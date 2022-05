Salon seurakunta myy Torikatu 6:n kerrostalonsa pääkaupunkiseudulla toimiville sijoittajille. Kauppahinta on 1 050 000 euroa.

Kiinteistö ostetaan perustettavan yhtiön lukuun, ja sen taustalla on neljä yritystä: TRS-Consulting Group Oy, Lähde Invest Oy, Raickon Oy ja Taminvest Oy.

Ostajayhtiöissä on neljä yrittäjää, joista kahdella on salolaistaustaa. Risto Saarni ja Jukka Räikkönen lähtivät Salosta aikanaan opiskelemaan pääkaupunkiseudulle.

– Olemme investoineet Saloon ennenkin. Olemme ostaneet sieltä 15–20 sijoitusasuntoa. Tunnemme alueen, markkinan ja yhteistyökumppanit. Meidän mielestämme Salo on aluetta, johon kannattaa investoida ja jossa asunnoille on kysyntää, Risto Saarni kertoo.

Salon seurakunta luopuu Torikadun kerrostalostaan, koska se aikoo keskittää toimintojaan parhaillaan rakennettavaan seurakuntataloon. Uusi talo valmistuu ensi keväänä.

Uuden omistajan tarkoituksena on muuttaa kerrostalokiinteistö asunto-osakeyhtiöksi, remontoida siinä olevat 19 asuntoa ja laittaa ne vuokralle tai myyntiin.

– Talo on sijainniltaan hyvässä paikassa, ja se on järkevää korjata asunnoiksi. Keskustaan tulee samalla lisää asuntoja, koska nyt merkittävä osa tiloista on seurakunnan käytössä, Risto Saarni sanoo.

Torikadun talo vaatii ennen uutta käyttöä laajan remontin. Uuden omistajan aikomuksena on aloittaa käyttövesiputkistojen uusiminen jo ensi syksynä.

Salon kirkkovaltuusto hyväksyi Torikadun kiinteistön myynnin viime viikolla. Kauppa on vahvistettava vielä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa ja kirkkohallituksen virastokollegiossa.

Seurakunta on hakenut kaupungilta asemakaavamuutosta, jolla nyt myyty kerrostalo tontteineen erotetaan omaksi kiinteistökseen.