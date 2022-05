Venäjä on estänyt pääsyn Helsingin Sanomien verkkosivustolle.

Asiasta uutisoi torstaina ensin Yle, jonka mukaan HS.fi-sivusto ilmestyi Venäjän viestinnän valvontapalvelun Roskomnazdorin kiellettyjen sivustojen rekisteriin keskiviikkona. Venäläisen kansalaisjärjestön Roskomsvobodan mukaan eston syynä olivat Helsingin Sanomien venäjänkieliset artikkelit Ukrainan sodasta.

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan tieto estolistalle joutumisesta näyttää pitävän paikkansa. Niemi kertoi STT:lle, ettei hän tiedä eston syytä tarkalleen, mutta arvelee, että verkkosivustolla julkaistuilla venäjänkielisillä Ukrainan sotaa käsittelevillä artikkeleilla on ollut varmasti merkitystä.

HS jatkaa venäjänkielisten uutisten tekemistä

Monet tiedotusvälineet ympäri maailman ovat joutuneet Venäjän estolistoille. Niemen mukaan on erittäin valitettavaa, että Venäjän viranomaiset pyrkivät tällä tavoin estämään vapaan ja riippumattoman journalismin jakelun Venäjällä.

– Tämä kyllä osoittaa, että näiden uutisten julkaisu venäjäksi on tällaisena aikana entistä tärkeämpää.

Näitä uutisia on Niemen mukaan mahdollista lukea jatkossakin VPN-yhteyksien kautta. VPN-palveluiden (virtual private network) käyttäjä voi piilottaa todellisen IP-osoitteensa ja sijaintitietonsa internetissä ja siten kiertää valtiollista sensuuria verkossa.

– Ja toki näillä uutisilla palvellaan myös Venäjän ulkopuolella asuvia venäjänkielisiä ihmisiä, hän lisää.

Niemen mukaan Venäjän liittovaltion viestinnän valvontapalvelulta Roskomnazdorilta ei ole tullut mitään virallista ilmoitusta asiasta.

Estolistalle päätymisestä huolimatta Helsingin Sanomat ei aio lopettaa venäjänkielisten uutisten tekemistä, Niemi sanoo.

Huhtikuussa Venäjä esti pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivustolle Venäjällä. Roskomsvobodan mukaan syynä oli Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreista kertonut venäjänkielinen artikkeli.

Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n suurin omistaja.

https://yle.fi/uutiset/3-12462623?origin=rss

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: