Maanmittauslaitos muuttaa Salon verotoimistoon toukokuun loppupuolella

Moni verotoimisto muuttuu koronan jälkeen eri virastojen kimppatoimistoiksi, jotta tiloihin saadaan lisää asiakkaita, tiedottaa Verohallinto.

Salossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Kouvolassa verotoimiston tiloissa alkaa tänä vuonna toimia myös muita viranomaisia. Verohallinto haluaa antaa omia, osin vajaalla käytöllä olevia tiloja matalalla kynnyksellä muiden viranomaisten käyttöön.

Salon verotoimiston tiloihin muuttaa 23. toukokuuta Maanmittauslaitoksen toimisto. Asiakaspalvelupistettä Maanmittauslaitoksella ei Salossa ole.

– Verotoimisto on yhteisöllinen tila, jossa kasvokkain ihmisten kohtaaminen on mahdollista. Meillä ei ole tavoitteena laittaa toimistojen ovia säppiin, jos asiakkaita on. On järkevää yhteisten rahojen käyttöä, että viranomaisten asiakaspalvelutilat ovat ahkerassa käytössä. Kävijöitä on enemmän, kun tiloissa hoidetaan veroasioiden lisäksi myös muita virallisia asioita, toimitilapäällikkö Olli Aalto Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Salossa verotoimisto on tällä hetkellä auki vain ajanvarauksella. Siihen tilojen yhteiskäytöllä ei ole Aallon mukaan vaikutusta, vaan käytäntö jatkuu toistaiseksi samanlaisena.

– Ajanvarauksen hyvä puoli on, että virkailija tietää jo etukäteen, mitä veroasiaa asiakas on tulossa hoitamaan. Soitamme nimittäin jokaiselle ajan varanneelle ennakkoon ja kysymme, mitä asia koskee. Usein asia tulee selväksi jo puhelun aikana, eikä verotoimistokäyntiä tarvita, menettelypäällikkö Mia Haahtela Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

– Pitää kuitenkin muistaa, että valtaosa suomalaisista haluaa hoitaa veroasiansa OmaVerossa ja on tyytyväinen sähköisen asiointipalvelumme käyttäjä. Viime vuonna 86 prosenttia esitäytettyä veroilmoitusta täydentäneistä toimi palvelussa, Haahtela jatkaa.