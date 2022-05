Urheilupuiston ”nurmet” – kenttien pelikelvottomuus merkitsee jokaviikkoista harjoitusten siirtorumbaa sadoille pelaajille ja jopa tuhansille salolaisille

Kun autoilee Salossa Perniöntietä Perniön suuntaan, näkyy ikkunasta tavanomaisen oloinen maisema. Salon Urheilupuiston ylänurmena tunnettu jalkapallokenttä vihertää.

Kun ajaa Perniöntietä kohti keskustaa, alkaa totuus valjeta. Se paljastuu vielä selvemmin tallustellessa juoksuradalle kentän viereen. Puhumattakaan siitä, mikäli suuntaa askeleensa alempana oleville, numeroilla 4 ja 5 merkatuille alustoille.

Sana nurmi on pakko laittaa lainausmerkkeihin. Oheinen keskiviikkona otettu ilmakuva kertoo tilanteesta vielä enemmän kuin ne kliseeseen verhotut tuhat sanaa. Torstain ja perjantain sadepäivät kohensivat tilannetta silmämääräisesti hieman.

Silti kaikki kolme nurmikenttää ovat käytännössä käyttökelvottomat, vaikka lähestytään toukokuun loppua. Viime keskiviikkoinen juniorien Prisma-liigan kierros tosin vietiin osittain kenttä vitoselle eli tennis- ja koripallobaanojen viereen. Kuvat ilmaiskoot sen, kuinka mielekästä minkään ikäisten on astua jaloillaan kyseiseen kokonaisuuteen.

Kenttien pääkäyttäjän eli Salon Palloilijoiden valmennuspäällikkö Ilkka Virtanen ei halua syyllistää ketään tai mitään tämänhetkisestä tilanteesta.

– On varmasti monia syitä erikoisesta talvesta lähtien siihen, miksi nämä nurmet eivät viherrä käytännössä lainkaan. Helsingissä Tapulikaupungin kenttä on kuulemma suunnilleen samassa tilanteessa, joten aivan uniikki tämä asia ei ole, Virtanen sanoo.

Sen sijaan hän toivoisi kaupungin taholta lisää avoimuutta asiasta tiedottamiseen.

– Avoin viestintä olisi tässä tilanteessa ihan elinehto. Vaikka ennustaminen kenttien kunnon mahdollisesta paranemisesta on vaikeaa, pitäisi tietoa saada jatkuvasti.

Toukokuun aikana on edetty mallilla, jossa kaupungilta on tullut viikko kerrallaan tieto siitä, mikä kenttä on milloinkin pelikunnossa. Tai siis käytännössä se, ettei mikään kolmesta Urheilupuiston nurmialueesta ole ollut.

Harjoituksia ja otteluitakin siirretään niille harvoille kentille, joille niitä voi siirtää. Samalla on pakko rukata harjoitusaikoja.

– Tilanne muuttuu joka viikko noin 400 pelaajan osalta. Siitä voi sitten laskea, kuinka moneen perheeseen ja perheenjäseneen se vaikuttaa. Se ei kuulosta ihmeelliseltä, jos yksittäisen harjoituksen alkamisaika siirtyy tunnilla ja/tai toiseen paikkaan. Yksittäiseen perheeseen vaikutus on kuitenkin iso, Virtanen huomauttaa.

– Olen tosi pahoillani perheiden puolesta siitä, että tällaiseen tilanteeseen on jouduttu. Korona-aikana perheet ovat joustaneet hienosti, ja sama on jatkunut tällaisenkin uuden asian aikana, hän kiittelee.

Dominoefekti lähtee siitä, että SalPan miesten edustusjoukkue harjoittelee ylänurmen sijaan tekonurmella. Neljästi viikossa treenaavalle joukkueelle tarvitaan tilaa, josta siirtyy syrjään nuorten ryhmiä.

Vanhin juniori-ikäluokka eli B-pojat pääsevät yleensä harjoittelemaan vähintään kerran viikossa yksitoista vastaan yksitoista -muodossa eli pelinomaisesti.

– Nyt sellaiset harjoitukset ovat jääneet kokonaan pois, kun ei kerta kaikkiaan ole paikkaa. Paukkulassa on käytännössä ainoa edes melko lähellä keskustaa sijaitseva riittävässä kunnossa oleva nurmikenttä, eikä siinäkään virallisia otteluita voi järjestää, Virtanen luettelee.

– Tragikoomistahan se on, kun hoitamattomat nurmialueet esimerkiksi jäähallin vieressä vihertävät, hän lisää.

Nurmikentillä olisi käyttäjiä myös muista Salon seuroista eli etenkin Wilppaasta ja FC Halikosta. Yksi Salon Toverien miesten Nelosen ottelu jouduttiin jo siirtämään heinäkuulle kenttäpulan vuoksi.

Prisma-liigan kaksi ensimmäistä pelikierrosta järjestettiin Urheilupuiston tekonurmen lisäksi Moisiossa ja SalPan omalla Valmet Automotive Areenalla.

– Viime keskiviikon pelejä oli jo pakko saada Urheilupuiston ”nurmelle”, sillä muita tiloja ei olisi ollut vapaana, Virtanen painottaa.

Kontrastia lisää se, että Salossa on päästy tottumaan laatuun.

– Nurmikenttä 4 on ollut viime vuosina todella hyvä, samoin kuin toki myös ylänurmi. Vitoskentässä on vanhan pohjan myötä ollut omat haasteensa, mutta sekin on varsinkin myöhemmin kesällä ajanut asiansa, Ilkka Virtanen mainitsee.

– Minulla on perspektiiviä vuodesta 2008 asti. Muistaakseni aina miesten edustusjoukkueet ovat päässeet viimeistään toukokuun puolivälissä harjoittelemaan ja yleensä pelaamaankin ylänurmelle. Prisma-liiga on saatu järjestään alkamaan Urheilupuiston nurmilla toukokuun puolivälin paikkeilla.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut Salon kaupungin liikuntapaikkamestaria Jani Virtasta kommentoimaan kenttien tilannetta ja kesän vihertävyysnäkymiä.