Jukka Alanko oli laatimassa Suomen Kiinteistönvälittäjien uutta laatuauktorisointijärjestelmää – ”Oikean tiedon antaminen on äärimmäisen tärkeää, koska asuntokaupoissa on kyse aina isoista rahoista”

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) haluaa viedä jäsentensä ammattiosaamisen uudelle tasolle. SKVL:n laatu- ja koulutusvaliokunta on laatinut välittäjille uuden laatuauktorisointijärjestelmän.

Auktorisointi on tarkoitettu kiinteistönvälittäjille, asuntomyyjille sekä kiinteistövälitystä tekeville yrityksille. Tähän asti SKVL:n laatutodistus on myönnetty ainoastaan yrityksille.

– Kolme vuotta sitten ryhdyimme toimeen, ja nyt työ on viimein valmis. Laatuauktorisoinnin myötä saamme lisättyä välittäjien ammattitaitoa ja varsinkin ylläpidettyä sitä koulutusten avulla, pitkän linjan salolainen kiinteistönvälittäjä ja SKVL:n laatu- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Alanko kertoo.

Suomen Kiinteistönvälittäjien verkostoon kuuluu Suomessa lähes 500 paikallista toimistoa ja 1 700 välittäjää.

– Kunnianhimoinen tavoite on tehdä kaikista SKVL:n jäsenyrityksistä ja niiden välittäjistä laatuauktorisoituja välittäjiä, Alanko sanoo.

Auktorisointi ei korvaa laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden hankkimista. Henkilöllä on oltava LKV-pätevyys, jotta hänestä voi tulla laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä.

– On paljon ihmisiä, jotka ovat toimineet alalla pitkään, mutta eivät ole hankkineet LKV-pätevyyttä ja he ovat silti yhtä hyviä. Uudistetulla laatujärjestelmällä haluamme kuitenkin varmistaa, että välittäjät pystyvät ylläpitämään ammattitaitoa, Alanko kertoo.

– Lait ja asetukset muuttuvat kaiken aikaa, ja niiden perässä pitää pysyä.

Ensimmäiset 97 laatuvälittäjää sai laatuauktorisoinnin tällä viikolla.

– Kokeeseen osallistui 300 välittäjää. Se kertoo mielestäni, miten tämä on otettu vastaan. En ole kuullut soraääniä. Tämä on hyvä ja järkevä asia, ja uskon, että kaikki ovat tyytyväisiä, Alanko sanoo.

Kiinteistönvälitys tunnetaan alana, jonka oppii ainoastaan käytännön kautta.

– Tällä alalla on tiedettävä asiat. Jos et tiedä, ne pitää selvittää eikä arvailla. Oikean tiedon antaminen on äärimmäisen tärkeää, koska asuntokaupoissa on kyse aina isoista rahoista, Alanko muistuttaa.

– Salossa asiat ovat hyvin ja osaamista löytyy, mutta valtakunnallisesti osaamisen taso on kuitenkin kirjava.

Kiinteistönvälittäjän työ on hyvin erilaista eri puolella Suomea.

– Helsingin kantakaupungissa välittäjä tekee yleensä pelkästään huoneistokauppaa. Salossa työkenttä on puolestaan paljon laajempi, ja hyvin monista asioista pitää olla perillä.

Kiinteistönvälittämisestä saa Suomessa kovin trendikkään kuvan: kaikki haluavat välittää asuntoja ja bisnes kukoistaa. Kiinnostuvuutta on lisännyt merkittävästi alalla toimivat ja julkkiksen asemaan nousseet välittäjät.

– Kiinteistönvälitys on samanlaista kuin muukin työ: jos osaa ja jaksaa tehdä, pärjää. Jos ei osaa tai viitsi, ei siitä sitten mitään tule. TV-ohjelmista saa sen kuvan, että tämä on hiton helppoa hommaa ja rahaa tulee ihan kaatamalla sisään, Alanko sanoo.

Salon asuntomarkkinatilanne näyttää Alangon silmiin tällä hetkellä jopa hämmästyttävän hyvältä.

– Kun asuntokauppa käy hyvin, tarkoittaa se ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Salossa on näytetty, ettei maailmanloppua tullutkaan Nokian ja Microsoftin alasajon jälkeen. Koko kaupunki on uudessa nousussa, Alanko iloitsee.