuntuu liki mahdottomalta. Joukkueet kohtasivat tuolloin välierässä, jossa Slovakia oli hetkittäin jopa niskan päällä. Vahvistunut Suomi ja Jalonen ovat varmasti ottaneet opikseen. Leijonat marssii ilman suuria haasteita viikonlopun mitalipeleihin.

Siinä tapauksessa vastustajaksi on neljä vaihtoehtoa: Yhdysvallat, Ruotsi, Kanada ja Saksa. Välieräparit ratkaistaan alkusarjan rankingin mukaan. Parhaiten alkulohkossa sijoittunut saa vastaansa heikoiten sijoittuneen.

2000-luvun suurimpiin Leijona-legendoihin lukeutuva Mikael Granlund on ollut odotetun hyvä ja Suomen pisteykkönen (3+5=8). Hänet istutettiin ykkösketjun vasempaan laitaan Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kanssa.

Mikael siis korvasi ketjusta loukkaantuneen pikkuveljensä Markuksen , joka muodosti aiemmin Mannisen ja Hartikaisen kanssa superketjun Salavat Ufassa KHL:ssä. Ketju on ollut tähän mennessä Leijonien vaarallisin ja tehokkain, vaikka Hartikainen onkin tuhlannut mielin määrin saamiaan maalipaikkoja.

Ennen kisoja EHT-turnausten perusteella saattoi pelätä, että Leijonat olisi vain ykkösnyrkkinsä varassa. Nopeasti pelko osoitettiin turhaksi. Alkusarjassa kapteeni Valtteri Filppulan johtama kakkosketju ja Joel Armian tähdittämä kolmosketju antoivat hyvin tulitukea ja tehtailivat puoli tusinaa maalia.

Kahteen viimeiseen kisapassiin saivat leiman Dallas Starsin Miro Heiskanen ja Esa Lindell . Jalosenkin sanoin Leijonat vahvistui kahdella maan parhaalla puolustajalla. Heiskanen on tuonut joukkueeseen taidemaista luisteluvoimaa ja peliälyä.

Lindell on raudanluja puolustava puolustaja, jota ei hevillä ohiteta. Molempien arvo nousee mittaamattomaksi vasta pudotuspeleissä, kun tärkeimpiä pelejä ratkotaan.

Mikko Lehtonen on ollut tähän mennessä kisojen paras puolustaja (2+6=8). Ensimmäiset pelit olivat vielä hakemista, mutta nyt Lehtonen pelaa mainiosti itseluottamusta puhkuen. Puolestaan mittavan NHL-uran pelannut Sami Vatanen ei pystynyt pelaamaan Tshekkiä vastaan eikä pelaa puolivälierässäkään.

Koska takalinjoilta löytyy kiekolliset puolustajat Lehtonen ja Heiskanen, kahdeksan puolustajan rotaatiossa Vatasen poissaoloa tuskin edes huomaa.

Erikoistilanteistakaan ei löydy moitittavaa. Leijonilla on kaksi toimivaa ylivoimakenttää. Ykkösylivoimassa kiekko liikkuu näppärästi kolmiossa Granlundin, Lehtosen ja Mannisen välillä. Kakkosylivoimassa Heiskasen tanssi viivalla horjuttaa jo yksinään vastustajan nelikon tasapainoa. Alivoimalla Leijonat ei päästänyt maalin maalia.

Suurin onnistuja löytyy Suomen maalin suulta. Jussi Olkinuora nappasi itselleen ykkösmaalivahdin viitan ja torjuu tajuttomassa jumalamoodissa. Vaikka vastustajina on ollut lilliputtimaita, hänen tilastonsa viidestä pelistä ovat tähtitieteelliset: neljä nollapeliä, torjuntaprosentti 99,03 ja päästettyjen maalien keskiarvo 0,20 (!).

Tshekki-pelin näyttävät hanskatorjunnat saivat 11 673-päisen Nokia Areenan huutamaan yhteen ääneen hänen nimeään.

Pelin jälkihaastattelussa Olkinuora totesi suomalaiseen nöyrään tapaan ”No joo, on kyllä kulkenut”.

Varsinaista heikkoa lenkkiä ei Leijonista löydä. Huojentavinta on, ettei joukkueelta vaadita mitään ihmetemppuja viikonloppuna. Jo tämänhetkisen peruspelin jatkaminen saa suomalaiset sunnuntaina toreille juhlimaan neljättä maailmanmestaruutta.

Torstain muissa puolivälierissä riittää runsaasti mielenkiintoa

Sveitsi–USA

Kaikki seitsemän alkusarjan ottelua voittanut Sveitsi vakiinnuttaa asemaansa kärkimaiden joukossa. Käkikellomaan pääsarja NLA on Euroopan toiseksi tasokkain ja muun muassa kevään 2018 kisoissa Sveitsi taisteli tiensä finaaliin saakka.

Vastustaja USA:lle MM-kisat ovat olleet lähinnä turistimatka pohjoiseen Eurooppaan, ja jääkiekko on ollut vasta toissijainen prioriteetti juhlimisen jälkeen. Toki USA on parantanut loppua kohden, mutta Sveitsi on todella vahvoilla. Sveitsin sentteri Denis Malgin johtaa turnauksen pistepörssiä (5+7=12).

Saksa–Tshekki

Suomalaisten päävalmentajien kohtaaminen: oppipoika Toni Söderholmin Saksa haastaa oppi-isä Kari Jalosen Tshekin. Jalonen oli valmentamassa HIFK:ta mestariksi keväällä 2011, kun Söderholm pelasi joukkueen takalinjoilla A-kirjain rinnassaan.

Alkusarjassa Tshekki oli yllättävän hampaaton. Se kuitenkin vahvistui supertähtilaituri David Pastrnakilla. Pastrnak on ylikylän hyökkääjä näihin karkeloihin, jos vain malttaa pelata joukkueen etujen mukaisesti. Nimekkäämmän ryhmän takia Tshekki on ennakkosuosikki, koska Saksakaan ei ole näyttänyt toistaiseksi mitään älytöntä.

Ruotsi–Kanada

Kahden kestomenestyjämaan välinen taistelu. Molemmilla on jonkin verran tähtiloistoa NHL:stä, kuten Kanadalla puolustaja Thomas Chabot ja Ruotsilla vastikään mukaan hypännyt William Nylander.

Joukkueiden kurssit alkusarjasta osoittavat päinvastaisiin suuntiin: Ruotsi on parantanut koko ajan turnauksen edetessä, mutta Kanada hävisi juuri Sveitsin lisäksi Tanskalle. Nykyhetken perusteella Ruotsi on pieni suosikki, mutta tämä pari voi kääntyä kummalle tahansa.

