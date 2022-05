Ilman uutta kauppiasta Teboil Kivihovi jatkaa kylmäasemana – tarjonnaksi jäisi lääkkeet ja bensa

Suomusjärven Teboil Kivihovin hiljentyminen jatkuu ja loppu häämöttää muutamien viikkojen päässä kesäkuun puolivälissä. Toiminta on jo loppunut Kivihovin Hesburgerin ja Subwayn tiskeillä. Kahvio ja ravintola ovat edelleen auki, kuten myös tiloissa toimiva Kotipizza.

Viisi ja puoli vuotta Teboil Kivihovin kauppiaana ollut Ismo Rouvinen ei kommentoi Kivihovin tulevaisuutta toistaiseksi muuten kuin vahvistamalla, että hänen toimintansa Kivihovissa päättyy kesäkuun 16. päivä. Tuolloin sulkeutuvat liikenneaseman myymälän sekä myös Rouvisen pyörittämän Kotipizzan ovet.

Kivihovin tilanne voi toki muuttua: Teboil hakee yhä Kivihoviin uutta kauppiasta.

– Kauppiashaku on käynnissä, mutta emme kommentoi keskeneräisiä neuvotteluita, kertoo Oy Teboil AB:n markkinointijohtaja Toni Flyckt Salon Seudun Sanomille.

Vaikka uutta kauppiasta ei kesäksi Kivihoviin löytyisi, polttoaineiden myynti jatkuu asemalla kylmäasematyylisesti.

Teboil Kivihovin kauppias Ismo Rouvinen ilmoitti maaliskuussa irtisanovansa kauppiassopimuksensa Teboilin kanssa ja lopettavansa toimintansa huoltoasemalla. Syynä olivat taloudelliset menetykset niin koronapandemian kuin Ukrainan sodan aiheuttaman Teboil-boikotin takia.

Kivihovissa toimii myös Ykköstien Apteekki, eikä se ole lopettamassa toimintaansa. Apteekkari Nina Kettunen kertoo, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on määrännyt apteekkien toimipaikat ja -luvat, ja yksi niistä on voimassa Kivihovin Ykköstien Apteekilla.

– Fimea päättää apteekeista eikä Suomusjärvellä ole muita. Teboil Kivihovin kauppias ilmeisesti lopettaa, me emme, sillä olemme eri yritys, Kettunen sanoo.

Kettusen mukaan kesällä apteekin aukioloaikoihin voi tulla muutoksia, jos asiakasvirrat vähenevät huomattavasti, mutta sitä ei voi vielä tietää.

Koronarajoitusten höllentyessä myös Teboil Kivihovin vaikeudet olivat helpottumassa alkuvuonna. Positiivisista odotuksista kertoo myös se, että Rouvinen laajensi kevättalvella aseman tarjontaa avaamalla Subway-pikaruokaravintolan.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja iso joukko asiakkaista alkoi ajaa aseman ohi. Kauppiasvetoinen Teboil-huoltamoketju on osa venäläistä Lukoil-konsernia, ja venäläistuotteisiin kohdistettu boikotointi on osunut myös Kivihoviin.

Kivihovi ei ole ainoa boikotista kärsinyt Teboil-ketjun asema päätellen siitä, että ketju hakee 18 uutta Teboil-kauppiasta eri puolille Suomea.

Venäläinen öljyjätti Lukoil osti Teboilin koko osakekannan vuonna 2005. Teboil-ketjuun on kuulunut yli sata huoltoasemaa ja yli 200 automaattiasemaa.

30 vuoden vuokrasopimus Hesburgerin kanssa

Teboil Kivihovin kiinteistön omistaa Hesburger, joka on vuokrannut kiinteistöstä tilat Teboilille. Huoltoaseman kauppias Ismo Rouvinen on vuokrannut liikenneaseman toiminnan Teboililta, ja hänen kauppiasopimuksensa päättyy 17. kesäkuuta, eikä uutta Teboil-kauppiasta ole tiettävästi löytynyt toimintaa jatkamaan.

Teboilin ja Hesburgerin vuokrasopimus on tehty 30:ksi vuodeksi.

– Se on pitkä sopimus, kertoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti, joka vastaa yrityksen liikepaikoista ja franchise-asioista.

Kivihovi avattiin yhtä aikaa moottoritien valmistumisen kanssa vuonna 2008.

Vuoti sanoo, että Kivihovista käydään Teboilin kanssa jatkuvasti neuvotteluita, mutta hän ei kommentoi niiden sisältöä tarkemmin.

– Tilanne ei tietenkään ole hyvä meidän eikä Teboilin kannalta. Vaihtoehtoja toki kartoitetaan ja neuvotteluita käydään, Vuoti sanoo.