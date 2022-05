Salon Urheilupuiston nurmikenttien kunto tekee vähintään kuvaannollista hallaa myös Salon Palloilijoiden miesten edustusjoukkueelle. Kauden kolmaskin Kakkosen kotiottelu joudutaan pelaamaan tekonurmella.

Eikä siinäkään valitettavasti ole välttämättä vielä kaikki.

– Avainkysymys tässä on, että pystyykö ylänurmella pelaamaan ylipäänsä koko kauden aikana, pohtii edustusjoukkueen taustayhtiön johtaja Tero Karinti.

SalPan kotiottelut painottuvat heinä- ja syyskuulle. Sikäli aikaa vielä on, mutta avoimia kysymyksiä on paljon.

– Pitkään vakuuteltiin, että sunnuntainen ottelu pystytään pelaamaan nurmella. Viimeisin kommentti kaupungilta oli se, että jos pelattaisiin silloin, ei voisi pelata enää sen jälkeen kertaakaan, Karinti sanoo.

Kahden tekonurmella pelatun kotiottelun yleisömäärät ovat haarukoituneet välille 300–350. Viimeisin KaaPo-peli kasattiin Prisma-liigan avajaisten yhteyteen, mutta sinänsä jo aiempina vuosina vaivannut ongelma oli nytkin läsnä: junioreita ei katsomossa näkynyt juuri lainkaan.

– Uskoisin, että ylänurmella katsojia olisi ollut 50–100 enemmän per peli. Meillä on ollut arpomista viestinnän suhteenkin, kun pelipaikka on päätetty niin lähellä otteluajankohtia, Karinti mainitsee.

SalPa on suunnitellut joitain uudistuksia ottelutapahtumiin. Niitä ei ole kenttämuutoksen takia pystytty toteuttamaan. Salo alkaa olla lähellä ainutlaatuisuutta Suomessa, kun ympäri maata on nurmikon kannalta hankalasta talvesta huolimatta päästy pelaamaan suunnitelluille kentille.

– On jouduttu menemään vanhalla kaavalla. Tietyt uudistukset ruokatarjoiluihin ja esimerkiksi toisen anniskelualueen teettäminen on jäänyt, kun tekonurmen ympärillä ei ole tarpeeksi tilaa.

Miesten Suomen cupin neljännesvälierät arvotaan tiistaina, ja ottelut pelataan kesäkuun puolivälin nurkilla. Päivitetyksi toiveeksi kotiottelun rinnalle lisätään nyt nurmella pelattava kotiottelu.

– Mitä kovempi liigajengi tulisi kotikentällämme vastaan, sen parempi olisi. Samaan aikaan tekonurmi aiheuttaisi siinäkin tapahtumassa melkoiset rajoitteensa maksimiyleisömäärään, Karinti muistuttaa.

Miesten Kakkosta, SalPa–VJS tänään kello 18.30 Salon Urheilupuiston tekonurmella.