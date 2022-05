Täyden kympin kapteeni – Vilppaan hopeajoukkueen pelaaja-arviot

2 Trey Niemi, takamies

Ura Basketin luovuttua vaille pelipaikkaa jäänyt Niemi oli omituinen hankinta Vilppaalta. Joukkueessa oli jo riittävästi takamiehiä, seura neuvotteli Roope Ahosen kanssa. Niemen vastuu jäikin jopa odotettua pienemmäksi.

Tähtihetket osuivat jatkosarjan loukkaantumissumaan, jossa hän väläytti potentiaaliaan. Pelasi lopulta vain 29 ottelussa. Ihme, jos jatkaa Vilppaassa.

Arvosana: 7

3 Perttu Blomgren, takamies

Blomgrenille tarjottiin isoa ruutua. Alkukauden epäselvä roolitus ja takamiesten ylitarjonta näkyi hänenkin pelissään. Oli jatkosarjassa yksi sarjan parhaista kotimaisista takamiehistä, mutta katosi kuvasta pudotuspeleissä.

Kehitysloikka jäi kehitysaskeleeksi, tosin kaukoheittäminen parantui selvästi. Blomgren on vasta 20-vuotias ja Vilpas tarjoaisi ensi kaudeksi vielä isompaa ruutua – parempaa paikkaa kehittyä tuskin löytyy.

Arvosana: 8

4 Mikko Koivisto, takamies/laituri

Koivisto oli Vilppaan kauden tasaisin ja tärkein pelaaja. Hän ei ole pelkästään Korisliigan paras heittäjä ja paras kotimainen pelaaja, vaan yksi sarjan kokonaisvaltaisimmista pelaajista.

Pelote, joka sitoo, avaa ja paikan tullen ratkaisee. Koiviston pelaaminen on elävää oppikirjamateriaalia. Jatkaa Vilppaassa ensi kauden ja siksi Vilpas pelaa ensi keväänäkin mestaruudesta.

Arvosana: 10

7 Juho Nenonen, laituri

Vahva kauden aloitus, koronatartunta, pitkä toipuminen, toinen koronatartunta ja vahva jatkosarja.

Pudotuspeleissä Nenoselta jäi paljon piippuun: välierissä pistekeskiarvo jäi viiteen ja finaaleissa vain 4,4 pisteeseen. Ero ehjään viime kevääseen oli merkittävä. Jatkosopimus oli imagollisesti Vilppaalle iso asia, mutta pelillisesti tämän kauden taso ei riitä.

Arvosana: 7

8 Roope Ahonen, takamies

Turha jossittelu pois: Yksikään rationaalinen seurajohtaja ei olisi jättänyt tekemättä sopimusta seurahistorian ehkä parhaan oman kasvatin kanssa. Vakava polvivamma ja normaalia vaikeampi koronatartunta söivät Ahosen ennen niin rautaista itseluottamusta.

Vaihtoi vapaat heittopaikat syöttöihin, epäröi paineen alla ja jätti ajamatta korille. Vasta 4. finaalissa nähtiin todellinen Roope Ahonen. Tarjoaako rationaalinen seurajohtaja jatkosopimusta ja haluaako Ahonen itse jatkaa?

Arvosana: 7

11 Brian Fobbs, laituri

Fobbs jäi 31. lokakuuta pisteittä Nokialla ja Vilpas alkoi etsiä hänelle seuraajaa. Kuivien markkinoiden ja seuran vaikean taloustilanteen vuoksi vaihto jäi tekemättä.

Fobbs nousi sen jälkeen nopeasti lentoon ja sarjan ehkä parhaaksi kaaripuolustajaksi. Fobbs pelasi kauden jokaisessa 46 ottelussa ja paransi eniten peliään kauden aikana. Fobbs olikin lopulta suurin yksittäinen selitys Vilppaan tasonnostoon syksystä kevääseen.

Vilppaan kannalta Fobbs oli lopulta ”liian” hyvä, ensi kaudella hän pelannee rahakkaammassa sarjassa.

Arvosana: 9

14 Niilo Kärkkäinen, takamies/laituri

Mikko Tupamäen kädenjälki näkyy. Nöyrä, työteliäs ja fiksu poika, joka täytti joka kerta paikkansa, kun se hänelle annettiin. Kärkkäinen on Riku Laineen jalanjäljillä, potentiaalia on nousta 10–15 minuutin rotaatiopelaajaksi, mutta sitä ennen on kehitettävä edes jonkunlainen kaukoheittouhka. Jatkaa Vilppaassa, vastuu nousee varmasti.

Arvosana: 8

19 Marcus LoVett, takamies

Vaikka Vilpas on Korisliigan parhaita palkanmaksajia, on senkin otettava riskejä. Ja LoVett oli riski.

Poikkeuksellisilla pallonkäsittelytaidoilla varustettu alimittainen (183 cm) ja introvertti high school -tähti oli parhaimmillaan pysäyttämätön ja pahimmillaan päätön.

42 ottelussa 12 yli 20 pisteen huippuiltaa ja 12 alle 10 pisteen ohipeliä. Tasaisuus uupui ja syöttökeskiarvo (3,5) oli ykköspointille liian pieni. Oli lähellä saada lähtöpassit syyskaudella.

Arvosana: 7

21 Riku Laine, laituri

Marraskuussa tullut polvivamma piti Laineen sivussa 2,5 kuukautta. Paluu ei ollut kivuton, vaikka pelasikin keväällä muutaman kanuunaottelun.

Täytti pudotuspeleissä ruutunsa, joka olisi voinut olla paikoin isompikin. Ikitaistelija on vakiinnuttanut paikkansa rotaatiossa, seuraava kehitysaskel vaatisi yhden terveen kauden ja kolmosprosentin nostamisen vähintään kriittisen 33:n yli. Jatkaa Vilppaassa kaksi seuraavaakin kautta ja on jo yksi ”omista pojista”.

Arvosana: 8

22 Jeremiah Wood, sentteri

Woodin jatkosopimuksen suurin riski oli kostautua: oli syksyllä ja keväällä yli kuukauden sivussa ja menetti yhteensä 14 ottelua.

Helmi-maaliskuussa Vilpas pelasi ilman Woodia kauden parhaan jaksonsa. Tuolloin jotkut jopa väittivät, että Vilpas olisi parempi ilman Woodia, joka muuten voitti syöttötilaston ja teki joulukuussa historiallisesti kolme peräkkäistä tripla-tuplaa.

Wood pelasi lopulta kaikki pudotuspelit, mutta oli tutun dominoiva vain ajoittain. Seurahistorian kallein pelaaja ei ollut enää ihan jokaisen sentin arvoinen.

Ura Vilppaassa taisi olla siinä?

Arvosana: 9

25 Bryan Griffin, sentteri

Taas yksi huippulöytö Vilppaalta. Xavierin laatuyliopistosta Saloon siirtynyt Griffin kipuili syksyllä ylipelaamisen ja -yrittämisen kanssa.

Kun Wood loukkaantui ja Griffin sai rullata mielensä mukaan korille eikä enää hyppinyt ensimmäiseen harhautukseen, oli hän koko sarjan paras sentteri. Kun Wood palasi, Griffinkin joutui palaamaan entiseen.

Pelasi kauden kaikki 46 ottelua, donkkasi 116 kertaa ja teki 725 pistettä – enemmän kuin kukaan muu koko liigassa. Vilppaalla ei ole mitään mahdollisuutta pitää häntä Salossa.

Arvosana: 9