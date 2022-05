Analyysi: Millä keinoin Vilpas voi kaataa Karhun neljästi?

Kauden 2021–2022 Karhubasket on yksi lähihistorian parhaista joukkueista Korisliigassa.

Yksi suurimmista eroista Korisliigan ja Euroopan keskitason (puhumattakaan huipputason) liigojen välillä on ollut intensiivisyys ja pelaajarotaation suuruus. Päävalmentaja Janne Koskimies on peluuttanut koko kauden 10–11 pelaajan rotaatiota, joka on nostanut intensiteetin korkeammalle kuin koskaan aiemmin ja samalla muuttanut koko Korisliigan luonnetta.

Karhun ulkomaalaisnelikko Rene Rougeau–Cameron Jones–Lee Skinner–Simeon Carter kestää vertailun kaikkiin aiempiin nelikkoihin. Takamieskaksikko Henri Kantonen– Severi Kaukiainen kuuluu pelipaikallaan liigan ehdottomaan eliittiin. Työmiestrion Eero Innamaa–Miikka Marttinen–Joona Hakamaa pelikovuus ja ratkaisuvalmius ovat riittävällä tasolla, jotta viisikot eivät vuoda kovassakaan vaihtoruletissa.

Välierissä nimekkään Seagullsin yli juossut Karhu on Vilpasta aavistuksen urheilullisempi ja materiaaliltaan aavistuksen terävämpi ja laajempi. Karhubasketilla on myös kotietu, joka tässä tapauksessa on merkittävä: Karhu on hävinnyt tällä kaudella 22 kotiottelustaan vain kolme kertaa, yksi tappioista tuli luovutuksella.

Miten ihmeessä siis ailahtelevasti läpi kauden pelannut Vilpas voisi voittaa tämän 44 raajalla parkettia täyttävän petoeläimen neljä kertaa seitsemässä ottelussa?

1) 40 minuutin paine

Karhun koko kentän puolustus on noussut tällä kaudella jo käsitteeksi. On kuitenkin muistettava, että pudotuspeleissä Karhu on kohdannut siipirikon Lahden ja siipirikon Seagullsin, joka oli käytännössä Karhun vastakohta.

Vilpas on huomattavasti Seagullsia monipuolisempi ja muuntautumiskykyisempi. Vilpas aloittanee kahdella isolla (Jeremiah Wood ja Bryan Griffin), jolla se pyrkii hallitsemaan puolustuslevypalloja, jonka jälkeen Karhun ensimmäinen paineaalto siirtyy.

Joukkueet ovat kohdanneet parhailla miehistöillään toisensa ainoan kerran lähes puoli vuotta sitten. Sen ottelun Karhu voitti, mutta kolme seuraavaa voitti Vilpas – näissä otteluissa Karhu ei ole pystynyt ylläpitämään 40 minuutin painetta eikä se siis ole (vielä) minkään sortin mörkö Vilppaalle.

2) Vaihtava puolustus

Paras tapa murtaa Karhubasketin liikkuva ja kaikki palloskriinit vaihtava puolustus on voittaa oma puolustettava kaarella.

Tässä kohtaa katseet kohdistuvat Vilppaan Marcus LoVettiin, jolla on kyky voittaa oma mies ja viimeistellä tehokkaasti niin keskimatkan hyppyheitoilla kuin korille ajoilla. Tästä esimerkki saatiin maaliskuussa Kauhajoella, jossa LoVett heitti päätösneljänneksellä 12 pistettä ja ratkaisi ottelun käytännössä yksin Vilppaalle.

Toinen mielenkiintoinen ja yhtä ratkaiseva asia on se, aikooko Karhu tuplata Jeremiah Woodin korin alla. Jos ei, Wood hyökkää pääasiassa Simeon Carteria vastaan. Jos aikoo, Woodin syöttötaito voi avata ratkaisevasti tilaa leikkauksille ja kaukoheitoille.

Näissä kahdessa asiassa kytee Vilppaan yllätys, sillä onnistuessaan se saattaa pakottaa Karhun supistamaan peluutustaan, mikä samalla laskisi myös intensiteettiä.

3) Kaukoheitot

Karhu on nostanut pudotuspeleissä kolmosprosenttinsa jatkosarjaan verrattuna peräti 11 prosenttiyksiköllä (30,4 vs. 41,4). Karhulla riitti vapaata kaarta varsinkin Seagullsia vastaan, jossa joukkue heitti poikkeuksellisen paljon kolmosia poikkeuksellisen vapaasti.

Karhu ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen kaukoheittojoukkue. Ainoastaan Jonesia ja Skinneriä voi pitää keskivertoa parempana kaukoheittäjänä, varauksin myös Marttista.

Esimerkiksi Rougeaun ja Kantosen koko kauden kolmosprosentit ovat noin 30. Yksi taktinen valinta saattaakin olla se, että tietyille pelaajille annetaan enemmän tilaa kaarella ja etenkin Rougeau pakotetaan kaikin mahdollisin keinoin ottamaan mahdollisimman paljon heittoja.

Vilppaalla taas on neljä 39-44 prosentin kaukoheittäjää (LoVett, Fobbs, Mikko Koivisto, Roope Ahonen), jotka kompensoivat sitä, että Vilpas pelaa pitkiä pätkiä kahdella isolla ja kaukoheittotaidottomalla pelaajalla.

4) Tuomarilinja

Yksi merkittävä osa Karhun intensiteettiä on aktiivinen käsien käyttö. Ja kun Karhu on aktiivisuudellaan määritellyt pelin ehdot, on siihen sisältynyt myös normaalia sallivampi tuomarilinja.

Jotta asia ei jäisi epäselväksi: tuomarilinjan manipulointi sallituin keinoin on vain ja ainoastaan taitokysymys, aivan kuten Teemu Rannikon kontaktin korostaminen.

Mutta jos tuomarilinja on alusta asti tiukka ja karsii käsien käyttöä, vaikuttaako se Karhun aktiivisuuteen ja saako Vilpas siitä etua?

Pudotuspeleissä joukkueet tietävät tuomarikolmikon vasta pelipaikalla. Viime kevään finaalisarjassa kolmikko vaihtui viimeistä finaalia lukuun ottamatta jokaiseen otteluun. Erittäin todennäköisesti tämän hetken ykköstuomari Ville Selkee nähdään jokaisessa ottelussa.

SSS-arvio: Karhubasket voittaa Suomen mestaruuden voitoin 4–3.​