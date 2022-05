Jukka Järvinen soitti armeijan soittokunnassa monille presidenteille mutta jännittää enemmän Metka Köörin Juice-konserttia – ”Laulaessa laittaa itsensä eri lailla likoon”

Jukka Järvinen on ollut musiikin kanssa tekemisissä koko ikänsä. Järvinen lähti 16-vuotiaana Hämeenlinnassa armeijan soitto-oppilaaksi, sen jälkeen tie vei armeijan soittokunnan lyömäsoittajaksi ja sitä työtä hän teki eläkkeelle saakka. Lisäksi Järvinen on pyörinyt erilaisissa tanssibändeissä, jolloin tutuksi ovat tulleet myös Someron Ämyrin ja Esakallion lavat.

Tämä kevät on tuonut musiikkimiehen elämään aivan uuden jutun, sillä Järvinen on laulanut pari kuukautta viihdekuoro Metka Köörissä. Maaliskuussa Karkkilasta Somerolle avovaimonsa kanssa muuttanut Järvinen valmistautuu parhaillaan ensimmäiseen kuorokonserttiinsa.

– Jännittää ehdottomasti enemmän kuin Panssarisoittokunnassa koskaan, Järvinen sanoo.

Se on aika paljon sanottu, sillä armeijan soittokunta vei Järvisen soittokeikoille ulkomaille ja useamman kerran myös presidentinlinnaan. Hän on soittanut itsenäisyyspäivän juhlissa Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen aikana. Myös Urho Kekkosen nimi liittyy hänen soittohistoriaansa.

– Olin mukana soitto-oppilaana porukassa, joka kulki ja soitti Kekkosen arkun perässä, Järvinen kertoo.

Järvinen miettii armeijan soittokunnan ja kuorolaulua eroa:

– Kuoro on minulle aivan uusi ja outo juttu. Armeijassa on oma hierarkiansa, ja soittaminen on enemmän tekninen suoritus. Kuorossa on kuunneltava eri tavalla herkällä korvalla muita. Laulamisessa myös laittaa itsensä likoon ihan eri lailla kuin soittaessa.

Järvinen jäi eläkkeelle yhdeksän vuotta sitten. Hän ehti soittaa armeijassa lyömäsoittimia oppilasaika mukaan lukien 35 vuotta.

– Ohjelmisto muuttui noina vuosina marsseista ja opereteista selvästi kevyempään suuntaan.

Järvinen on soittanut myös Juicen kappaleita, joita kuullaan Metka Köörin sunnuntain konsertissa. Köörin viihteellinen linja ja rento meno kiehtovat Järvistä.

– Olen pitänyt armeijassa sen verran univormua, että mieskuoro mustine pukuineen ei ole minun juttuni.

Metka Kööri tunnetaan kuorona, joka harjoittelee valtavasti ja ahkeroi myös konserttirintamalla. Järvinen nauttii kuoron yhteishengestä.

– Olen saanut itselleni jo muutaman viikon aikana ison tukun ystäviä. Kuoron ansiosta kotiutuminen Somerolle oli helppoa.

Jukka Järvinen on Metka Köörin uusin tulokas. Erja Teräväinen on ollut kuorossa yksitoista vuotta ja kuoron nykyinen puheenjohtaja Pia Tuomonen kuusi vuotta. He olivat mukana myös neljä vuotta sitten, kun kuoro lauloi edellisen kerran Juicea. Silloin konsertti esitettiin sen saaman suuren suosion vuoksi kaksi kertaa.

– Ihana päästä laulamaan nyt, kun korona on helpottanut vihdoin otettaan. Toivottavasti yleisö uskaltaa lähteä liikkeelle, koska Juicen tuotanto on upea ja musiikin avulla voi päästä hetkeksi toiseen maailmaan, Tuomonen ja Teräväinen sanovat.

Konsertin myötä ryhmän kuoronjohtaja vaihtuu. Kuoroa kolme vuotta johtanut Annika Kuntsi jättää tehtävän muutettuaan Hämeenlinnaan. Kuntsia seuraa Olli Salomäenpää, joka on johtanut Metka Kööriä aiemminkin ja tehnyt kuorolle myös runsaasti sovituksia.



Metka Köörin Metkasti Juicea -konsertti Someron seurakuntakeskuksessa 29.5. kello 16. Kuoronjohtajana Annika Kuntsi ja säestäjinä Antti Vainio ja Tuomas Virtanen.