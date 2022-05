Salon Viihdelaulajat pääsee liki kahden vuoden odotuksen jälkeen toteuttamaan SaloLOVE-konserttinsa.

Konsertin suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2019 ja konsertin piti alun perin olla lokakuussa 2020. Sitten tuli korona ja muutti suunnitelmia useaan otteeseen. Vasta viidennellä yrittämällä tärppäsi ja konsertti järjestetään nyt toukokuun lopulla.

Ihan näin pitkään kuoron ei kuitenkaan ole tarvinnut pitää esiintymistaukoa. Viime vuonna kuoro toteutti joulukonserttinsa Salon Uskelan kirkossa Moision Steel Bandin kanssa.

Viihdelaulajien SaloLOVE-konsertti mukailee nimensä mukaisesti suosittua SuomiLOVE-alkuperäisformaattia. Viihdelaulajien konsertissa kuullaan musiikin lisäksi salolaisten tarinoita muun muassa ystävyydestä ja rakkaudesta elämän eri käänteissä.

– Tarinoiden kerääminen aloitettiin konsertin suunnittelun kanssa samaan aikaan vuonna 2019. Tarinoita tuli lopulta niin paljon, että valitsimme mukaan vain osan niistä, Salon Viihdelaulajat ry:n varapuheenjohtaja Kari Paananen kertoo.

Tarinoiden kertojat liittivät tarinoihinsa myös kappaleen.

– Kaikkia lauluja ei kuoron repertuaarista löytynyt vaan ne hankittiin tätä konserttia varten. Lisäksi kappaleisiin on tehty uusia sovituksia, Paananen kertoo.

Sovituksia ovat tehneet kuoron luottosovittajat Johanna Kotilainen ja Juha Vuoristo. Myös muusikko Janne Kuusinen on tehnyt konserttiin ensimmäiset kuorosovituksensa. Kaikkiaan konsertissa kuullaan reilut kymmenen kappaletta.

Konsertin juontavat kuoron puheenjohtaja Anne Blomqvist ja Erik Suomela. Konsertissa nähdään myös tarinoihin liittyviä videoita ja tarinoiden kertojia nousee lavalle kertomaan tarinansa.

– Tarinat ovat ainakin koskettavia, hauskoja, yllättäviä ja sykähdyttäviä, Erik Suomela kertoo.

Kuoro haluaa pitää ohjelmiston visusti salassa ennen varsinaista konserttia. Kappaleita on kuitenkin luvassa erittäin laajalla skaalalla.

– Genrekirjo on laajempi kuin koskaan aikaisemmin. Kuoro tekee uusia aluevaltauksia, Paananen paljastaa.

Kuoroa säestää konserttia varten koottu SaloLOVE-orkesteri eli Juha Vuoristo , Janne Kuusinen, Heikki Laaksonen , Topias Heikkinen ja Petro Väyrynen.

– Orkesteri on aivan mahtava! hehkuttaa 11 vuotta Viihdelaulajia johtanut Roope Pelo.

Kaikkiaan konsertissa esiintyy reilut 30 henkeä.

– Salon Viihdelaulajat on todella raikas kuoro, Pelo kehuu.

Pelon mukaan korona ei tuonut mukanaan vain ikäviä asioita vaan se myös uudisti vuonna 1964 perustettua kuoroa.

– Nuotit ovat nyt sähköisessäkin muodossa. Lisäksi Riku Pelo teki meille laadukkaita taustanauhoja, mikä mahdollistaa kotona harjoittelun, Pelo kertoo.

Salon Viihdelaulajat ei pitänyt lainkaan taukoa harjoittelusta koronan aikana.

– Harjoitukset pidettiin etänä teamsissä ja zoomissa. Eihän se tietenkään sama asia ole kuin tavata ihmisiä livenä, mutta tietyt rutiinit ja tuttujen kasvojen näkeminen on tärkeää myös poikkeusaikoina.

Pelo painottaa myös yhteenkuuluvuuden tärkeyttä.

– Se, että ihminen on osa jotain ryhmää, on erittäin tärkeää. Kuoro on tästä hyvä esimerkki tai vaikka teatteriryhmä tai jalkapallojoukkue. Moni nuori ja myös aikuinen on löytänyt kuoroharrastuksen kautta uuden suunnan elämälle.

Salon Viihdelaulajien SaloLOVE-konsertti sunnuntaina 29. toukokuuta kello 17 Kulttuuritalo Kivassa.