Kymmenkertainen määrä koronaa viime kevääseen verrattuna

Koronaepidemia on vähitellen rauhoittumassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Koronaa on kuitenkin kymmenkertainen määrä viime kevään tilanteeseen verrattuna.

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus on nyt sairaanhoitopiirissä 715. Tapauksia todetaan kuitenkin edelleen runsaasti, keskimäärin 250 päivässä.

Vuosi sitten samaan aikaan todettiin keskimäärin 30 tapausta päivässä. Kaksi vuotta sitten samaan aikaan todettiin vain noin neljä tapausta päivittäin.

– Toinen vertailukohta on influenssaepidemia, joka nyt on nostanut päätään. Influenssatapauksia on todettu Tyksin mikrobiologian laboratoriossa noin sata toukokuun aikana alueellamme, eli koronaa on yhä paljon enemmän liikkeellä kuin influenssaa, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Sairaalahoidon kuormitus on pysynyt kuukauden ajan melko tasaisena. Tyksin sairaaloissa on päivittäin 15–20 potilasta hoidossa koronavirusinfektion takia ja lisäksi saman verran potilaita, joilla koronavirus on lisälöydös.

Tiistaiaamuna sairaalassa oli 24 potilasta, joilla on koronavirusinfektio. Teho-osastolla ei ollut lainkaan koronapotilaita.

Tyksin sairaaloissa kevennettiin tiistaina maskisuositusta. Ruokaloissa, kahviloissa ja kokoustiloissa ei tarvitse käyttää maskia, mutta niissä suositellaan riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin.

Tyksin potilaat ja henkilökunta käyttävät yhä maskia kaikissa potilaskontakteissa kaikkialla sairaalan tiloissa.

Myös kaikkialla sairaalan hoitotiloissa, kuten poliklinikoiden odotusauloissa, röntgenissä, laboratoriossa sekä muissa tutkimustiloissa ja osastoilla on yhä käytettävä maskia.

Myös Tyksin sairaaloiden vierailuohjeita kevennettiin tiistaina. Vierailuajankohdasta ei enää tarvitse soittaa etukäteen vaan sairaalaan voi tulla normaaleina vierailuaikoina.

Synnyttäjällä voi olla jälleen mukana kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö perheiden ja vastasyntyneiden osastolla.

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös mennä hakemaan potilasta.