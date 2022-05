Naton pääsihteerin mukaan Suomen liittymisprosessi olisi nopea ja sujuva – Venäjältä odotettu negatiivinen reaktio Suomen Nato-aikeisiin

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Suomen liittyminen Natoon tulisi olemaan sujuvaa ja nopeaa. Hänen mukaansa Nato toivottaa Suomen lämpimästi tervetulleeksi jäsenekseen.

Hänen mukaansa Suomen Nato-jäsenyys vahvistaisi paitsi Suomen turvallisuutta, myös Natoa itseään.

Suomen presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmaisivat tänään tukensa Nato-jäsenyyden hakemiselle.

Useat Nato-maat reagoineet positiivisesti Suomen Nato-ilmoitukseen

Viron pääministeri Kaja Kallas on ilmoittanut tukevansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän sanoi Twitterissä Viron tekevän kaikkensa, jotta Suomen jäsenyysprosessi sujuisi nopeasti.

Kallas kirjoitti pohjoisten naapuriensa tekevän historiaa ja sanoi Suomen voivan luottaa Viron täyteen tukeen.

– Yksi asia on varma: Suomella ei ole Natossa Viroa parempaa ystävää, hän sanoi uutistoimisto BNS:n mukaan.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin mukaan Suomen Nato-jäsenyys vahvistaisi paitsi koko Natoa, myös Baltian puolustusta.

– Suomi on sotilaallisesti erittäin vahva maa, hän sanoi uutistoimisto BNS:n mukaan.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on ilmoittanut Twitterissä kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Hän kirjoitti viestissään Tanskan toivottavan Suomen ”lämpimästi tervetulleeksi” Natoon.

Suomen jäsenyys vahvistaisi Natoa ja sen yhteistä turvallisuutta, Frederiksen sanoi. Hän lisäsi Tanskan tekevän kaikkensa Suomen jäsenyysprosessin nopeuttamiseksi.

Myös Romanian presidentti Klaus Iohannis sanoi Twitterissä Romanian olemaan valmis tukemaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin mukaan uutinen on erittäin hyvä Puolan ja Euroopan turvallisuuden kannalta.

– Onnittelen Niinistöä ja Marinia tästä tärkeästä päätöksestä. Puola kannattaa Suomen mahdollisimman pikaista liittymistä, hän totesi Twitterissä.

Niinistö kertoi Nato-jäsenyydestä myös Zelenskyille

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde taas kutsui presidentti Niinistön ja pääministeri Marinin ilmoitusta tärkeäksi.

– Suomi on Ruotsin läheisin turvallisuus- ja puolustuskumppani, ja meidän pitää ottaa Suomeen aikeet huomioon. Ruotsi tekee päätöksensä, kun turvallisuuspoliittinen raportti on julkaistu, hän sanoi Twitterissä.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että Ruotsi hakisi jäsenyyttä maanantaina.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmaissut täyden tukensa Suomen Nato-jäsenyydelle, sanoi Zelenskyin kanssa tänään keskustellut presidentti Niinistö Twitterissä.

– Olen informoinut Zelenskyiä Suomen askelista kohti Nato-jäsenyyttä ja hän ilmaisi asialle täyden tukensa, Niinistö kirjoitti.

Venäjä toisteli vanhoja kantojaan Suomen Nato-aikeista ja ”sotilaallis-teknisistä” toimenpiteistä

Venäjän ulkoministeriö on kommentoinut Suomen todennäköistä Nato-jäsenyyttä odotetun negatiivisesti.

Venäjän mukaan Suomen Nato-jäsenyyden myötä Venäjä olisi ”pakotettu” vastatoimiin, myös ”sotilaallis-teknisiin” sellaisiin.

Maan mukaan Suomen turvallisuuspäätökset kuuluvat Suomen viranomaisille ja Suomen kansalle, mutta Suomen pitää olla tietoinen näiden päätösten seurauksista.

Venäjän ulkoministeriön julkaisemassa tiedotteessa myös väitetään, että muut Nato-maat olisivat saaneet ”voimakkaalla vakuuttamisella” Suomen uskomaan, että Nato-jäsenyys on ainoa vaihtoehto.

Tiedotteessa ei mainita niin Suomen valtionjohdon kuin kansalaisten mielipiteen muuttuneen merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Suomen valtionjohto on todennut, että Suomen Nato-jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan. Myös Suomen presidentti Niinistötotesi eilen, että Venäjä on itse muuttanut käytöstään eikä halua enää antaa Suomen ja Ruotsin päättää itse omista turvallisuusratkaisuistaan.

– Jos niin kävisi, että Suomi liittyy Natoon, niin vastaukseni (Venäjälle) olisi, että te aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin, Niinistö sanoi.

Peskovin mukaan reaktiot riippuvat siitä, miten asia etenee

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi aiemmin, että Suomen liittyminen Natoon on ”ehdottomasti” uhka Venäjälle. Peskov kommentoi asiaa vastauksena toimittajan kysymykseen osana pitämäänsä yleistä tiedotustilaisuutta.

Hänen mukaansa kaikki haluavat välttää Venäjän ja Naton väliset suorat yhteenotot, eikä ”Naton laajentuminen” tee maailmasta tai Euroopasta vakaampaa paikkaa.

Guardianin mukaan Peskov totesi Venäjän reaktion riippuvan siitä, ”miten Naton laajentuminen tapahtuu” ja millaista sotilaskalustoa Venäjän rajojen lähelle tuodaan.

—

Lähteenä myös Guardian ja uutistoimistot AFP ja BNS.

https://twitter.com/kajakallas/status/1524647085617856512

https://twitter.com/Statsmin/status/1524664071706009600

https://twitter.com/KlausIohannis?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1524680332586500102%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmay%2F12%2Frussia-ukraine-war-news-live-updates-latest-putin-zelenskiy-finland-nato-bid

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1524693237008637953

https://www.expressen.se/nyheter/planen-skicka-in-en-ansokan-pa-mandag/

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1812971/

https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/12/russia-ukraine-war-news-live-updates-latest-putin-zelenskiy-finland-nato-bid?page=with:block-627cde608f083b8563798ea5#block-627cde608f083b8563798ea5

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: