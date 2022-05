Kärävuoren kivenmurikka rikkoi katon, vahinkoilmoitus katosi matkalla – asukas ilmoitti tippuvista kivistä ja esineistä jo 2019

Maaliskuussa Halikon Kärävuoren seinämästä irronnut kymmenien tonnien lohkare tuhosi Vaskiontien varrella piharakennuksen saunoineen ja vaurioitti toisella pihalla autoa.

Merkkejä kalliojyrkänteen rapautumisesta on ollut aikaisemminkin. Yksi luonnonkiviseinämän alapuolisista asukkaista otti yhteyttä Salon kaupunkiin peltikaton rikkoneen kivenmurikan takia jo marraskuussa.

Kivenmurikka oli syöksynyt Kärävuorelta peltikattoon lokakuun lopulla. Vaurio tuli ilmi, kun vessan ja pesutilan katto alkoi vuotaa.

– Soitin kaupungille, ja sieltä monien vaiheiden jälkeen minut ohjattiin henkilölle, joka kehotti täyttämään asiasta lomakkeen, kertoo kattoremonttiin joutunut asukas Salon Seudun Sanomille.

Salon kaupungin mukaan lomake vahinkoilmoituksineen ei ole koskaan tullut perille: Salon kaupungilla ei ole merkintää lähetetyn lomakkeen vastaanotosta.

Vahinkoilmoituksen katoamisesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lomakkeen katoaminen kävi ilmi, kun iso lohkare teki tuhojaan Vaskiontien varrella maaliskuun alussa ja sai suurta julkisuutta. Tällöin jo aiemmin tippuneesta kivestä kirjelmöinyt asukas lähetti kaupungille sähköpostitse kyselyn, jossa tiedusteli, mitä vahinkoilmoitukselle kuuluu ja miksi asian käsittelyssä on kestänyt jo viitisen kuukautta.

Kuultuaan, ettei lomakkeesta tiedetä mitään, asukas lähetti vahinkoilmoituslomakkeen uudestaan, tällä kertaa kirjattuna kirjeenä.

Tapahtumien välillä asukas kertoo korjanneensa katto- ja pesuhuonevauriot itse.

– Peltikattoa piti uusia, pesuhuone ja vessa kuivattaa ja sisäkatto vaihtaa. Remonttiin upposi reilusti yli 5 000 euroa. En ole vieläkään saanut korvauksia enkä vastausta kaupungilta.

Kärävuoren kallio on muuttanut sen alapuolisten asukkaiden elämää monin tavoin. Suurimmassa vaaravyöhykkeessä asuneet ovat joutuneet muuttamaan evakkoon tilapäismajoitukseen. Kodit purettaneen, sillä kallion työstäminen turvalliseksi maksaisi 1,2 miljoonaa euroa.

Salon kaupunki on ilmoittanut neuvottelevansa kiinteistönomistajien kanssa kiinteistöjen lunastuksesta. Kaupunginhallitus esittää budjettiin 900 000 euron lisämäärärahaa viiden vaaravyöhykkeessä olevan kiinteistön lunastamiseksi ja muihin maakauppoihin.

Kattoremontin itse rahoittanut asukas on tilanteesta pahoillaan, sillä hän peruskunnosti vasta ostamansa kiinteistön vuosina 2016–2017.

– Talo on vanha, mutta kokonaan remontoitu: olen uusinut lattiat, katot, sähköt, viemärit, katot, kylppärit, laatoitukset, osittain ulkolaudoitustakin. Pihalle rakensin autokatoksen. Nyt talosta ollaan tarjoamassa tontin hintaa. Neuvottelut ovat toki vielä kesken, asukas sanoo.

Asukkaan mukaan hänellä on kansiollinen kuitteja, joista käy ilmi remontin perusteellisuus.

Asukkaan mukaan kalliolta on lennellyt pihalle pulloja, kiviä ja jopa pallogrilli. Pihalla oleskelu on tuntunut turvattomalta

Kärävuorelta on tippunut kaikenlaista paljon ennen viime syksyäkin. Asukkaan mukaan kalliolta on lennellyt pihalle pulloja, kiviä ja jopa pallogrilli. Pihalla oleskelu on tuntunut turvattomalta.

– Kerran soitin 112:een, kun lapset leikkivät vaarallisesti jyrkänteen reunalla. Mitään ei silloin onneksi tapahtunut ja viranomaiset tulivat paikalle nopeasti.

Asukas kertoo olleensa yhteydessä kaupunkiin jo vuonna 2019 ja kertoneensa pihalleen tippuvista esineistä. Asukas esitti toiveen, että ylhäällä jyrkänteen reunalla oleva huonokuntoinen ja matala aita olisi hyvä uusia turvallisemmaksi.

Asukas sanoo aiemmin epäilleensä, että syynä pihalle tippuviin pikkukiviin on ollut kallion partaalla oleskelevat ihmiset, ei se, että luonto rapauttaa itse kalliota.

– Mutta sitten aloin ihmetellä auton katolla ja myös talon katolla olevia kymmeniä jälkiä kiveniskemistä. Vasta katon rikkoneesta kivestä tajusin, että syynä tippuviin kiviin on kallion haperoituminen.

Asukas sanoo ymmärtävänsä, ettei tätä ole voitu tietää kaupungillakaan ennen maaliskuista lohkaretäräystä.

Sitä hän tosin ihmettelee, että uusimmankin vahinkoilmoituksen jättämisestä on jo yli kaksi kuukautta, eikä siitä ole kuulunut mitään.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden mukaan ilmoituksia aiemmista isoista kivisortumista ei ole kaupungille Vaskiontien varren asukkailta tullut.

Keväisen kalliojärkäleen romahtamisen jälkeen on käynyt ilmi, että pikkukivien on havaittu silloin tällöin vyöryneen alas jyrkänteeltä aina pihoille asti.

Mannerveden mukaan pikkukivistä ei ole voinut vetää johtopäätöstä, että koko kallio on epävakaa ja Vaskiontien varren kiinteistöissä olisi hengenvaarallista asua.

Tilanne muuttui maaliskuussa.

– Enemmän on tullut huolestuneita ilmoituksia jyrkänteellä liikkuvista ihmisistä. Paikka on luonnollisesti kiinnostava, Mannervesi sanoo.

Aita on Mannerveden mukaan uusimisen tarpeessa, mutta sen päämerkitys on merkitä liikkujille vaarallisen alueen raja.

– Se kertoo, ettei toiselle puolelle ole syytä mennä. Vastuu siirtyy siellä liikkujalle.

Tonttien lunastusneuvottelut omistajien kanssa pääsevät Mannerveden mukaan kunnolla käyntiin, kun kaupunginhallituksen yksimielisesti esittämä lisämääräraha todennäköisesti hyväksytään valtuustossa ensi maanantaina.