SDP ja keskusta karsivat päättäjien maakunnallisia tehtäviä – kokoomuksen Nummentalolla johtopaikkoja muita enemmän

Hyvinvointialueen poliittiset valinnat muuttavat Varsinais-Suomen liiton hallituksen kokoonpanoa.

SDP:n ja keskustan johtavat luottamushenkilöt maakunnan liiton hallinnossa eroavat tehtävistään. Puolueiden piireillä on linjaus, että johtavia maakunnallisia paikkoja on vain yksi per päättäjä.

Uuden maakunnallisen hyvinvointialueen hallinnossa on lukuisia luottamustehtäviä, ja osa hyvinvointialueen hallituksen pöytäkunnan jäsenistä istuu vastaavilla paikoilla Varsinais-Suomen liiton hallinnossa.

Kokoomuksella ei ole linjausta luottamustehtävistä. Niinpä salolainen Juhani Nummentalo (kok.) jatkaa maakuntahallituksessa.

– Kokoomuksella ei ole rajausta merkittävien maakunnallisten paikkojen jaossa. Jokainen tehtävä on oma erillinen tehtävänsä, eikä päällekkäisyyksiä ole.

Nummentalo on jäämässä eläkkeelle, ja hänellä on ”hyvä mahdollisuus tehdä tätä täysipäiväisesti”.

Luottamustehtäviensä määrällä ja laadulla Nummentalo erottuu muista maakunnan liiton ja hyvinvointialueen päättäjistä. Hän on Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, hyvinvointialueen hallituksen jäsen, maakuntahallituksen jäsen ja kokoomuksen piirin varapuheenjohtaja.

– Vaikuttamisessa on hyötyä siitä, että tuntee asioita laajasti, sanoo Nummentalo.

Yksi maakuntahallinnosta lähtevistä on salolainen Saku Nikkanen (sd.).

– Tämä on puolueen piirin linjaus, mutta joistain tehtävistä pitää osata myös luopua, kun työtä tehdään oman toimen ohella. Joudun ottamaan viikoittain palkattomia vapaita, jotta ehdin hoitaa tehtävät, sanoo Nikkanen.

Hän on Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallituksen jäsen.

Aluehallitus kokoontuu toistaiseksi joka viikko. Hyvinvointialueen hallintoa vasta rakennetaan. Toiminta alkaa vuodenvaihteessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Samassa yhteydessä maakunnallisen sairaanhoitopiirin toiminta loppuu.

Myös maakuntahallituksen jättävä somerolainen Jani Kurvinen (kesk.) tunnistaa ajankäytöllisen ongelman.

– Aluehallitus kokoontuu joka viikko, perehdytystä on joka viikko, ja lisäksi on sidosryhmien ja puolueen tilaisuuksia.

– On hyvä, että luottamustehtäviä jaetaan leveämmille hartioille, sanoo Kurvinen.

Kurvinen on hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja Someron kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Nikkasen ja Kurvisen lisäksi paikkansa maakuntahallituksen pöytäkunnassa jättävät turkulainen Aki Lindén (sd), hallituksen varajäsen, loimaalainen Teija Ek-Marjamäki (kesk.) sekä kaarinalainen maakuntavaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.).

Nikkasen ja Kurvisen tavoin Ek-Marjamäki ja Alho ovat hyvinvointialueen hallituksen jäseniä. Lindén on perhe- ja peruspalveluministeri, joka aloittaa hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ensi vuoden alussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallituksen pöytäkunnan jäsenistä alle puolet toimii vastaavissa tehtävissä omissa kunnissaan. Pöytäkuntaan lasketaan mukaan hallituksen jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajisto, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hyvinvointialueen hallituksessa on 15 jäsentä. Valtuustolla on puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa. Kun hallitus kokoontuu, paikalla on 19 poliitikkoa.

Kokoomuksen Juhani Nummentalolla on maakuntatason tehtäviä enemmän kuin muilla. Aluehallitusta johtavan saman puolueen edustajan Sanna Vauranojan (kok.) tilanne on toinen. Hän on ”vain” aluehallituksen kokopäiväinen puheenjohtaja.

Aluehallituksen ensimmäisellä varapuheenjohtajalla Jouni Mutasella (kesk.) ei ole kunnallisia luottamustehtäviä. Hän on Naantalin entinen kaupunginjohtaja. Toinen varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.) on Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja SDP:n piirin puheenjohtaja.

Aluehallituksen kolmas salolaisjäsen Nummentalon ja Nikkasen lisäksi on Heikki Tamminen (ps.). Hän on Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Suurin osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston jäsenistä istuu myös kotikuntiensa valtuustoissa. Aluevaltuuston 79 jäsenestä 61 on kunnanvaltuutettuja.

Valtuutetuista 17 kuuluu kaupungin- tai kunnanhallitukseen. Heistä neljä on puheenjohtajia.