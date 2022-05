Katugallup: Mitä sinä korostaisit, kun kaupunkia markkinoidaan? – Salo ryhtyy uudistamaan brändiään

Ensi vuoden alusta lähtien kuntien toiminta supistuu merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta uusille hyvinvointialueille.

Tämä pakottaa kaikki kunnat miettimään strategiaa ja viestintää. Myös koko ajan paheneva työvoimapula ja alhainen syntyvyys yhdistävät monia kuntia, ja asukkaita yritetään haalia lisää.

Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä sanoo, että Salossa brändityö ja viestinnän uudistaminen vaativat laajaa pohdintaa.

– Tällä hetkellä brändi pohjautuu älykaupunkiteemaan, mutta ei älykaupunki ole parin viime vuoden aikana ollut kaiken kattavana teemana. Meidän pitää rukata brändiä tulevan strategian pohjalta.

Salon brändilupaus on suomeksi Tunne älykäs kaupunki ja englanniksi Smart City Makes More Sense. Sloganit joutanevat arkistojen uumeniin, mikäli brändityön kärki muuttuu.

Järvelä arvioi, että myös kaupungin visuaalinen ilme alkaa kaivata uudistusta.

– Visuaalinen ohjeistomme on vuodelta 2008, logot ja kaikki. Meidän pitää käydä sekin keskustelu, pitääkö lähteä muuttamaan ilmettä.

Salo etsii parhaillaan julkisen kilpailutuksen avulla viestintätyöhön kumppaneita, joiden kanssa tulevia muutoksia pohditaan.

Yrityksiltä aiotaan ostaa sekä strategiatyötä että käytännön viestintää. Toimintamalli ei ole uusi: Salo on tähänkin asti ostanut säännöllisesti viestintätyötä. Kaupungin oma viestintä- ja markkinointiorganisaatio ei ole kuntaliitoksen jälkeen kasvanut, vaikka töitä on tullut rutkasti lisää.

– Vuoden 2009 jälkeen on tullut esimerkiksi kaikki sosiaalisen median kanavat. Ei meillä ole itse mitään mahdollisuutta tuottaa tällaista määrää sisältöä kaikkiin tarvittaviin kanaviin sekä erillisiin kampanjoihin. Se vaatii myös graafista ammattiosaamista, jota meillä ei ole, Järvelä sanoo.

Kilpailutuksen hintalapuksi muodostunee 200 000–250 00 euroa. Se pitää sisällään neljän vuoden yhteistyön.

– Kilpailutus ei kuitenkaan sido meitä hankkimaan palveluita tuolla summalla.

Teija Järvelä on tyytyväinen siihen, että hankinta pystytään vihdoin tekemään. Asia on venynyt organisaation muiden kiireiden vuoksi, kun esimerkiki koronaviestintä on vienyt paljon aikaa.

– Pääsemme meidän kannaltamme ideaalitilanteeseen, kun saamme kumppanit kahdeksi vuodeksi. Se myös nopeuttaa toimintaa, kun ei tarvitse joka ikistä ostoa erikseen miettiä.

Kahden vuoden lisäksi kilpailutus pitää sisällään kaksi optiovuotta. Tarjouskilpailu on avoinna toukokuun loppuun asti. Järvelä toivoo, että valinnat saadaan päätettyä vielä enenen kesän lomakautta.

Mitä sinä korostaisit Saloa markkinoitaessa?

– Tämä on pieni ja kaunis kaupunki. Sopiva.

Näin kiteyttää Salon parhaat puolet Kairit Kade. Hän on asunut Salossa 30 vuotta ja kertoo viihtyvänsä hyvin.

– Tämä ei ole liian iso, ja täällä saa hyvää palvelua.

Lukiota käyvä Oona Aavio korostaisi kouluja.

– Koulut ovat hyviä, siistejä ja hyväkuntoisia, hän sanoo.

– Koulujen pihatkin ovat viihtyisiä, lisää Vilma Nieminen.

Anna Lavrentjeva pitää myös asuinympäristöä viihtyisänä.

– Täällä on luonto lähellä.

Kolmikko arvioi, että kauppapalveluista peruspalvelut ovat hyviä: ruokakauppa ja apteekki löytyy monesta kylästä. Sen sijaan nuorille suunnattua tarjontaa he toivoisivat enemmän. Nyt shoppailureissut suuntautuvat usein Salon sijaan Raision Myllyyn ja nettiin.

– Myös hyviä hengailupaikkoja nuorille on aika vähän, sanoo Aavio.

Hiljattain Somerolta Saloon muuttanut Jami Alitalo on tyytyväinen uuteen kotikaupunkiinsa.

– Täällä on paljon aktiviteetteja, ja siinä mielessä tämä on mukavampi kuin Somero. Täällä on paljon ohjelmaa ja hyvät frisbeegolfradat.

Työkaveri Eero Harju myötäilee.

– Kyllä täällä viihtyy.

Kaksikko on sitä mieltä, että kohta Salo on entistä parempi paikka.

– Kun Mäkkäri tulee takaisin, puolet lähteneistä salolaisista tulee takaisin, sanoo Harju ja nauraa päälle.

– Kyllä Mäkkäri täytyy kaupungissa olla, komppaa Alitalo.

Pikaruokaketju McDonald’s avaa Salossa uuden ravintolan loppukesällä.

