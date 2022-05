Historiallinen hetki: Salon työttömyysprosentti laski alle yhdeksän ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen

Salon työttömyysaste on painunut historiallisen alas: huhtikuun lukema oli 8,9 prosenttia.

Viimeksi Salon työttömyysaste oli alle yhdeksässä prosentissa vuonna 2009.

Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa hieman yli 2 000. Vuosi sitten työttömiä oli 2 900.

Salon työttömyysaste vähenee nyt nopeinta tahtia Varsinais-Suomessa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömyys on vähentynyt 3,6 prosenttiyksikköä. Koko Varsinais-Suomessa vuosimuutos oli 2,6 prosenttiyksikköä.

Someron työttömyysaste oli huhtikuussa 6,1.

TYÖTTÖMYYS vähenee Varsinais-Suomessa. Tilanne on maakunnassa myös parempi kuin koko maassa keskimäärin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 9,1, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Pirkanmaa kirii kuitenkin taas Varsinais-Suomen edelle, sillä maakunnan työttömyysaste jää siellä 8,1 prosenttiin.

TILASTOKESKUKSEN työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 114 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,8 prosenttia, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työllisyyskehitys jatkuu siis edelleen hyvänä, eikä Ukrainan sodan vaikutuksia kotimaan työmarkkinoihin ole vielä mitattavissa.

– Se ei ole yllätys, sillä työllisyys reagoi talouden suhdanteeseen melko pitkällä viiveellä, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

– Sotatilanteen tuottama epävarmuus ei ainakaan vielä näy tilastoissa. Tosin joillakin toimialoilla sotatilanne näkyy korostetusti. Tilastojen ulkopuolelta on kerrottavissa, että kausityövoimaa ei saada tarpeeksi. Noin kolmannes tarvittavasta maatalouden kausityövoimasta puuttuu Ukrainan sodan vuoksi, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriön blogissa.

TURUN työttömyysaste oli huhtikuussa 11,7. Se on Varsinais-Suomen kuntien korkein. Kaikissa muissa alueen kunnissa työttömyys jäi alle 9 prosentin tason.

Kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa oli siis koko maan tasoa (9,1) alhaisempi työttömyysaste Turkua lukuun ottamatta.

Alin työttömyysaste oli Sauvossa, jossa se oli todella alhainen, 3,2 prosenttia.

SALOSSA avoimia työpaikkoja oli huhtikuussa yli 800. Se on kaksinkertainen määrä verrattuna viime vuoteen.

Salon seutukunnassa avoimia työpaikkoja oli yli 900 kappaletta.

Varsinais-Suomessa avoimia työpaikkoja oli huhtikuussa yli 11 000 kappaletta, laskee Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus. Se on 60 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä oli selkeästi pienempi kaikilla koulutusasteilla. Myös ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli pienempi kuin vuotta aiemmin kaikissa ryhmissä.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 33 900 kappaletta eli 57 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Myönteistä on se, että viime kuukausina työllisyyden kasvu on alkanut painottua enemmän kokoaikaiseen työhön, kun koronakriisistä elpymisen alkuvaiheessa nähtiin lähinnä osa-aikatyön kasvua. Kokoaikaisen työn lisääntyminen kertoo siitä, että elpyminen on päässyt kypsään vaiheeseen ja koronakriisiin liittyvä epävarmuus on ainakin tilapäisesti hellittänyt, sanoo Appelqvist tiedotteessa.

Työllisyyden vahva kasvu jatkui huhtikuussa. Työllisiä oli 69 000 enemmän kuin vuosi sitten ja 85 000 enemmän kuin ennen koronaa vuonna 2019 keskimäärin. pic.twitter.com/S1AZ8mQODy — Janne Huovari (@jhuovari) May 24, 2022

HUHTIKUUN AIKANA työttömien määrä supistuu yleensä maaliskuuhun verrattuna, tänä vuonna Varsinais-Suomessa jopa 1 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 6 000 henkilöllä.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 19 400 työtöntä työnhakijaa.

Toukokuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä laskee normaalivuosina huhtikuuhun verrattuna, vaikka Ukrainassa käytävä sota saattaa heittää oman varjonsa tähän kehitykseen.