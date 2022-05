Vilpas menetti pelin – Karhubasket pelasi vahvuuksillaan salolaisittain pahaenteisen hyvin

Miesten Korisliigan ensimmäinen loppuottelu Karhubasket–Vilpas oli toisella neljänneksellä tilanteessa 25–26. Ainoa päässä pyörinyt ajatus kuului seuraavasti: miten ihmeessä Vilpas voi johtaa tätä ottelua?

Ihme ei sitten kestänytkään pitkään. Noin 25 peliminuuttia myöhemmin tuhat oranssiin pukeutunutta katsojaa huusi kuorossa Karhua lopputuloksen 90–68 jälkeen.

Ne tiedotusvälineet, jotka Korisliigasta kertovat, rummuttivat viikon verran Karhun hyökkäyslevypallopelaamista ja intensiivistä puolustuspeliä. Korisliigajoukkueet ovat painottaneet sitä omissa otteluvalmistautumisissaan puolisen vuotta.

Lopputulema oli se, että Karhubasket nappasi 22 hyökkäyslevypalloa ja Vilppaalle jäi 17 puolustuslevyriä. Suhdeluvut ovat Vilppaan kannalta karmeita.

Pallonmenetyksiä tuli vierasjoukkueelle lähes tuplasti enemmän kuin koriin johtaneita syöttöjä. Suhdeluvut ovat Vilppaan kannalta vielä levypallojakin karmeampia. Tämä oli vasta toinen kerta tällä kaudella, kun menetyksiä kertyi enemmän kuin syöttöjä.

Tehtyjen pisteiden määrä oli Vilppaalle toiseksi pienin kauden 42. ottelussa. Menetyksiä tuli ennätysmäärä, syöttöjä toiseksi vähiten tällä sesongilla. Paljon jäi mietittävää muutenkin pitkähkölle kotimatkalle, jota odotellessa oli ensin edessä dopingtesti.

Salolaisittain tai ainakin Vilpas-mielisittäin erityisen huolestuttavaa on juuri se, että Karhubasket pelasi ennalta tiedetyillä vahvuuksillaan todella hyvin.

– He toteuttivat todella korkealla tasolla niitä asioita. Toisella puoliajalla oli vain yksi joukkue kentällä, ja se oli varmaankin enemmän heidän hyvyyttään kuin meidän huonouttamme, purki peliä Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto.

– En tiedä yllättivätkö he meidät housut nilkoissa, mutta meidän housumme olivat nilkoissa, hän jatkoi.

Karhubasket oli loistava, ja samaan aikaan Vilpas summasi menetysten suhteen ”kerää koko sarja” -tyylisen kavalkadin. Oli useampiakin hyökkäysajan loppumisia, samoin kahdeksan sekunnin täyttymisiä ennen kuin pallo saatiin puolen kentän yli.

Tuloksettomia hyökkäyksiä tuli siis melko runsaasti myös sellaisista helpoista tilanteista, jotka eivät millaista tahansa puolustusta vastaan yleensä niitä tuottaisi.

Karhubasket oli Vilppaan tavoin ensimmäistä kertaa sitten lokakuun lopun keskinäisissä kohtaamisissa täydellä kokoonpanollaan. Näin intensiivisyyttä päästiin näkemään toden teolla vasta nyt.

– Vaikka aktiivinen, vaihtava puolustus oli tiedossa ja sitä kuinka yrittää simuloida, niin pelitilanne on pelitilanne. Karhu on niin erilainen joukkue kuin kaikki muut: nyt meillä on siitä muisti- ja tunnejälki, filosofoi Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

– Nyt se Karhun pelitapa iski vasten kasvoja, totesi takamies Perttu Blomgren.

Entä sitten ne ennakoidut Vilppaan vahvuudet? Niiden suhteen oli kovin hiljaista.

Takamiehistä Marcus LoVett aiheutti yksi vastaan yksi -osaamisellaan vastustajalle ongelmia alussa, Blomgren lyhyitä hetkiä. Silti takamieskolmikko LoVett-Blomgren- Roope Ahonen teki yhteensä viisi syöttöä ja yhdeksän menetystä. Korinteko-osaamisen ja pelintekovaikeuksien vaakakuppi kääntyi vahvasti jälkimmäiseen.

Sentteri Jeremiah Wood teki varsin paljon pisteitä, osan niistä vaikeilla, osan helpoilla suorituksilla. Plusmiinusluku oli kuitenkin hänellä Koiviston tavoin illan huonoin (-24). Ja mikä Karhubasketin onnistumisen kannalta olennaisinta, jäi Wood kahteen syöttöön ja kolmen menetykseen.

Osin liitännäisenä tähän ei Koivisto saanut juuri lainkaan vapaita heittoja.

– Muutamassa Woodin heitossa Simeon Carteria vastaan hän sai oikeaa kättään liian vapaaksi, mutta hän ei kuitenkaan päässyt dominoimaan peliä, huomautti Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies.

Korisliigan 1. finaali: Karhubasket–Vilpas 90–68 (18–19, 20–12, 29–17, 23–20)

Otteluvoitot 1–0, mestariksi neljällä voitolla.

Karhubasketin pisteet/levypallot: Rene Rougeau 16/6, Lee Skinner 16/8, Severi Kaukiainen 14/1, Simeon Carter 13/6, Cameron Jones 11/1, Henri Kantonen 9/2, Miikka Marttinen 6/2, Eero Innamaa 3/1, Teemu Suokas 2/1, Kalle Peltonen 0/1, Joona Hakamaa 0/4.

Vilpas: Jeremiah Wood 18/6, Marcus Lovett Jr. 12/1, Mikko Koivisto 8/1, Brian Fobbs 8/3, Perttu Blomgren 7/0, Bryan Griffin 7/5, Juho Nenonen 3/3, Riku Laine 3/0, Niilo Kärkkäinen 2/0, Roope Ahonen 0/1, Trey Niemi 0/0.

Levypallot: 39–25

Syötöt: 13–12

Menetykset: 13–23

Heittoprosentit:

1 p: 94–75

2 p: 56–61

3 p: 27–35

Tuomarit: Ville Selkee, Ari Mikkola, Elias Anttonen.

Yleisöä: 1 337

OHO!

Vilppaan pelitilanneheittoprosentti (52,8) oli selvästi parempi kuin Karhubasketin (45,9). Joku voisi sanoa tätä laihaksi lohduksi.

2. finaali huomenna klo 18.30 Salohallissa.

Toiviainen: Mailaa puristettiin vähän liikaa

Karhubasket on tietyiltä osin kokeneempi joukkue. Yllättävänkin moni Vilppaan pelaaja on ensimmäisissä loppuotteluissaan.

– Näki kyllä, että mailaa puristettiin vähän liikaa, mainitsi Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Tässä mielessä untuvikkojen joukkoon lukeutuu myös Perttu Blomgren.

– Kieltämättä ennen peliä jännitti, mutta oli myös hieno fiilis. Karhun kannattajat pitivät mainiota meteliä: hyvä kun välillä kuuli omia ajatuksiaankaan, Blomgren mietti.

Kaksivuotisen jatkosopimuksen tehnyt Juho Nenonen oli Kauhajoen yleisön suurten aplodien kohde jo pelaajaesittelyssä. Aplodit jatkuivat nollalla syötöllä ja neljällä menetyksellä.