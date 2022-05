Perniön kesätori viihdyttää musisoinnin kera pitkälle iltapäivään – Perjantaisin torilla kuullaan railakasta laulua ja soitantaa

Perniössä kesätorikausi on kahden koronavuoden tauon jälkeen taas avattu. Tunnelma torilla kesän avauksessa on leppoisa ja aurinko pilkistää kainosti harmaiden sadepilvien välistä.

Toria järjestävän Perniön kirkonkyläyhdistyksen Maija Poutanen kertoo, että tauon jälkeen aukioloaikoja päätettiin pidentää muutamalla tunnilla. Tori on tästä lähtien auki varsinaisina toripäivinä perjantaisin kello 7-17.

– Aikaisemmin myyjät ovat alkaneet pakkailla tavaroitaan jo siinä yhden tai kahden aikoihin. Samoin kahvila on pistetty tuolloin kiinni. Nyt tori on avoinna viiteen asti iltapäivällä. Ajatuksena tässä on tietenkin saada paikalle lisää ihmisiä, esimerkiksi mökkiläisiä, Poutanen sanoo.

Lisäksi torille voi nyt myös tulla kuuntelemaan viihdyttävää soitantaa perjantaisin kokeneiden musikanttien Kari Silanderin ja Teija Salmen toimesta. Esiintyjille Perniön kirkonkyläyhdistys on nikkaroinut itse omin pikku kätösin Toriboksin, pienen lavan, josta löytyy myös katos.

– Tämän kevään aikana rakensimme pienen esiintymislavan laulajia ja soittajia varten. Musiikkia olemme aiemmin saaneet kuunnella Perniön kirkonkyläyhdistyksen järjestämissä laulutapahtumissa pari kolme kertaa kesässä, mutta nyt nämä viedään torille.

Kirkonkyläyhdistys on halunnut tuoda aukiolle musiikkia piristysruiskeeksi torin tunnelman nostamiseksi.

Torin kahvilaa ovat aikaisemmin pitäneet Kaffeflikat, kehitysvammaisten toimintakeskus. Kun toiminnan ylläpitäjistä kaksi eläköityi ja koronan vuoksi toimintakeskus ei pystynyt jatkamaan toimintaa normaalisti, Perniön yhdistykset päättivät tänä kesänä alkaa pitämään kahvilaa vuoron perään perjantaiaamupäivisin. Kesän avauksessa Perniön Laurin Markkinat yhdistyksen toimesta kahvilassa nähtiin Leila Kuosa.

Kahvilan iltapäivävuorossa ovat perjantaisin kesäpestissä 16-vuotiaat Malva Salmelin sekä Lili Jokela. He ovat jo aamupäivällä paikalla avauspäivänä.

– Vielä ei tiedä, millaista työ tulee olemaan. Vasta tunnin verran olemme tässä olleet, Salmelin naurahtaa.

Kesätorille ovat päässeet piipahtamaan perniöläiset Taisto Kakko, Arvo Hyvönen, Pekka Aarnio sekä Erkki Ravantti.

– Onhan täällä tullut aina perjantaisin käytyä jo monen vuoden ajan ihmisiä katselemassa. Noin 62 vuoden ajan olen Perniössä jo kulkenut, Kakko kertoo.

Miehet rupattelevat keskenään rennon letkeästi ja istuutuvat toripöytään kuvattavaksi.

Kokenyt torimyyjä Leena Hoppania myy aukion kulmassa värikkäitä villasukkia oman pienen katoksensa alla suojassa sään armoilta. Hän on sitkeästi ollut paikalla myymässä ympäri vuoden koronavuosistakin huolimatta.

– Minulla on tämä koppi tässä nyt ensimmäistä vuotta. Ennen oli vain pöytäpaikka. Kun korona alkoi, olin noin kuutisen viikkoa poissa, kun sattumoisin loukkasin jalkani. Muuten olen tässä ollut kesät talvet jo kymmenisen vuotta, Hoppania kertoo.

Myynnin kannalta aamupäivä on ollut antoisa pienestä sateen mahdollisuudesta huolimatta.

– Aina ei tietenkään ole niin hyviä myyntipäiviä, mutta tänään sukkia on kyllä mennyt mukavasti.

Villasukkakojun ja kahvilan lisäksi aukiolta löytyy muun muassa kalakauppa sekä käsitöiden myyntipöytä. Perniön kesätorille voi tulla joka päivä myymään ja nauttimaan kesäpäivistä. Myyntipaikkojen maksut hoidetaan itsenäisesti muina päivinä paitsi virallisena toripäivänä, perjantaina.