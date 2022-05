Vihreät haluaa kaksinkertaistaa luonnonsuojelun rahoituksen ja nostaa työllisyysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä

Luonnonsuojelun rahoituksen vähintään kaksinkertaistaminen on keskeisimpiä tavoitteita, joita vihreät tulevalla eduskuntavaalikaudella haluaa toteuttaa. Näin sanoi vielä vanhempainvapaalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo puhuessaan puolueväelle vihreiden puoluekokouksen alussa Joensuussa.

Myöhemmin tiedotustilaisuudessa hän kertoi, että kyse olisi noin 300 miljoonan euron lisäämisestä luonnonsuojelurahoitukseen.

– Ensi vuoden eduskuntavaaleissa tulee olemaan kyse siitä, käännetäänkö kelkka kohti menneisyyttä vai tulevaisuutta. Keskeistä on, että ilmasto- ja ympäristötoimia tehdään enemmän, ei vähemmän, Ohisalo sanoi.

Hän painotti, että luontokato on pysäytettävä.

Ohisalolla on kova työ nostaa vihreiden kannatus vajaan vuoden kuluttua oleviin eduskuntavaaleihin. Hän on ollut loppuvuodesta lähtien vanhempainvapaalla ja palaa ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävään kesäkuun alkupuolella.

Vihreiden kannatus matelee pohjamudissa. Tuoreimmassa Ylen kannatuskyselyssä puolue putosi vasemmistoliiton taakse ja sen kannatus oli 8,8 prosenttia.

”Koulutus, koulutus ja koulutus”

Tärkeä tavoite puolueelle on myös työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Siinä on Ohisalon mukaan kolme asiaa ylitse muiden: koulutus, koulutus ja koulutus.

Koulutukseen on panostettava nyt, jotta korkeampi työllisyysaste on ensi vuosikymmenellä mahdollinen, hän sanoi ja vaati myös, että koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on pystyttävä kääntämään pysyvästi kasvuun.

Erityisesti puolueelle on tärkeää, että kaikille alle 25-vuotiaille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, on tarjottava mahdollisuus kouluttautua.

– Jos ne puolisen miljoonaa suomalaista, joilla on vain peruskoulutausta saisi toisen asteen koulutuksen ja sen mukaisen työllisyysasteen, niin meillä olisi satatuhatta ihmistä enemmän töissä ja noin kaksi miljardia euroa vuodessa enemmän julkisella sektorilla rahaa, kuvaili Ohisaloa puheenjohtajana sijaistava Iiris Suomela tiedotustilaisuudessa puheiden jälkeen.

Poliittisesta ohjelmasta äänestetään

Vihreiden puoluekokous alkoi tänään Joensuussa. Paikalla on noin 400 puoluekokousedustajaa ja noin 200 muuta osallistujaa. Henkilövalintoja ei tässä kokouksessa tehdä, tärkein kokousasia on poliittisen ohjelman hyväksyminen seuraavalle eduskuntavaalikaudelle.

Poliittinen ohjelma kuvaa, mitä asioita puolue haluaa edistää vaalikaudella 2023-2027. Se luo pohjan eduskuntavaalikampanjalle ja hallitusneuvotteluille. Sen linjauksista äänestetään huomenna. Ohjelmassa on muun muassa edelleen kannabiksen laillistaminen, mutta osa vihreistä haluaisi muuttaa päätöksen passiiviseksi, joten siitäkin äänestetään.

– Meillä on kaikissa ohjelmissa ollut päihdepolitiikasta joku kirjaus. Tästä käydään keskustelua ja sitten nähdään, millainen siitä tulee, Suomela sanoi.

Energiarahaa maalla asuville ja sunnuntailisät pois

Konkreettisina avauksina vihreät on esittänyt suoraa rahallista tukea maalla asuville pienituloisille, joihin energiahintojen nousu koviten osuu.

– Jos ajattelee, että tähän käytettäisiin 250 miljoonaa euroa, se tarkoittaisi 44 euron tukea joka kuukausi pienituloisille maalla asuville ihmisille, jotka ansaitsevat vähemmän kuin 1 700 euroa kuukaudessa, Suomela sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän sanoi, että raha tulisi toteuttaa jo tänä vuonna tai ainakin tällä hallituskaudella. Suomela muistutti, että hallitus päätti jo helmikuussa selvittää koronan takia suorien tukien mahdollisuuksia niille, joihin tilanne osuu pahiten.

– Tämä oli ennen Ukrainan kriisiä, joten näen, että on hallituksen yhteisenä projektina miettiä, miten tällainen tuki voitaisiin toteuttaa. Teimme tämän avauksen, jotta pääsisimme kuulemaan muilta puolueilta, miten he ratkoisivat pienituloisten maalla asuvien vaikeaa tilannetta.

Lisäksi vihreät ovat nostaneet esille muun muassa ehdotuksen lakisääteisten sunnuntailisien poistamisesta ja siirtämisestä esimerkiksi viikonloppulisiin tai muuten palkkoihin.

– Tästä ei toki vielä ole päätetty, mutta tämä on ehdotus, jota on pidetty pöydällä. Tavoitteena on, että sunnuntaisinkin kannattaa pitää kahviloita ja ravintoloita auki. Missään nimessä tätä ei voi tehdä niin, ettei sitä työntekijöille korvata korottamalla palkkoja muuten, Suomela sanoi.

Jos asia etenee, toteuttamistapa on työmarkkinajärjestöjen käsissä ja siitä täytyy päättää kolmikannassa.

”Taloudella pitää olla reunaehdot”

Ohisalo toi puheessaan esiin myös vihreiden talousajattelua, jossa työn ja yrittämisen verotusta kevennetään ja tehottomista sekä ympäristölle haitallisista tuista luovutaan, materia kiertää ja luonnonvaroja säästyy.

– Taloudella pitää olla reunaehdot ja markkinavirheitä on korjattava. Päästöille pitää laittaa riittävä hinta, jotta kaikilla yrityksillä on tasapuolinen kannustin vähentää niitä.

Hänen mielestään päästökauppajärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa.

– Sen johdonmukainen kehittäminen on myös yritysten näkökulmasta kaiken a ja o.

Hallitusvastuu painaa

Puheiden jälkeen tiedotustilaisuudessa Ohisalo, Suomela, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja europarlamentaarikko Ville Niinistö pohtivat syitä heikkoon kannatukseen ja keinoja sen nostamiseksi.

– Hallituksessa on kannettu vastuuta erittäin vaikeiden kolmen vuoden ajan. Niistä saavutuksista eivät ihmiset välttämättä aina gallupeissa muista, mitkä ovat juuri vihreiden puskemia, Ohisalo pohti.

Hän sanoi odottavansa ihmisten kohtaamisia ja kertoi tekevänsä esimerkiksi kiertueen yrityksiin, jotka ovat edelläkävijöitä vihreässä siirtymässä ja huomioivat kestävyyskriteerit toiminnassaan.

Myös Niinistö sanoi, että monipuoluehallituksessa on vaikeaa nostaa omaa profiilia, mutta mallia voisi ottaa esimerkiksi Saksan vihreistä, jotka ovat onnistuneet tekemään esimerkiksi energiapolitiikan murroksesta vihreän teeman.

– Meidän pitää myös tunnistaa se, että tällaiselle keskisuurelle hallituspuolueelle ja vielä korona-aikana on iso taakka, kun keskeiset toimijat ovat hallitustyön kuormittamia. Meillä on aika kevyt organisaatio.

Suomelan mielestä yksi lääke heikkoon kannatukseen on puolueväen kokoontuminen yhteen fyysisesti.

– Meillä on paljon aktiiveja, joihin pandemia on osunut kovaa, esimerkiksi nuoria. Nyt on tärkeää, että saamme tämän työn käyntiin ja päästään kohtaamaan suomalaisia.

Harjanteen mielestä petrattavaa on sen sanoittamisessa, millainen mielikuva ihmisillä on vihreistä.

– Sen sanoittamisessa, että me ollaan tavoitettava, ymmärrettävä poliittinen toimija useammalle.

Hänen mielestään vihreät on hallituksessa osoittanut olevansa vastuunkantajapuolue, joka pystyy kantamaan salkun kuin salkun.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: