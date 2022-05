Bidenit aikovat vierailla lähipäivinä kouluampumisen järkyttämässä Texasissa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo vierailla kouluampumisen järkyttämässä Texasissa lähipäivinä puolisonsa Jill Bidenin kanssa. Presidentti kertoo toivovansa, että pystyisi tarjoamaan lohtua shokin ja surun keskellä olevalle yhteisölle.

Valkoisessa talossa pidetyn lehdistötilaisuuden annista kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, uutiskanava CNN ja brittilehti Guardian.

Uvaldessa tapahtuneessa kouluampumisessa on kuollut ainakin 19 lasta ja kaksi opettajaa. Lisäksi useat ovat haavoittuneet, ja osa on kriittisessä tilassa.

Biden kertoo olevansa lopen kyllästynyt siihen, mitä maassa tapahtuu.

Presidentin mukaan maalaisjärkeen perustuva aselakiuudistus ei estäisi jok’ikistä tragediaa, mutta sillä olisi silti merkittävä vaikutus.

Hän peräänkuulutti selkärankaa ja rohkeutta nousta vaikutusvaltaisia aselobbareita vastaan.

Biden: perustuslain toiseen lisäykseen on aina ollut rajoituksia

Lisäksi Biden painotti, ettei lakiuudistuksilla olisi negatiivista vaikutusta Yhdysvaltain perustuslain toiseen lisäykseen, joka takaa kansalaisille oikeuden omistaa ja kantaa asetta.

– Toinen lisäys ei ole ehdoton. Kun se hyväksyttiin (vuonna 1789), et voinut omistaa kanuunaa, et voinut omistaa tietyntyyppisiä aseita, rajoituksia on ollut aina, Biden alleviivaa.

Hänen mukaansa se, että 18-vuotias voi kävellä kauppaan ja ostaa tappamiseen suunniteltuja ja markkinoituja, sodassa käytettäviä aseita on yksinkertaisesti väärin.

Presidentti toivoi myös maan senaatin vahvistavan hänen ehdokkaansa alkoholi-, tupakka- ja tuliasevirasto ATF:n johtoon. Biden nimeäisi viraston johtajaksi Steve Dettlebachin. Nimityksen vahvistaminen olisi presidentin mukaan ”yksi vaatimaton askel”, jonka kongressi voisi ottaa välittömästi.

– Senaatin pitäisi vahvistaa hänet ilman viivytyksiä, ilman tekosyitä, Biden sanoi.

– Lähettäkää nimitys pöydälleni. On toiminnan aika.

Ampujien käyttämien kiväärien valmistaminen terveen järjen vastaista

Uvalden ampuminen tapahtui reilu viikko sen jälkeen, kun New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Buffalossa kymmenen ihmistä kuoli joukkoampumisessa valintamyymälässä.

Kummankin ampumisen epäillyt ovat 18-vuotiaita. Uvalden epäilty ampuja sai surmansa tulitaistelussa poliisin kanssa. Buffalon epäilty on puolestaan poliisin huostassa ja häntä syytetään ainakin murhasta, minkä lisäksi tapausta on kerrottu tutkittavan viharikoksena.

Kummankin epäillyn on sanottu käyttäneen samankaltaisia sotilastyyppisiä kiväärejä, joita on helposti saatavilla aseliikkeissä. Bidenin mukaan jopa näiden aseiden valmistaminen rikkoo tervettä järkeä vastaan.

Texasilaispoliitikon protesti suisti lehdistötilaisuuden kaaokseen

Texasissa vuosia Yhdysvaltain lisääntyvän aseväkivallan vuoksi kihissyt demokraattipoliitikko Beto O’Rourke ripitti osavaltiota järkyttäneestä kouluampumisesta osavaltion republikaanikuvernööriä Greg Abbottia.

O’Rourke keskeytti lehdistötilaisuudessa Abbottin puheen, osoitti kuvernööriä ja syytti, ettei tämä ollut tehnyt mitään vähentääkseen aseväkivaltaa.

– Tämä on sinun syytäsi, O’Rourke julisti Abbottille.

Kuvernööri istui lavalla pöydän ääressä ympärillään lukuisia virkamiehiä, mukaan lukien osavaltion asemyönteiset republikaanisenaattorit Ted Cruz ja John Cornyn.

– Tämä oli täysin ennustettavissa, kun päätät olla tekemättä mitään tämän osavaltion lasten eteen, O’Rourke jatkoi.

Demokraatti kertoi asettuneensa osavaltion lasten tueksi, jotta vastaavanlaiset tragediat voitaisiin jatkossa estää.

O’Rourken purkaus seurasi Abbottin kertomusta siitä, kuinka 18-vuotias asemies, jolla oli ollut ”pahaa sydämessään” ampui omaa isoäitiään kasvoihin, riensi koululle ja avasi tulen luokassa ennen kuin sai itse surmansa.

”Tämä on kaikkien meidän syytämme, jos emme tee mitään”

Vuonna 2020 presidentin vaaleissa ehdolla olleen ja ensi vuonna Abbottin kuvernöörivaaleissa haastavan O’Rourken protesti suisti tapaamisen kaaokseen ja turvamiehet valmiuteen. Abbott puolestaan istui pöydän ääressä kivikasvoisena.

Lavalta huudettiin O’Rourkelle ja väitettiin hänen toimivan sopimattomasti. Kun demokraatti ei suostunut perääntymään, poliisi puuttui tilanteeseen ja puheet kovenivat.

– Olet sairas paskiainen tullessasi tällaiseen tapahtumaan luodaksesi poliittisen ongelman, Uvalden pormestari Don McLaughlin kritisoi.

O’Rourke on esittänyt kritiikkiä myös aiempien joukkoampumisten jälkimainingeissa. Esimerkiksi vuonna 2019 ampuminen ravisteli hänen omaa kotikaupunkiaan El Pasoa, jossa äärioikeistoampuja surmasi 23 ihmistä, joista monet olivat latinoja.

– Miksi annamme tämän tapahtua tässä maassa? Miksi tämä tapahtuu tässä osavaltiossa vuosi toisensa jälkeen, kaupunki toisensa jälkeen, O’Rourke kysyi toimittajilta auditorion jätettyään.

– Tämä on kaikkien meidän syytämme, jos emme tee mitään, hän sanoi.

O’Rourke: uhrien vanhemmat haluavat toimia

Demokraatti kertoi puhuneensa osalle tiistaisen ampumisen uhrien vanhemmista.

– He haluaavat, että teemme jotain juuri nyt. Mutta jos hyväksymme tämän jatkossakin, on se meidän vastuullamme, se ei ole vain kuvernöörin syytä, hän jatkoi.

Kun häneltä kysyttiin, mitä voitaisiin tehdä, hän ehdotti ratkaisuksi muun muassa AR-15-tyyppisten kiväärien myynnin lopettamista Texasissa sekä yleisiä taustaselvityksiä. Aseiden hankkimista on ehdotettu vaikeutettavan esimerkiksi taustaselvityksin.

Republikaanit ovat väittäneet, että on epäsoveliasta keskustella poliittisista askelista aselakiuudistuksiin liittyen heti ampumisen jälkeen. O’Rourke kertoi olevansa tästä jyrkästi eri mieltä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://edition.cnn.com/us/live-news/texas-elementary-school-shooting-05-25-22/h_788120ef2c625a0e97f6e9ebbc0f6daf

https://www.theguardian.com/us-news/live/2022/may/25/texas-school-shooting-news-victims-uvalde-elementary-school-latest-updates?page=with:block-628e90b38f084f9a73ca639b#block-628e90b38f084f9a73ca639b

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: