CNN: Venäjä saattaa perustaa sotilastukikohdan Ukrainan Hersonin alueelle

Ukrainan Hersonin alueen Venäjän hallussa olevan osan johto havittelee seudulle Venäjän sotilastukikohtaa. Tulossa olevasta pyynnöstä uutisoivat CNN:n mukaan tiistaina Venäjän valtion uutistoimistot.

Venäjän joukot valtasivat osan Etelä-Ukrainan Hersonin alueesta maaliskuun puolivälissä. Ukrainan viranomaiset ovat arvioineet, että noin puolet Hersonin väestöstä on lähtenyt evakkoon muun muassa Venäjän kovakätisen hallinnon takia.

Venäjä ilmoitti aiemmin suunnittelevansa Hersonin seudulle kansanäänestystä niin kutsutun Hersonin kansantasavallan perustamisesta. CNN:n mukaan suunnitelmat kansanäänestyksestä näyttäisivät tulleen tältä erää perutuiksi. Joidenkin tietojen mukaan nyt on valmisteilla alueen suora liittäminen osaksi Venäjää.

Venäjä pyrkii saamaan haltuunsa viimeisen palasen Luhanskia

Venäjä yrittää saada Itä-Ukrainan Luhanskissa haltuunsa viimeistä ukrainalaisten hallitsemaa Sjeverodonetskin aluetta, kertoo Britannian sotilastiedustelu. Operaatio on yksi Venäjän keinoista saada koko Donbassin alue haltuunsa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut nyt kolmen kuukauden ajan. YK:n mukaan yli kuusi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta hyökkäyksen alettua.

Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjä pyrkii saartamaan myös Sjeverodonetskin vieressä sijaitsevat Lysytshanskin ja Rubizhnen kaupungit.

Venäjän joukkojen kaluston uusiminen vaikeutuu, jos Donbassin etulinja siirtyy kohti länttä.

Sotilastiedustelun mukaan Ukrainan vastarinta on ollut voimakasta. Venäjä on kuitenkin onnistunut paikallisesti keskittämällä tykistön yksiköitä.

Venäjä keskittää joukkoja Sjeverodonetskin valtaamiseksi

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Gaidai kertoi venäläisten keskittävän lähes kaikki joukkonsa eli 25 pataljoonan taktista ryhmää Sjeverodonetskin kaupungin valtaamiseksi, kertoo Guardian-lehti. Gaidai kirjoitti lehden mukaan asiasta viestipalvelu Telegramiin tiistaiaamuna.

Kuvernöörin mukaan ihmisten evakuoiminen alueelta on hyvin vaikeaa. Sjeverodonetsk on kuitenkin säilyttänyt Gaidain mukaan puolustuksensa ja kaupunki on säilynyt ukrainalaisten viranomaisten hallinnassa.

Donbassin alueella käytävä taistelu on suurin Euroopan maaperällä sitten toisen maailmansodan, sanoo Ukrainan ulkoministeri Dmytro KulebaTwitterissä.

Kuleban mukaan on liian aikaista sanoa, että Ukrainalla olisi jo tarvittavat aseet. Ulkoministeri pyytää Ukrainan kumppaneita kiirehtimään aseiden toimituksissa.

CNN: Kolumbia kouluttaa ukrainalaisia miinojen raivauksessa

Kolumbian armeija lähettää sotilaitaan kouluttamaan Ukrainan armeijaa maamiinojen raivauksessa, kertoo uutiskanava CNN.

Kolumbian puolustusministeriön mukaan 11 armeijan pioneeria lähetetään Ukrainan naapurissa sijaitsevaan Nato-maahan koulutusta varten. Nato-maata ei ole nimetty.

Presidentti Joe Biden nimesi maaliskuussa Kolumbian Yhdysvaltojen sotilasliitto Natoon kuulumattomaksi liittolaiseksi. Vastaavanlaisia liittolaisia on tällä hetkellä ainakin 15.

Juttua on korjattu 25.5. klo 15.39: Viimeisen väliotsikon jälkeen korjattu määre armeijan insinööri armeijan pioneeriksi. Lisäksi korjattu se, että ukrainalaisia koulutetaan miinojen raivauksessa, ei purkamisessa.

Minja Viitanen, Pertti Mattila

STT

