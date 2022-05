Pinteessä ollut piisami pelastettiin Halikonlahdella – apu löytyi Salon Seudun Puskaradiosta

Salolainen Olli-Pekka Puranen oli perjantaina iltapäivälenkillä seuraamassa lintuja Salon Halikonlahden altailla, kun hän huomasi jotain epätavallista.

Halikonlahden altaiden väliseen patoaltaaseen oli päätynyt yllättäen piisami.

– Se ei päässyt betoniseinäisestä patoaltaasta omin neuvoin pois, Puranen kertoo.

Puranen mietti, miten voisi auttaa hädissään uinutta piisamia. Hän päätti pyytää apua Salon Seudun Puskaradio -facebookryhmästä.

Perniössä asuva Tiia Turunen näki Purasen avunpyynnön facebook-ryhmässä ja lähti työkaverinsa kanssa paikalle katsomaan tilannetta.

– Työkaveri haki ämpärin ja haravan sekä sidontaliinan ämpärin nostoa varten, Turunen kertoo.

Piisami saatiin ujutettua varovasti haravan avulla ämpäriin, jonka Turunen nosti ylös vedestä.

– Siitä piisami vietiin takaisin isoille vesille. Ihan suhteellisen helposti siis nousi, Turunen sanoo.

Päivittäin Halikonlahdella liikkuva Puranen kertoo nähneensä piisameita alueella aikaisemminkin, muttei kuitenkaan pariin vuoteen.

– Pari vuotta sitten näin piisamin usein uiskentelevan kakkosaltaalla. Sillä oli siellä varmaan pesä, hän arvelee.

Piisami on myyriin lukeutuva jyrsijä, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Se on hyvin sopeutunut elämään vedessä.

Piisami on majavaa pienempi, mutta huomattavasti vesimyyrää kookkaampi. Piisami on haitallinen vieraslaji koko EU:n alueella.