Luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin luokittelemista haitalliseksi vieraslajiksi – ”Aiheuttaa runsaasti liikenneonnettomuuksia ja vahinkoja”

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä haitallisten vieraslajien listalle vuoteen 2030 mennessä.

– Valkohäntäkauris aiheuttaa runsaasti liikenneonnettomuuksia ja vahinkoja ammattiviljelyksille, kotipuutarhoille ja luonnonkasvillisuudelle. Valkohäntäkauriit levittävät myös ihmisen terveydelle vaarallista borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliiton mukaan valkohäntäkauriin lisääminen haitallisten vieraslajien listalle edellyttäisi isokauriin eli saksanhirven kotiuttamista Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä.

Isokauris kuuluu eurooppalaiseen lajistoon ja on levinnyt Suomeen omin jaloin, toisin kuin valkohäntäkauris.

Ministeriössä asia valmistelussa

Kansallisesti haitallisista vieraslajeista säädetään vieraslajilaissa ja -asetuksessa. Kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvat ne haitalliset vieraslajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteloon, mutta joita voidaan pitää Suomen oloissa haitallisina.

Maa- ja metsätalousministeriössä kansallisen vieraslajiluettelon päivittäminen on valmistelussa ja vielä kesken, kertoo ministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti.

– Kansallisen vieraslajiluettelon päivittämistä käsitellään alkusyksystä, Niemivuo-Lahti sanoo STT:lle.

Niemivuo-Lahti ei tässä vaiheessa ota kantaa minkään yksittäisen lajin lisäämisestä luetteloon.

– Tällä hetkellä käymme valmistelevia neuvotteluja ja arvioimme johdonmukaisesti kaikkien luetteloon ehdotettujen lajien hyödyt ja haitat läpi.

Valkohäntäkauriin kanta on Suomessa Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 109 000 yksilöä. Kanta on tiheimmillään Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva valkohäntäkauris tuotiin Suomeen 1930-luvulla riistaeläimeksi.

Simu Perälä

STT

