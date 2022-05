Ruotsin ulkoministerin mukaan Yhdysvallat takaa Ruotsille ”turvavakuutuksen”, kunnes mahdollinen Nato-jäsenhakemus on ratifioitu

Yhdysvallat takaa Ruotsille niin sanotun turvavakuutuksen, kunnes Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenhakemus on ratifioitu, sanoo Ruotsin ulkoministeri Ann Linde.

Linde tapasi eilen Washingtonissa Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin sekä useita yhdysvaltalaisia senaattoreita.

Niin kutsuttu turvavakuutus on eri asia kuin Naton viidennessä artiklassa mainittu turvatakuu. Suomen ja Ruotsin mahdollisesti hakiessa Nato-jäsenyyttä, jäsenyyden ratifioiminen kaikilta 30 Nato-maalta kestää arviolta 4-12 kuukautta. Vasta ratifioinnin jälkeen hakijat voivat saada Naton jäsenyyden.

– Voin sanoa, että olen puhunut Antony Blinkenin kanssa sekä useiden senaattorien, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä ulkoasianvaliokunnassa. Yhdysvalloilla on suuri intressi, että Ruotsi ja Suomi menevät Natoon. Arktisella ja Itämeren alueella uskotaan olevan paljon enemmän turvallisuuspoliittista painoarvoa ja siksi ollaan valmiita antamaan erityyppisiä turvavakuutuksia, Linde sanoi Ruotsin tv-yhtiö SVT:lle.

– En tietenkään mene yksityiskohtiin, mutta olen erittäin luottavainen, että meillä on tässä amerikkalainen sitoutuminen. Se ei ole konkreettinen turvatakuu, koska sen voi saada vain Naton jäsen, Linde jatkoi.

Linde tapaa Kanadassa kanadalaiskollegansa

Linde jatkaa matkaansa Yhdysvalloista Kanadaan ja tapaa siellä maan ulkoministerin Melanie Jolyn. Hän aikoo tavata Kanadassa myös maan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajat. Matkan puheenaiheena ovat sota Ukrainassa ja turvallisuustilanne Ruotsin lähialueilla.

– Transatlanttinen yhteys ei ole koskaan ollut yhtä tärkeä kuin nyt, Linde sanoi.

Pian Linden ja Blinkenin tapaamisen jälkeen kerrottiin, että Blinkenillä on todettu koronavirustartunta.

Britannia tulisi Suomen ja Ruotsin avuksi, jos niihin hyökättäisiin

Britannian puolustusministeri Ben Wallacen mukaan Britannia tulisi Suomen ja Ruotsin avuksi, jos niihin hyökättäisiin, olivat maat sotilasliitto Naton jäseniä tai eivät.

Wallace kommentoi asiaa keskiviikkona yhteisessä tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) kanssa Niinisalossa.

Wallacen mukaan Suomi ja Britannia puolustavat yhteisiä arvoja, demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltiota.

– On mahdotonta ajatella, ettei Britannia tulisi Suomen ja Ruotsin avuksi huolimatta siitä, missä vaiheessa Nato-prosessia ne ovat, hän sanoi.

