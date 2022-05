Ukrainalainen Kateryna Pinchuk sai työpaikan Yrityssalosta, ja nyt hän auttaa muita ukrainalaisia saamaan töitä

Ukrainalainen Kateryna Pinchuk on vastikään aloittanut työt Yrityssalossa. Nyt hänen tehtävänään on auttaa Ukrainasta sotaa paenneita saamaan töitä Salosta.

Yrityssalo puolestaan auttaa salolaisia yrityksiä työllistämään ukrainalaisia pakolaisia.

– Työnjako on selvä. Kateryna on yhteyksissä ukrainalaisiin ja me muut Yrityssalossa autamme yhteyksissä yrityksien suuntaan, kertoo erityisasiantuntija Tommi Virtanen Yrityssalosta.

Virtasen mukaan monet paikalliset yritykset ovat jo ilmaisseet halunsa auttaa ukrainalaisten työllistämisessä.

– Yritykset ovat jo kertoneet työpaikoista muun muassa hotelli- ja ravintola-alalla sekä puhdistusalalla. Lisäksi on tarjolla esimerkiksi kausityötä maataloudessa, Virtanen kertoo.

Ensimmäiset sotaa paossa olevat ukrainalaiset ovat jo suorittamassa töihin tarvittavia kursseja ja testejä, kuten hygieniapassia. Salossa koulutusta tarjoavat ainakin Salon seudun ammattiopisto ja Salon kansalaisopisto.

Saloon on saapunut arviolta kolmisensataa pakolaista Ukrainasta. Valtaosa heistä on työikäisiä naisia ja lapsia.

Pinchuk luo verkostoja Salossa asuviin ukrainalaispakolaisiin ja selvittää heidän työtaustojaan. Hän käyttää työssään apuna ukrainalaisten suosimia viestintäsovellus Telegrammia sekä pikaviestintäohjelma Viberiä. Lisäksi Pinchuk on luonut Facebookiin ja Instagramiin ryhmät, joihin asiasta kiinnostuneet voivat liittyä.

Pinchuk auttaa ukrainalaisia muun muassa pankkiasioissa ja lastenhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Virtasen mukaa työn aloittaminen käy nopeasti sopivan työpaikan löytyessä, kun tili on jo auki ja lastenhoitoasiat selvillä.

– Muu Yrityssalon väki puolestaan selvittää esimerkiksi palkanmaksuun liittyviä asioita, hän kertoo.

22-vuotias Pinchuk on asunut Suomessa kaksi vuotta ja hän opiskelee sosiologiaa Turun yliopistossa. Hän suorittaa parhaillaan maisteriopintoja. Ukrainan pääkaupungista Kiovasta lähtöisin oleva nuori nainen opiskelee myös Kiovan yliopistossa pääaineenaan psykologia.

Ukrainassa yliopisto-opinnot aloitetaan aikaisemmassa vaiheessa kuin Suomessa. Yliopistoon Pinchuk pääsi jo 16-vuotiaana.

Hän puhuu ukrainan lisäksi venäjää ja englantia sekä hieman ruotsia ja hepreaa. Seuraavana vuorossa on suomen kielen opiskelu.

Turussa asuva Pinchuk on seurannut sotaa kotimaassaan Ukrainassa epäuskoisena.

– Ei kukaan uskonut, että sota tulisi. Alkuun tunsin syyllisyyttä siitä, että olen Suomessa turvassa ja terve. Nyt tunne on muuttunut. Varsinkin tämän työn kautta tuntuu, että pystyn auttamaan, Pinchuk sanoo. Hän on onnellinen myös siitä, että hänen vanhempansa pääsivät turvaan jo sodan toisena päivänä. Sisaruksia hänellä ei ole.

Pinchuk kertoo viihtyvänsä Suomessa erinomaisesti. Hän pitää Suomen luonnosta sekä suomalaisista.

– Suomalaiset ovat käytännön läheisiä, ukrainalaiset elävät enemmän tunteella, hän vertaa.

Pinchuk ei usko, että hän palaa enää Ukrainaan. Hän toivoo voivansa jäädä Suomeen töihin.

– Haluan olla hyödyksi, hän sanoo.

Yrityssalo kartoittaa parhaillaan laajemmin kyselylomakkeen avulla paikallisten yritysten työllistämismahdollisuuksia. Yrityssalon laatimassa kyselyssä selvitetään muun muassa millaisia työtehtäviä on tarjolla ja kuinka paljon työntekijöitä tarvitaan.

– Samalla saamme paremman kuvan toimialojen tarpeesta, Virtanen sanoo.

Virtanen muistuttaa, että tilanne on täysin uusi, eikä valmiita toimintamalleja ole olemassa.

– Tämä on sekavaa sekä yrityksille että ukrainalaisille. Yritämme selventää tilannetta parhaamme mukaan. Käytännöt hioutuvat toimiviksi ajan ja kokemuksen kautta. Tällä hetkellä pääpaino on informaation sujuvassa kulkemisessa osapuolten välillä, hän sanoo.

Ukrainalaisten rekrytoinnit edenneet haastatteluihin SSO:lla

Suur-Seudun Osuuskauppa tarjoaa töitä Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille. Töitä on tarjolla noin kymmenessä toimipaikassa.

– Olemme saaneet muutamia työhakemuksia ja seuraavaksi vuorossa ovat työhaastattelut, SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo kertoo.

Somersalon mukaan hanke on lähtenyt liikkeelle verkkaisesti.

– Ihmisten pitää saada muu elämä kuntoon ennen kuin työn hakeminen on ajankohtaista. Esimerkiksi asumiseen ja liikkumiseen sekä työlupaan liittyvät asiat on hoidettava ensin.

SSO:n organisaatiosta löytyy ukrainaa ja venäjää puhuvia työntekijöitä, joten työhaastatteluihin ja perehdyttämiseen on saatavilla apua omasta takaa.

– Työntekijämme ovat innokkaina hankkeessa mukana.

Somersalon mukaan soveltuvia tehtäviä ovat kaupan puolella muun muassa hyllytys, verkkokaupan ostosten keräily ja avustavat tehtävät. Liikennekaupassa ja ravintoloissa puolestaan muun muassa tiskaaminen ja plokkarin työt.

Sotaa paenneille tarjotaan Suur-Seudun Osuuskaupalla töitä Työstä turvaa -hankkeen kautta. Hankeen ovat käynnistäneet yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja StaffPoint.