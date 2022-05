MM-jääkiekon mitaleja juhlitaan pääosin poutasäässä – osassa maata voi olla yöllä sumuista

MM-jääkiekon mitalijuhlia vietetään pääosin poutasäässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Alkuillasta maan keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, mutta iltaa kohden sää kuivahtaa.

– Edelleen voi paikoin tulla sadekuuroja illallakin, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat kohtaa tänään Kanadan joukkueen maailmanmestaruuskisojen finaalissa Tampereella, eli Suomi voittaa joko kultaa tai hopeaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan osaan maata muodostuu yöllä jälleen sumua.

Monin paikoin jo iltapäivällä on ollut poutaista.

– Etelä-Suomi, Lappi ja Koillismaa ovat pääosin poutaisia, Valta kertoi iltapäivällä.

Itä-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Ahvenanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Metsäpalovaroitusalueella avotulen teko on kielletty.

Alkavalla viikolla sateita

Alkavalla viikolla sää jatkuu epävakaisena. Aurinkoisinta ja poutaisinta on Lapissa, mutta maan etelä- ja keskiosissa on epävakaisempaa.

– Maanantaina tulee sadekuuroja siellä täällä, paikoin on poutaisempaa, Valta sanoo.

Tiistaina etelästä nousee matalapaine, joka tuo mukanaan jatkuvampaa sadetta maan etelä- ja keskiosiin.

– Lappi pysyy tiistaina edelleen poutaisena ja aurinkoisena.

Alkuviikon lämpötilat liikkuvat pääosin 15 ja 20 asteen välillä, mutta sateisilla alueilla voi olla viileämpää.

Näköpiirissä ei ole lämpötilojen kohoaminen yli 20 asteen. Ensi viikolla lähimmäs tätä päästään Lapissa.

– Välillä pohjoisimpaan Lappiin pyrkii viileämpää ilmaa, mutta muuten [siellä] on melko kesäisiä lämpötiloja.

Loppuviikolla myös Lapissa voidaan saada sateita.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: