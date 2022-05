Virta vie kohti Vilpasta – Karhubasketin suosikkiasema on kutistunut finaalisarjan edetessä

Tyhjässä Salohallissa on hetken hiirenhiljaista. 12 pelaajaa ja kolme valmentajaa seisovat parketilla, kunnes yksi pelaajista epäilee äsken kävellyn kuvion toimivuutta.

– Takaan, että Mikko (Koivisto) saa tästä pallon, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen korottaa ääntään ja perustelee näkemyksensä englanniksi.

Tällaiset ovat finaalisarjan välipäivän harjoitukset. Pohjatöitä on tehty jo syyskuusta lähtien, nyt kävellään kuvioita ja mietitään, että mitä edellisistä otteluista on opittu ja mitä saattaisi olla maanantain neljännessä finaalissa luvassa.

Kuviot vaihtuvat, mutta kaava pysyy samana. Toiviainen käy läpi kuvion ja pelaajat opponoivat. Jeremiah Woodin mielestä hänen pitäisi olla yhdessä tilanteessa kaksi askelta lähempänä koria. Toiviainen on eri mieltä.

Sorina yltyy, hetkessä kentällä on neljä keskusteluparia, ainoastaan Bryan Griffin ja Brian Fobbs ovat hiljaa. Eniten äänessä ovat kokeneet pelaajat kuten Juho Nenonen, Roope Ahonen ja Mikko Koivisto, jolle voi jo nyt ennustaa menestyksekästä valmennusuraa, jos se miestä kiinnostaa.

Toiviainen katkaisee ryöpsähtäneen keskustelun:

– Tämä kuvio vielä, se on tarpeeksi tälle päivälle, päävalmentaja komentaa, huutaa kuvion nimen ja muistuttaa joukkuettaan yhdestä erittäin oleellisesta asiasta.

– Täällä on huomenna 2 000 katsojaa, eikä kentällä kuule välttämättä mitään.

Tosiaan. Vilppaan seurasihteerin Tommi Sainion mukaan maanantain neljänteen finaaliin oli myyty kovempaan tahtiin ennakkolippuja kuin keskiviikon toiseen finaaliin, jossa oli 1 811 katsojaa. Jopa 2 000 katsojan raja saattaa mennä rikki ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian.

Finaalisarjaa on takana kolme täysin erilaista ja pitkälti odottamatonta ottelua, joista kaikki ovat päättyneet kotivoittoon. Karhubasket johtaa siis voitoin 2–1.

Vaikka mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa, on selvää, että Vilppaan on voitettava maanantaina. Muussa tapauksessa mestaruuden todennäköisyys romahtaa muutamaan prosenttiin.

Vaikka Vilpas on takaa-ajaja, finaalisarjan voimasuhteet ovat tasoittuneet sarjan aikana merkittävästi. Vilpas on saanut Karhun pois konseptistaan ja pakottanut ennakkosuosikin pieniin muutoksiin.

Ennen sarjaa ja varsinkin avausottelun jälkeen näytti siltä, että Karhu on selkeästi Vilpasta urheilullisempi ja jaksavampi. Se käsitys on kuitenkin haalistunut mitä pidemmäs ottelusarja on edennyt.

Kummallakaan ei ole edelleenkään poissaolijaa, ja vaikka Karhun materiaalin laajuudesta on puhuttu koko kausi, kummankin joukkueen rotaatiot ovat lähes identtiset. Kumpikin pelaa yhdeksän pelaajan rotaatiolla, Vilppaan aloitusviisikko on pelannut keskimäärin 128 minuuttia ottelussa, Karhun 122. Ero ei siis ole merkittävä.

Eikä sekään selitys kestä merivettä, että Vilpas olisi kokeneempi ja siten vähemmän urheilullisempi. Vilppaan keski-ikä (27,5) on toki rahtusen Karhua (26,3) korkeampi. Nenonen sekä Koivisto ovat toki kahteen pekkaan pelanneet enemmän Korisliigan pudotuspelejä (246) kuin koko Karhun joukkue (240), mutta merkittävää eroa ei tässäkään ole. Joukkueiden ikärakenteetkin ovat lähes identtiset.

Se oli jo ennen sarjan alkua selvää, että Vilppaan korinteon tehokkuus on Karhua parempi, kansankielellä voisi sanoa, että Vilpas on parempi heittojoukkue.

Tähän asti finaalisarjassa on nähty yhteensä 524 pallonhallintaa, Karhulla 272 ja Vilppaalla 252. Vilpas on tehnyt 0,93 pistettä pallonhallintaa kohti ja Karhu 0,85. Ero näyttää pieneltä, mutta se ei ole sitä.

Erityisen mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Vilpas on saanut kurottua pallonhallintojen määrän eroa. Avausottelussa Karhulla oli kestämättömät 15 pallonhallintaa enemmän, toisessa enää seitsemän. Viimeisen sekunnin heittoon ratkenneessa kolmannessa finaalissa Vilppaalla oli jo kaksi pallonhallintaa enemmän. Tendenssi eli kansankielellä sanottuna pelin virtaus on siis kääntynyt Vilppaalle.

Keväisin usein unohtuu, että ottelusarjojen pidentyessä vastustajan vahvuudet osataan ottaa koko ajan paremmin pois. Kun tilaa ja aikaa on vähemmän, syöttöketjut lyhenevät ja korit tehdään enemmän rikkonaisista hyökkäyksistä. Ennen kaikkea: hyvistä kaukoheittojoukkueista tulee keskinkertaisia ja keskinkertaisista huonoja.

Niin on tapahtunut nytkin. Keskinkertaisen kaukoheittojoukkueen Karhun kolmosprosentti on pudonnut 35:stä 22:een, mutta hyvän kaukoheittojoukkueen Vilppaan kolmosprosentti on pudonnut 38:sta vain 36:een.

Sekin on yksi merkki virtauksen kääntymisestä kohti Vilpasta.

Tosin siinä tärkeimmässä eli otteluvoittojen määrässä Karhu on edellä ja edelleen suosikki nostamaan Pantteri-patsasta – mutta marginaalit ovat kutistuneet jo lähes olemattomiksi.

4. finaali Vilpas–Karhubasket maanantaina Salohallissa kello 18.30

Lähtökohdat: Kumpi osaa käsitellä kolmannen finaalin dramaattisen lopun paremmin? Karhu pelästyi ja huokaisi, mutta jäikö päälle epävarmuus vai entistä vahvempi usko? Vilpas nousi ja pettyi, mutta jäikö päälle pettymys vai sittenkin rohkaisu?

Seuraa häntä: Bryan Griffin

Nousujohteista finaalisarjaa pelaavan Griffinin on noustava entistä aiemmin ja vahvemmin esiin, jos Karhu jatkaa Jeremiah Woodia vastaan hyökkäämistä ja saa hänet lähemmäs epämukavuusaluetta.

Kokoonpanot: ei muutoksia eikä poissaolijoita.

Tulosennuste: 78–75