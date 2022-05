Salon McDonald’sin rekrytoinnit käynnissä – uusi ravintola avautuu syyskuun alussa

Salon uuden McDonald’s-ravintolan ravintolatyöntekijöiden rekrytoinnit ovat alkaneet.

Uuden ravintolan arvioitiin ensin avautuvan Hämeentien ja Ohikulkutien risteyksessä elokuussa, mutta nyt sen avautuminen on varmistunut syyskuun alkuun. Yhteensä ravintolaan rekrytoidaan 60 henkilöä: kaksi apulaisravintolapäällikköä ja kahdeksan vuoropäällikköä sekä 50 ravintolatyöntekijää.

– Apulaisravintolapäälliköiden haku oli jo huhtikuussa, ja saimme kaksi palkattua. Samoin vuoropäälliköiden haku alkoi silloin. Vuoropäälliköiden haku jatkuu edelleen, ja paikkoja on vielä auki, kertoo kenttäpäällikkö Janne Raudaskoski.

– Ravintolatyöntekijöiden haku on käynnissä ja jatkuu varmasti pitkin kesää. Tarjolla on työtä sekä kokoaikaisille työntekijöille että opiskelijoille pienemmillä tuntisopimuksilla. Myös kuukausipalkkaista työtä on tarjolla, hän jatkaa.

Aiempaa työkokemusta ravintolatyöntekijän tehtävään ei tarvita, sillä uusi henkilökunta saa työsuhteen alussa koulutuksen työtehtäviin. Koulutukset järjestetään Turun alueen McDonald’s-ravintoloissa kesän aikana.

– Olemme saaneet jo jonkun verran työntekijöitä palkattua, mutta lisää tarvitaan. Osa on jo aloittanut työt ja harjoittelun Turussa Skanssin McDonald’s-ravintolassa. Pystymme tarjoamaan jo nyt töitä, ja kun Salon ravintola avaa ovensa, he siirtyvät sinne töihin, Raudaskoski selittää.

Kaikki tähän mennessä palkatut ovat Raudaskosken mukaan Salon seudulta. Tehtäviin voi hakea McDonald’sin verkkosivuilla.