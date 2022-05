Koronan merkit katoavat

Tartuntojen ja myös koronan aiheuttamien kuolemantapausten määrä on pysynyt korkealla, mutta näkyvät koronan merkit alkavat pikku hiljaa kadota. Koronarajoitukset ja maskisuositukset alkavat jo olla muisto vain.

Koronatartuntojen määristä ei saada enää tarkkoja tilastotietoja, sillä vain osa sairastuneista testataan. Rokotuskattavuus paranee, ja rokotteiden ansiosta sairastumiset ovat lievempiä kuin koronapandemian alussa.

Rajoitusten poistuttua suomalaiset ovat muun muassa palanneet ravintoloihin. Ainakin suuret ravintola-alan yritykset kertovat kevään myyntien ylittävän jopa koronaa edeltäneen vuoden 2019 kevään tason.

Ilmassa on varmasti ylimääräistä vapautumisen riemua. Yhden kevään perusteella ei vielä voi puhua iltaelämän tai ravintolakulttuurin muutoksesta.

Jotain pysyvääkin ravintola-alalla arvioidaan tapahtuneen. Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen aloille, joilla niiden tekeminen on mahdollista. Lounasravintoloissa muutos näkyy aiempaa vähempinä asiakkaina.

Etätyöläisetkin syövät, ja esimerkiksi ruuan myynti verkossa on lisääntynyt.

Yleinen valtakunnallinen maskisuositus poistettiin jo viikkoja sitten. Maskien peittämät kasvot ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi.

Todennäköinen tulevaisuus on, että maskeja näkyy jatkossakin ja että myös käyttösuosituksia annetaan ainakin pahimmalla influenssakaudella.

Suomalaiset ovat eläneet korona-aikana varsin kuuliaisesti viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ministerien ja THL:n johdon tiedotustilaisuuksien seuraaminen oli pitkään rutiinia.

Vaikka nyt viestintää hallitsee sota Ukrainassa, valtioneuvosto ohjeistaa edelleen myös korona-asioissa. Virallinen ohje on, että on edelleen tärkeää pysyä sairaana kotona, käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan, pitää turvaväliä ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Vastuu terveysturvallisuudesta on entistä enemmän kansalaisilla.