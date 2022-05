Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut Mathildedalissa sijaitsevan kiinteistön omistajalle luvan käyttää naapurin tonttia julkisivukorjaukseen, jota ei ole mahdollista tehdä omalta puolelta.

Lautakunta joutui käsittelemään asiaa, koska naapurukset eivät päässeet asiasta keskenään yksimielisyyteen.

Luvan hakijan aikomuksena oli tehdä korjausta ja maalausta rakennuksessaan kesän aikana. Remontoitava rakennus on aivan naapurin rajan tuntumassa ja lähimmillään rajassa kiinni.

Työtä varten hänen olisi pitänyt tulla kahden metrin verran naapurin puolelle.

Naapuri on vastustanut koko hanketta, eikä hän olisi sallinut minkäänlaisten esteiden rakentamista rantatonttinsa kulkuväylälle toukokuun ja syyskuun välillä.

Naapurin mielestä korjaustöitä ei saisi tehdä lainkaan viikonloppuisin eikä heinä–elokuussa. Hänellä oli lisäksi omia vaatimuksiaan siitä, miten seinä olisi pitänyt korjata.

Lain mukaan rakennusvalvonta voi antaa luvan naapurin alueen käyttämiseksi välttämättömän rakennustyön tekemiseksi, jollei tästä aiheudu naapurille muuta kuin tilapäistä ja vähäistä haittaa tai häiriötä.

Ehtona on, että naapurin alue on kunnostettava remontin jälkeen. Naapuria on myös kuultava ennen luvan myöntämistä.

Salon rakennusvalvonnan mukaan aika ajoin suoritettava julkisivukorjaus ja maalaus ovat välttämättömiä, jotta rakennus säilyy kunnossa.

Maalaustöitä ei sääolojen takia voi tehdä kuin kesäaikaan. Tarkan ja sitovan aikataulun vaatiminen ei ole tarkoituksenmukaista sääolojen takia. Julkisivuremontissa voi sattua aina myös yllätyksiä, jotka vaikuttavat aikatauluun.

Lautakunta päätti, että hakija saa käyttää korjaustyöhön kahden metrin levyistä aluetta naapurikiinteistöstä. Naapurin edellyttämä kulkureitti rantaan tulee olla käytössä työn ajan.

Remontti on tehtävä syyskuun loppuun mennessä, ja naapurin alue on kunnostettava sen jälkeen.

Salon kaupunginlakimiehen Antti Mäkelän mukaan naapureiden välisiä erimielisyyksiä käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa suhteellisen harvoin.

Naapuririidoissa tapauksia on hyvin monenlaisia. Kiistaa saattaa tulla esimerkiksi rajalla olevista ojista, aidoista, rakentamisesta tai sadevesien johtamisesta.

– Lautakuntatasolle asti ei monta tapausta tule vuosittain, mutta rakennusvalvonta tutkii ja selvittää niitä enemmän. Joko niissä löytyy sopu tai ratkaisu, tai asiat jäävät kokonaan tutkimatta toimivallan puuttuessa, Antti Mäkelä sanoo.