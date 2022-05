Ukrainan Zelenskyi: Venäläisöljyyn kohdistettava rajoituksia lähitulevaisuudessa – ”Kaikenlainen Venäjän sotilaallisen terrorikoneiston tuki on lopetettava”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo viimeisimmässä jokailtaisessa puheessaan, että Ukraina odottaa lähitulevaisuudessa päätöksiä venäläisen öljyyn kohdistuvista rajoituksista. Zelenskyin mukaan Ukraina vaatii, että kohtuullisen osan öljyä koskevista pakotteista tulee estää Venäjän yritykset kiertää rajoituksia myymällä niin kutsuttuja öljysekoituksia.

– Jos jokin yritys tai valtio auttaa Venäjää öljykaupassa, myös siihen on kohdistettava pakotteita. Kaikenlainen Venäjän sotilaallisen terrorikoneiston tuki on lopetettava, presidentti sanoo.

Kielto nostaisi jälleen öljyn hintaa

Ainakin yhdysvaltalaismediat New York Times (NYT) ja Bloomberg kirjoittavat, että Euroopan unionissa (EU) ollaan aikeissa ehdottaa venäläisen öljyn tuontiin kohdistuvaa kieltoa. Kielto tulisi voimaan vuoden loppuun mennessä, ja sitä ennen rajoitukset tulisivat voimaan asteittain. Molemmat mediat perustavat tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin. NYT kertoo lähteiden pysyvän anonyymeinä, koska neuvottelut ovat käynnissä eikä heille ollut annettu lupaa puhua asiasta julkisesti medialle.

NYT arvioi, että kielto nostaisi öljyn hintaa maailmanlaajuisesti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti öljyn hintoja. Venäjä on yksi merkittävimmistä öljynviejistä.

Merkittävä osa EU:n öljystä tulee Venäjältä. NYT:n mukaan Venäjän vientiöljystä puolet kohdistuu unionin alueelle. Hyökkäyksen alussa esimerkiksi Saksan öljystä noin kolmannes tuli Venäjältä. Lehti kirjoittaa, että Saksan talousministerin mukaan viime viikkoina määrä on vähentynyt 12 prosenttiin. Unkari ja Slovakia ovat taas lähes täysin riippuvaisia venäläisöljystä.

Kaikkien 27 EU-maan tulee antaa tukensa uusille pakotteille, jotta ne voivat astua voimaan. Unkari on aiemmin vastustanut toimia, joiden kohteena olisi venäläisöljy.

Milja Rämö

STT

