Särkisalolaisperinne vaarassa: Ely kielsi kalastuksen pengertien sillalla – syynä liikenneturvallisuus

Särkisalolainen kevätperinne on virallisesti asetettu uhanalaiseksi, sillä Varsinais-Suomen ely-keskus on kieltänyt kalastamisen Särkisalon pengertien sillan kohdalla.

Pengertien silta on perinteinen, tunnettu kalapaikka, josta silakkaa nousee keväisin ämpäritolkulla. Kalastusvälineenä on käytetty ja käytetään silakkalitkaa, myös mutterionkena tunnettua syötitöntä koukkusiimaa, jolla merestä kiskotaan suurina parvina keväisin liikkuvaa silakkaa.

– Tämmöinen asia päätettiin talvella, kun oli tullut tietoa paikallisesta vaaranpaikasta. Sillan kohdalla pientareet ovat kapeat ja tietä pitkin kulkee paljon rekkoja. Vielä ei ole tapahtunut onnettomuuksia, mutta jos tapahtuu, vastuu on tienpitäjällä, ely-keskuksen tienpidon aluevastaava Petri Suomi sanoo.

Kalastuskieltomerkit asennettiin Suomen mukaan kuluvan viikon alussa. Merkit ovat molemmin puolin siltaa pengertiellä, mutta ne on asetettu tien suuntaisiksi eikä niitä autosta käsin välttämättä huomaa.

– Maantiet eivät ole oikeastaan harrastuksia varten. Jos vaara on tiedostettu, siihen on tienpitäjän reagoitava. Eri asia on, kuinka kieltoa noudatetaan, Suomi sanoo.

Lähellä pengertien siltaa asuva särkisalolainen kertoo ajavansa pengertietä harva se päivä ja tunnistavansa ongelman. Särkisalolaisen mukaan sillalla on sesonkiaikaan parhaimmillaan kymmeniä kalastajia aivan ajoradan tuntumassa.

– Kalastajilla on joku viestijärjestelmä: kun silakka alkaa nousta, paikalle tulee hetkessä kymmenittäin kalastajia matkojenkin päästä. Siinä on vaaranpaikka, kun kaksi isoa rekkaa kohtaa sillalla, jossa molemmin puolin ajoväylää on kalastajia. Olen miettinyt, koska ensimmäinen onnettomuus tapahtuu.

Paikka on ollut litkaajien suosiossa siitä pitäen, kun ensimmäinen silta rakennettiin 1960-luvulla.

Yksi vuosikymmeniä sillalla silakkaa nostaneista kalastajista on perniöläinen Taisto Kakko. Kakko arvelee, että sopu ja alhainen tilannenopeus antaisivat tilaa sekä liikenteelle että kalastajille.

– Kunhan pysyvät valkoisen viivan toisella puolella. Silakkapaikkana pengertien silta on yksi parhaimmista. Myös Strömman museosillalta on aiemmin noussut hyvin silakkaa, Kakko sanoo.

Silakkalitkassa voi olla kymmenenkin koukkua ja se lasketaan ylhäältä syvään veteen parven keskelle tai pohjan lähelle. Litkaaminen tarvitsee veneen, laiturinreunan, sillan tai jyrkän penkereen, sillä litkaa ei juuri voi heittää.

– Litkaaminen on vähän hankalaa penkereen puolelta, litka pitäisi saada syvälle suoraan alaspäin. Veneestä kalastamistahan kukaan ole kieltämässä, särkisalolainen sanoo.

Silakkalitkalla onkimiseen ei tarvita kalastuslupaa, se kuuluu jokamiehenoikeuksiin.