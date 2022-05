Halikon Kärävuoren sortuma-alueen kiinteistöjen lunastaminen on hyväksytty Salon kaupunginvaltuustossa.

Valtuusto myönsi maanantaina 900 000 euron lisämäärärahan maanhankintaan loppuvuoden ajaksi.

Osa määrärahasta on tarkoitus käyttää viiden kiinteistön lunastamiseen ja loppuraha muihin maakauppoihin.

Päätös oli yksimielinen, eikä valtuustossa käytetty aiheesta ensimmäistäkään puheenvuoroa. Valtuuston kokous kesti alle puoli tuntia.

Salon kaupunkikehitysjohtajan Mika Mannerveden mukaan sortuma-alueen kiinteistöjen lunastamisesta tehdään erilliset päätökset kaupunginhallituksessa. Kauppoja on tarkoitus tehdä nopeasti.

– Jos hyvin käy, seuraavan kaupunginhallituksen listalla on jo kauppoja, Mannervesi sanoo.

Kauppojen hyväksymisen jälkeen Salon on odotettava päätösten valitusaika.

– Kun se on ohi ja kaupunki saa lainhuudon kiinteistöille, päästään hakemaan purkulupia rakennuksille. Tässä kohtaa suurin kiire rupeaa olemaan jo ohi, mutta taloja ei ole tarkoituksenmukaista pitää pitkään tyhjillään, Mannervesi suunnittelee.

Kutsumattomien vieraiden varalta kiinteistöt saatetaan aidata väliaikaisesti ennen purkutöihin ryhtymistä.

Kaupungin on varmistettava myös, etteivät kalliosta mahdollisesti myöhemmin irtoavat lohkareet pääse Vaskiontielle asti.

Todennäköisesti kallioseinämän ja Vaskiontien välille on kaivettava jonkinlainen vallihauta ja penger, joka pysäyttää putoavat kivet.

– Sekä talojen purkamiselle että muille toimenpiteille tarvitaan mahdollisesti vielä uusia lisämäärärahoja, Mika Mannervesi sanoo.

Talojen purkutyö hankitaan todennäköisesti kilpailutuksen jälkeen yksityisiltä urakoitsijoilta.

Kärävuoren sortuma sattui maaliskuun alussa. Kallioseinämästä irtosi kaksi suurta lohkaretta, joista toinen murskasi pihasaunan ja toinen murjoi auton lunastuskuntoon.

Viranomaiset evakuoivat asukkaat viidestä kiinteistöstä, ja kaupunki teetti asiantuntija-arvion kallioseinämän vaarattomaksi tekemisestä. Sen alustava kustannusarvio oli 1,2 miljoonaa euroa.

Kaupunki päätyi kiinteistöjen lunastamiseen, koska se on edullisempi vaihtoehto. Myös kaikkien viiden kiinteistön omistajat ovat olleet halukkaita neuvottelemaan kaupoista.

Kallioseinämä on Salon kaupungin omistuksessa ja se on kaavoitettu puistoksi. Siksi kaupunki on vastuussa kalliosta.