Berliiniin saapunut Turkin ulkoministeri toisti Suomen ja Ruotsin tukevan terroristeja, nosti esiin kaupparajoitteet – Haavisto uskoo ratkaisun löytymiseen

Saksan Berliinissä käynnistyy tänään Nato-maiden ulkoministerien epävirallinen tapaaminen yhteisellä illallisella ennen huomisen varsinaisia keskusteluja. Illallisvieraaksi saapuivat myös Nato-hakemuksiinsa postimerkkejä jo nuolaisevat Suomi ja Ruotsi.

Suomea edustavan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ateriaan takasi kitkerän sivumaun jo etukäteen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin perjantainen kannanotto, ettei tämä näe Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hakemista myönteisenä asiana. Erdogan perusteli tätä sillä, että maat olisivat terroristien turvapaikkoja.

Haavisto saapui Berliinin tilaisuuteen ennen iltaseitsemää Suomen aikaa.

– Meillä oli eilen puhelinkeskustelu Turkin ulkoministerin kanssa ja tapaan häntä tänään. Varmasti Turkki on paras kertomaan, mitkä ovat heidän huolensa. Meidän puolemme on huolehtia, ettei Nato-prosessia tarpeettomasti viivästytetä. On tärkeää puhua kaikkien Nato-jäsenten kanssa, ministeri Haavisto kertoi suomalaistoimittajille Berliinissä saapuessaan tilaisuuteen alkuillasta.

Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun kanssa käydyn puhelinkeskustelun sisältöä Haavisto ei kommentoinut.

– En mene yksityiskohtiin, mutta meillä on erittäin hyvä kommunikaatio.

Turkki: Olemme alusta lähtien kannattaneet avointen ovien politiikkaa

Haaviston jälkeen Nato-maiden ulkoministerien tapaamiseen saapunut Turkin ulkoministeri Cavusoglu toisti toimittajille maansa presidentin syytöksen, että Ruotsi ja Suomi tukisivat kurdien sissijärjestö PKK:ta ja sen syyrialaishaara YPG:ta.

– Turkki on alusta lähtien kannattanut Naton avointen ovien politiikkaa, mutta emme voi hyväksyä sitä, että liittolaisemme ja ystävämme tukevat terroristijärjestöä, joka tekee hyökkäyksiä Turkin joukkoja vastaan.

Ulkoministeri mainitsi myös Turkkiin kohdistuvat vientirajoitteet, jotka ovat hankaloittaneet sen puolustusteollisuuden hankintoja ulkomailta.

– Turkin kansan enemmistö vastustaa voimakkaasti PKK/YPG:ta tukevien maiden jäsenyyttä, ja he pyytävät meitä estämään näiden maiden jäsenyyden. Nämä ovat asioita, joista meidän on puhuttava Nato-liittolaistemme ja näiden maiden kanssa, turkkilaisministeri sanoi.

Ministeri ei avannut tarkemmin sitä, millä tavoin Turkki katsoo Suomen ja Ruotsin tukeneen järjestöjä ja millaisia myönnytyksiä Turkki mahdollisesti odottaisi mailta, jotta se tukisi näiden jäsenyyttä.

”Tähän mennessä ollaan saatu heiltä viestiä, ettei mitään vastaan”

Haaviston mukaan Turkin kanssa on käyty keskusteluja jo pitkään Suomen puntaroidessa sotilasliiton jäsenhakemuksen jättämistä. Presidentti Erdoganin ulostulo on selvästi erilainen kuin aiemmissa keskusteluissa annettiin ymmärtää.

– Tähän mennessä ollaan saatu heiltä viestiä, ettei heillä ole mitään Suomen eikä Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastaan.

Terrorismiväitöksiin Haavisto kommentoi toimittajille vain lyhyesti, että Suomelle terrorismin vastainen työ ja taistelu on ”erittäin tärkeää”. Haavisto korosti myös Suomen roolia äärijärjestö Isisin vastaisessa koalitiossa.

Haaviston mukaan illalliskeskusteluissa sekä Suomella että Ruotsilla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään heti avauspuheenvuorojen jälkeen.

– Illallisilla käydään koko pöydässä läpi tätä Suomen jäsenyysprosessia ja kansalaismielipiteen muutosta. Varmasti on myös kahdenvälinen hetki (Turkin ulkoministerin kanssa).

Kansainvälisille toimittajille annetuissa kommenteissa Haavisto vakuutti uskovansa, että kiistaan löytyy ratkaisu ja Suomi sekä Ruotsi pääsevät Naton jäseniksi, kertoi uutistoimisto AFP.

Turkki pääsi yllättämään

Julkisuudessa nähdyn perusteella Turkin tyrmäys tuli puun takaa suomalaispoliitikoille, jotka vain hieman aikaisemmin olivat kertoneet myös Turkin suhtautuvan Suomen aikomuksiin hyvin. Sekä ulkoministeri Haavisto että presidentti Sauli Niinistö olivat aiemmin kertoneet Turkin tukevan Suomen tavoitteita.

Myös Naton suurimmalle sotilasmahdille Yhdysvalloille Erdoganin kommentit näyttivät tulevan yllätyksenä. Monien muiden suurten Nato-maiden tapaan Yhdysvallat on jo näkyvästi osoittanut tukensa Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle.

Turkin vastaanhangoittelu voi asettaa arvovaltansa peliin panneet suuret Nato-maat hankalaan asemaan. Yhdysvallat kertoi Erdoganin kommenttien jälkeen selvittävänsä Turkin kantaa.

Turkki ”ei sulje ovea” Suomelle ja Ruotsille

Berliinin keskustelut voivat kantaa hedelmää, sillä juuri ennen lauantain illallistilaisuuden alkua Turkki antoi signaalin siitä, ettei se ole sulkemassa ovea kokonaan Suomen ja Ruotsin nenän edestä. Turkki haluaa neuvotteluja, joissa huomioidaan sen turvallisuushuolet, kertoi presidentin tiedottaja uutistoimisto Reutersille.

– Emme sulje ovea, mutta nostamme esiin tämän asian kansallisen turvallisuuden asiana Turkille, kertoi uutistoimistolle Istanbulissa haastattelun antanut Ibrahim Kalin, joka on myös Erdoganin johtava ulkopoliittinen neuvonantaja.

Turkki on antanut ymmärtää, että sen hampaankolossa olevat kysymykset liittyvät enemmänkin Ruotsiin kuin Suomeen. Erdoganin kommenteissa Pohjoismaista terroristien turvakotina hän mainitsi nimeltä vain Ruotsin ja Hollannin.

Mitä Turkki haluaa vastineeksi?

Toistaiseksi avoin kysymys on se, mitä myönnytyksiä Turkki haluaisi suurilta Nato-mailta ja Pohjoismailta tukeakseen Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Turkilla on sauma hyötyä iltalypsystään, sillä uudet Naton jäsenmaat on hyväksyttävä liittokunnan jokaisen jäsenvaltion parlamentissa.

Periaatteessa yksikin Naton jäsenmaa voi kaataa jäsenyyttä hakevan valtion haaveet. Käytännössä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä sitä, että esimerkiksi Turkki yksin kaataisi Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessin, jos kaikki muut jäsenvaltiot sitä tukevat.

– Tämä kannattaa nyt ottaa aika rauhallisesti. Tähän asti Turkin viesti meille on ollut kyllä aivan päinvastainen, presidentti Niinistö sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi lauantaina haluavansa varmistaa, mitä Turkki on tarkoittanut lausunnoillaan. Marin kuitenkin totesi, että Suomi tulee joka tapauksessa jättämään jäsenhakemuksensa Natoon.

