Jos katsoo kylmiä historianumeroita, on Salon Vilpas lähes epätoivoisessa tilanteessa miesten Korisliigan finaalisarjassa.

Korisliigassa on pelattu 18 kertaa pudotuspelisarja paras seitsemästä -järjestelmällä. Yksikään joukkue ei ole noussut 1–3-ottelutappiotilanteesta voittoon asti.

Lähimpänä tätä oli Vilpas itse Karhubasketia vastaan keväällä 2018. Kuudennessa finaalissa pelattiin jatkoaika, jonka päätteeksi Karhubasket vei mestaruuden. Viime kaudella Seagulls hävisi puolestaan kuudennen välierän Vilppaalle yhdellä pisteellä.

Jossain määrin vertailukelpoinen on paras viidestä -sarjan tilanne, jossa toinen joukkue johtaa pudotuspelisarjaa voitoin 2–0. Miesten liigassa kyseisestä tappiotilanteesta on viimeksi yltänyt jatkoon Namika Lahti välierissä 2004.

Maailman suurimmassa koripalloliigassa NBA:ssa riittää otantaa tämän kevään kaltaisista tilanteista paljon enemmän. Sen historiassa on oltu otteluvoittotilanteessa 3–1 kaikkiaan 269 kertaa. 256 tapauksessa sarjan on voittanut kyseisen 3–1-johdon omistanut joukkue. Takaa on siis noustu alle viitenä prosenttina kerroista.

Vilppaan tehtävää hankaloittaa merkittävästi vielä se, että voitoista kaksi on otettava vieraskentällä. Todennäköisyys mestaruuteen on muutama prosentti.

Samaan aikaan tietyt asiat puoltavat salolaisten nousua. Vilpas on tehnyt finaalisarjassa enemmän pisteitä ja heittänyt tarkemmin kolmen pisteen kaaren takaa, sen sisäpuolelta ja vapaaheittoviivalta.

Jopa levypallolukematkin ovat kääntyneet sen eduksi, ja maanantaina joukkue teki ensimmäistä kertaa enemmän koriin johtaneita syöttöjä kuin pallonmenetyksiä.

Vilppaan ulkomaalaispelaajien yhteenlaskettu plusmiinusluku on parempi kuin Karhubasketin yhdysvaltalaisnelikolla. Kauhajokisten isot ongelmat kaukoheittopelissä hellittivät neljännen finaalin alussa, kunnes ottelun loppua kohti palattiin jälleen melko mataliin osumaprosentteihin.

Tilastoja voi tulkita näin tai sitten aivan toisin päin. Vilpas on onnistunut keräämään jokaisessa ottelussa vain 12 koriin johtanutta syöttöä, mikä kertoo edelleen pelinteko-ongelmista. Jeremiah Woodilla on joukkueesta eniten syöttöjä (12) mutta myös eniten menetyksiä (10). Karhu on ollut kaikissa peleissä useammin vapaaheittoviivalla.

Sarjan karuin plusmiinuslukema on Juho Nenosella, paras saman pelipaikan Riku Laineella. Näkyykö tämä keskiviikon peliminuuteissa ja jos näkyy, mihin tulokseen se Vilppaan vie?

Ulkomaalaisten tilastoista huolimatta Vilpas on se joukkue, joka joutuu miettimään mahdollista kokoonpanomuutosta. Kuvaannollisesti yössä maanantaina olleen Marcus LoVettin pelaamisen todennäköisyydeksi on merkitty 75, William Loydin 25 prosenttia.

Mikäli LoVett ei pelaisi, kasvaisi Perttu Blomgrenin ja Roope Ahosen vastuu merkittävästi. Molempien pudotuspelit ovat sujuneet korkeintaan ailahtelevasti.

Miesten Korisliigan 5. finaali Karhubasket–Vilpas keskiviikkona kello 18.30 Kauhajoen liikuntahallilla.

LOPPUOTTELUJEN STATISTIIKKAA NELJÄN OTTELUN JÄLKEEN

Vilppaalla enemmän pisteitä

Tehdyt pisteet: Karhubasket 315–Vilpas 316

Levypallot: 143–146

Syötöt: 59–48

Menetykset: 47–60

Heittoprosentit:

1 p: 75–82

2 p: 53–56

3 p: 29–35

Tehdyt pisteet: Jeremiah Wood (V) 66, Cameron Jones (K) 56, Bryan Griffin (V) 50, Rene Rougeau (K) 49, Simeon Carter (K) ja Lee Skinner (K) 48, Brian Fobbs (V) ja Marcus LoVett (V) 43, Mikko Koivisto (V) 34.

Syötöt: Severi Kaukiainen (K) 19, Wood 12, Jones 11, Fobbs ja Henri Kantonen (K) 10, Skinner 8.

Menetykset: Wood 10, Griffin 8, Fobbs, Kaukiainen ja Perttu Blomgren (V) 7.

Peliminuutit: Fobbs ja Koivisto 119, Skinner 115, Wood 113, Rougeau 107, Jones 103, Kaukiainen 99, Griffin 88.

Plusmiinus: Riku Laine (V) +25, Eero Innamaa (K) +21, Kaukiainen, Wood ja Joona Hakamaa (K) +9… Jones -15, Kantonen -17, Miikka Marttinen (K) -19, Juho Nenonen (V) -35.