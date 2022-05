Paikun kyytiin pääsee Salossa kesällä ilmaiseksi – liikenneprofessori ei lämpene maksuttomalle joukkoliikenteelle

Salo aikoo houkutella Paikun busseihin matkustajia tarjoamalla kyydit ilmaiseksi juhannuksesta heinäkuun loppuun. Salolaiset ovat käyttäneet yhteistä joukkoliikennettä tähän mennessä laiskasti.

– Suurin osa matkustajista on koululaisia, jotka matkustavat koulukuljetuslipulla, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi toteaa.

Maksuttomien kesäviikkojen tavoitteena on kannustaa ihmisiä kokeilemaan joukkoliikennettä ja madaltaa myös kynnystä matkustaa linja-autolla talvisaikaan. Tulossa on myös uusi vuorokausilippu sekä keskipäivän alennettu kertalipputaksa.

– Jos busseissa tulee ruuhkaa, se on ongelma, jota me ratkomme ihan mielellämme, Mannervesi naurahtaa.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee tiistaina esitystä, jonka mukaan Paikulla saa matkustaa ilmaiseksi 23. kesäkuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan. Kokeilun aikana kuljettajat tallentavat matkustajamäärän lippulaitteilla. Kuljettajilla on oikeus jättää matkustaja pysäkille, jos auto on täynnä. Lisäautoja ei hankita, vaikka ruuhkaa joillain reiteillä syntyisikin.

Aikaisempien kesien matkustajamäärien perusteella on arvioitu, että maksuttomuus veisi lipputuloja noin 25 000 euroa.

Mannervesi mainitsee kokeilun yhdeksi syyksi lipunmyynnin, kun Paikun palvelupiste siirtyi Steissin Metka-kahvilasta kaupungintalolle toukokuun alussa.

– Kaupungintalon ovet ovat lukossa juhannuksesta heinäkuun loppuun. Asiakaspalvelu olisi sitten pitänyt järjestää jotenkin muuten.

Kaikille ilmainen Paikku-liikenne antaa myös ukrainalaisille sotapakolaisille mahdollisuuden matkustaa ilmaiseksi.

– Tällä tavoin turvataan heidän työllistymistään tai kielikurssilla käymistä, etteivät ne tyssää ainakaan siihen, ettei ole varaa kulkea.

Matkustajia houkutellaan Paikun kyytiin myös kahdella uudella lipulla. Vuorokausilippu on tarkoitus ottaa käyttöön heti kesäkuussa koulujen päätyttyä. Lipulla voi matkustaa rajoituksetta vuorokauden.

– Se on kalliimpi kuin kaksi lippua mutta halvempi kuin kolme lippua. Esimerkkinä voisi mainita Teijon ja Mathildedalin alueen, jossa on kesällä paljon tapahtumia. Voi siirtyä helposti paikasta toiseen.

Elokuussa myyntiin on tulossa aikuisten kertalippu, jolla voi matkata päiväsaikaan halvemmalla. Lippu maksaa kello 10.00 – 12.59 välisenä aikana 2,20 euroa, kun kertalipun hinta muuten on 3,30 euroa.

Koronaepidemia on hankaloittanut elokuussa 2019 alkaneen Salon uuden joukkoliikenteen alkua.

– Meillä ei ole ollut yhtään täyttä Paikku-vuotta. Nyt koronatilanne on sellainen, että joukkoliikenteessäkin kulkemista uskaltaa jo vähän markkinoida, Mannervesi muistuttaa.

Professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta ei jaksa uskoa, että ilmainen joukkoliikenne houkuttelisi keski-ikäisiä sankoin joukoin bussimatkustajiksi.

– Kulkutapaa valittaessa vaiva ja aika ovat paljon tärkeämpiä kuin raha. Joukkoliikenteen palvelutaso, vuorovälit ja matkan nopeus verrattuna henkilöautoon vaikuttavat paljon enemmän kuin matkan hinta.

Jos matka-aika joukkoliikenteellä on kaksinkertainen henkilöautoon verrattuna, sitä eivät Liimataisen mukaan käytä muut kuin autottomat. Taajamien lyhyillä matkoilla on puolestaan huomattu, että ilmainen joukkoliikenne on korvannut lähinnä kävelyn ja pyöräilyn.

– Näyttää siltä, ettei nykyinen polttoaineiden hintakaan ole muuttanut ihmisten kulkutapaa. Polttoaineiden hinta on noussut kymmeniä prosentteja, mutta liikennemäärät ovat viime viikkoina olleet vuoden 2019 tasolla.

Liimatainen aloittaisi maksuttoman joukkoliikenteen koululaisista, joille bussilla kulkemisesta voisi tulla tapa. Hän tarjoaisi muutaman kuukauden ilmaislippua myös uusille asukkaille.

– He saisivat kokemuksia joukkoliikenteen toimivuudesta ja voisivat jäädä sen käyttäjiksi.

Imatran kaupunki kampanjoi joukkoliikenteen puolesta viime syksynä. Ikäihmisille ja nuorille suunnattujen markkinointivideoiden ja muun mainonnan lisäksi kaupunki tarjosi ilmaismatkoja erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä.

”Kampanjalla saatiin lisää matkustajia busseihin ja ostajia kausilipuille”, Imatra kertoi tiedotteessa helmikuussa.

Helsingin kaupunginvaltuusto puhui ilmaisesta joukkoliikenteestä vilkkaasti joulukuussa. Valtuustoaloite maksuttomuuden vaikutusten selvittämisestä ei mennyt läpi, mutta valtuustosalissa aihe herätti Helsingin Sanomien mukaan intohimoisia puheenvuoroja.

Maailmassa on tällä hetkellä toistasataa kaupunkia, joissa joukkoliikenne on joko täysin tai kokonaan ilmaista. Tallinnalaiset ovat voineet matkustaa kotikaupungissaan maksutta vuodesta 2013.