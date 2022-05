Liki viidennes suomalaisista on täydentänyt kotivaraansa tänä keväänä – ”Ihmiset ovat selvästi seuranneet uutisointia”

Lähes viidennes suomalaisista on täydentänyt kotivaraansa eli hankkinut lisää elintarvikkeita ja pullovettä kotiinsa tänä keväänä, Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) kertoo. Lisäksi noin joka kymmenes suomalainen on käynyt ostamassa taskulampun tai otsalampun sähkökatkon varalta.

Lähes yhtä moni on täydentänyt kevään aikana lääkekaappiaan.

Tiedot käyvät ilmi IROResearch-tutkimusyrityksen kyselystä, johon vastasi huhtikuussa tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

SPEKin mukaan kotitalouksien häiriötilannevarautumista koskeva uutisointi on vaikuttanut varautumisinnostukseen. Varautumisesta on uutisoitu tavallista enemmän Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

– Varautumista koskevissa uutisissa on kerrottu, mitä tarvikkeita kotona olisi hyvä olla pitkittyneiden sähkökatkojen tai vedenjakeluhäiriöiden varalle, varautumisviestinnän asiantuntija Sanna Räsänen SPEKistä sanoo tiedotteessa.

– Suomalaiset ovat selvästi seuranneet uutisointia ja tarttuneet toimeen.

Tietoisuus 72 tunnin varautumissuosituksesta noussut

Noin kolmannes kyselyyn vastanneista koki olevansa jo valmiiksi niin hyvin varustautunut häiriötilanteisiin, ettei ole ollut tarvetta hankkia kotiin mitään uutta. Lähes yhtä moni kertoi, ettei varautumisuutisointi ole vaikuttanut heihin mitenkään, koska he eivät koe varautumista tärkeäksi tai heillä ei ole ollut aikaa ajatella asiaa.

Noin kaksi vastaajaa viidestä kertoi tuntevansa 72 tunnin varautumissuosituksen. Viime marraskuussa suosituksesta oli tietoinen hieman alle viidennes vastaajista.

– On ilmiselvää, että kotitalouksien varautumisen saama mediahuomio on nostanut 72 tunnin varautumissuosituksen tunnettuutta. Ihmiset ovat hakeneet tietoa verkosta ja osallistuneet aiheesta järjestettyihin tilaisuuksiin, Räsänen sanoo tiedotteessa.

72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan kotitalouksien varautumista häiriötilanteisiin. Suosituksen mukaan jokaisesta kodista tulisi löytyä esimerkiksi kotivaraa eli ruokaa ja vettä koko perheelle ainakin 72 tunniksi. Lisäksi kodista olisi hyvä löytyä tärkeitä lääkkeitä ja erilaisia tarvikkeita, joista olisi hyötyä sähkö- tai vesikatkon aikana.

Eetu Halonen

STT

Kuvat: