Salon kaupunki varautuu lunastamaan sortuman takia vaarallisiksi käyneet asuinkiinteistöt Halikon Kärävuoren juurelta. Viisi taloa voidaan joutua myöhemmin purkamaan.

Salon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä 900 000 euron lisämäärärahasta maanhankintaan.

Raha on tarkoitettu osittain Vaskiontien varren kiinteistöjen lunastamiseen. Osa siitä käytettäisiin myöhemmin loppuvuonna muihin maakauppoihin.

Lisämäärärahan myöntämisestä päättää lopullisesti valtuusto.

Salon kaupunki joutui harvinaislaatuisen tilanteen eteen, kun Kärävuoren kallioseinämästä irtosi maaliskuun alussa kaksi suurta kivenlohkaretta.

Toinen murskasi Vaskiontien varressa olevan talon piharakennuksen, ja toinen murjoi naapurissa seisseen auton lunastuskuntoon.

Lähinnä kalliota olevien viiden talon asukkaat evakuoitiin väliaikaisiin asuntoihin, joissa he ovat asuneet siitä asti.

Kaupunki teetti asiantuntijalla arvion kallioseinämän vaarattomaksi tekemisestä. Sen mukaan korjauksen alustava kustannusarvio olisi 1,2 miljoonaa euroa.

Hinta-arvion perusteella kaupunki päätteli, että vaarassa olevien viiden kiinteistön lunastaminen on huomattavasti edullisempaa kuin kallioseinämän korjaaminen.

Virkamiehet ovat käyneet keskusteluja asiasta kiinteistön omistajien kanssa, ja kaikki viisi omistajaa ovat olleet halukkaita neuvottelemaan myynnistä.

Ulkopuolinen kiinteistöarvioija on jo käynyt tutustumassa kohteisiin ja tehnyt niistä hinta-arviot.

Salon kaupunginhallitukselle lisämäärärahaa esittää vs. kaupunginjohtajana toimiva hallintojohtaja Laura Ala-Hannula . Hän huomauttaa, että kiinteistöjen lunastaminen ei johdu pelkästään hintavertailusta.

– Siinä on käytetty kokonaisarviointia, jossa on huomioitu asiaa koskevat selvitykset ja myös keskustelut kiinteistön omistajien kanssa. Jos lähdetään kallion tukemiseen, jouduttaisiin tieltä purkamaan esimerkiksi piharakennuksia. Kiinteistön omistajien mielestä se ei olisi paras ratkaisu. Sortuma vaikuttaa varmasti myös asukkaiden turvallisuuden tunteeseen, Ala-Hannula sanoo.

Kaupunki joutuu ottamaan huomioon myös mahdolliset uudet sortumat.

– Joka tapauksessa alue pitää turvata, ettei sieltä tule uusia sortumia tielle. Olettaisin, että asunnot joudutaan purkamaan ihan turvallisuussyistä, eikä niitä voi jättää tyhjilleen. Kaupungille tulee siis muitakin kuluja kuin kiinteistöjen lunastaminen.

Ala-Hannulan mukaan kalliosortuma on tapauksena hyvin harvinainen.

– Tiedossani ei ole, että missään olisi käynyt vastaavaa tapausta.

Kärävuoren kallioseinämä on Salon kaupungin omistuksessa, ja se on kaavoitettu puistoksi. Kaupunki on vastuussa alueesta sekä omistajana että kaavoittajana.

– Tapaus on poikkeuksellinen, mutta kun näin on käynyt, meidän pitää varmistaa, ettei mitään muuta pääse enää käymään, Laura Ala-Hannula sanoo.