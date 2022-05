Kamera löytää vieraat esineet viemäreistä – soppakauha on oudoimpia esineitä, jotka Timo Huhtanen on löytänyt putkesta

Pitkä ja runsasluminen talvi on teettänyt kevään tullen töitä sauvolaisella Timo Huhtasella.

Viemärikuvauksia tekevää miestä on pyydetty tarkastamaan monien omakotitalojen salaojien kuntoa.

– Jäätä on ollut monin paikoin niin paljon, että pinta on noussut yli omakotitalon patolevyjen. Se on uittanut vettä kivijalkoihin, ja nyt on haluttu tarkastaa, että salaojat toimivat normaalisti.

Huhtanen pystyy tarkastamaan viemärit kameralla, joka työnnetään putkeen ja joka kuvaa edetessään näkyä muistikortille. Kamera yltää jopa 60 metrin päähän.

– Sen jälkeen tulen kotiin, lyön muistikortin tietokoneeseen ja katson metri metriltä, mitä havaintoja on tehty. Kirjaan havainnot muistikortille ja paperille ja vien asiakkaalle. Aika usein asiakas myös kysyy, mitä nyt kannattaisi tehdä. Silloin annan oman ehdotukseni, Huhtanen kertoo.

Omalla toiminimellaan työtä tekevä Timo Huhtanen ryhtyi yrittäjäksi viime vuonna. Sitä ennen hän on ollut työntekijänä turkulaisissa alan yrityksissä 15 vuoden ajan.

– Olen ajanut imuautoa ja tehnyt viemäripesuja. Ala on tuttu, ja teen samoille yrityksille edelleen alihankintaa. Ajan esimerkiksi talven hiljaisina aikoina pesuautoa, hän kertoo.

Yrittäjäksi ryhtyminen vaati melkoisia investointeja laitteisiin. Työ on erikoishommaa, ja Huhtanen laskee kalustonsa maksaneen noin 30 000 euroa.

Työssä tarvitaan esimerkiksi metallinpaljastajaa, jolla paikannetaan nurmikon sisälle painunut kaivonkansi. Viemärikameroita Huhtasella on kaksi: toinen on parhaimmillaan kiinteistön sisähaaroissa ja toisella yltää pidempiin viemäreihin.

Joskus viemärin reitti on tuntematon ja se pitää paikantaa. Sitä varten Huhtanen voi laskea viemäriin kameran ja katsoa paikantimella maan päältä, missä se on.

– Sisällä merkitään usein teipillä ja ulkona maalilla, missä linja kulkee.

Omakotitalojen ja taloyhtiöiden salaojat ja viemärit toimivat usein moitteetta vuosikymmeniä. Tarkka kiinteistön omistaja tarkastuttaa viemärinsä noin kymmenen vuoden välein.

Timo Huhtanen toimi aiemmassa työpaikassaan päivystäjänä, joka hälytettiin paikalle, jos kerrostalon putket tukkeutuivat.

– Silloin on aina kiire. Jos putket tukkeutuvat, likavesi nousee äkkiä kiinteistöön, ja esimerkiksi kellarin häkkivarastot ja asukkaiden omaisuus ovat vaarassa.

Ongelmia viemäreissä aiheuttavat erilaiset muodonmuutokset, jotka voivat johtua esimerkiksi vieraista esineistä, puiden juurista tai putkea hiertävistä kivistä. Putkien sisälle pääsee monesti kiviä tai hiekkaa.

– Paras asia, mitä olen putkista löytänyt, oli soppakauha. Vessanpytty oli ollut remontin yhteydessä poissa, ja kauha oli päätynyt putkeen ehkä lasten leikeissä.

Jos viemäriputket ovat tukossa, pelkkä kuvaus ei riitä. Silloin kohteeseen kannattaa mennä pesuauton kanssa. Ongelman aiheuttajaa aletaan etsiä kameran kanssa vasta, kun tukos on avattu ja putkisto huuhdeltu.

Timo Huhtanen pitää työtään mielenkiintoisena. Viemäreiden ongelmia on monenlaisia, ja ratkaisujen keksiminen niihin on yhdenlaista salapoliisityötä. Ratkaisuja oppii monesti vain itse tekemällä.

– Parasta on, kun saa asiakkaan ongelman ratkaistua, ja saa työstään positiivista palautetta.

Viemärikuvaajan sesonki kestää keväästä syksyyn. Talvisin on hiljaisempaa, ja silloin Timo Huhtanen tekee alihankintaa muille yrityksille.

Varsinais-Suomen alueella töitä on riittänyt toistaiseksi hyvin. 54-vuotias mies on miettinyt myös jatkajaa yritykselleen.

– Ajatus on, että tytär rupeaisi jatkamaan työtäni. Hän on ollut mukana keikoillani jo silloin, kun ajoin pesuautoa. Parasta olisi, jos olisi mahdollisuus tehdä yhtä aikaa töitä jonkin aikaa. Silloin voisin siirtää omaa tietoani hänelle.