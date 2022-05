Belgian apinarokkotapaukset yhdistetty fetissifestivaaleihin, kertovat tapahtuman järjestäjät – Tautia havaittu maissa, joissa se on yleensä harvinainen

Belgian kolme vahvistettua apinarokkotapausta on yhdistetty Antwerpenin satamakaupungissa järjestettyihin fetissifestivaaleihin, kertovat tapahtuman järjestäjät. Belgia kertoi ensimmäisistä tartuntatapauksistaan tänään.

Darklands-festivaali on varoittanut toukokuun alkupuolella järjestetyn nelipäiväisen tapahtumansa kävijöitä, että belgialaisviranomaiset ovat yhdistäneet tartunnat tapahtumaan.

Festivaalin verkkosivuilla kerrotaan olevan syytä olettaa, että viruksen olisivat festivaaleille tuoneet ulkomaiset vieraat sen jälkeen, kun muissa maissa on havaittu tuoreeltaan tautitapauksia. Useat Euroopan maat ovat kertoneet tartunnoista viime aikoina.

Kävijöitä kehotetaan olemaan valppaana ensimmäisten kolmen viikon aikana. Apinarokon itämisaika voi olla Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jopa 5-21 päivää, mutta tavallisesti itämisajan kerrotaan olevan 6-13 päivää.

Jos oireita ilmenee ja tartunta vahvistetaan, kehotetaan Darklands-festivaalin sivuilla näitä henkilöitä eristäytymään kolmeksi viikoksi ja välttämään seksuaalista kanssakäymistä.

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut tutkivansa taudin mahdollisia kytköksiä miesten väliseen seksiin. WHO:n mukaan monet ilmoitetuista tapauksista on havaittu homo- ja biseksuaalisilla miehillä tai miesten kanssa seksiä harrastavilla miehillä.

Apinarokon voi saada lähikontaktista kuka tahansa

Järjestön mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, voiko apinarokko tarttua sukupuoliteitse. Apinarokkoa ei ole aiemmin luonnehdittu sukupuoliteitse tarttuvaksi taudiksi.

WHO tarkentaa verkkosivuillaan, ettei apinarokko uhkaa ainoastaan seksuaalisesti aktiivisia tai miehiä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Sen sijaan tartunnan voi saada kuka tahansa, joka on lähikontaktissa tartuttavan ihmisen kanssa.

Miesten kanssa seksiä harrastavien miesten keskuudessa esiintyneet tartunnat on havaittu seksuaaliklinikoilla. Syy siihen, että apinarokkotapauksista on kuultu tähän mennessä enemmän näiden yhteisöjen sisällä voi WHO:n mukaan johtua siitä, että kyseisen ihmisryhmän sisältä haetaan ehkä helpommin apua terveysasioissa.

– Apinarokkoihottumat voivat muistuttaa joitain seksuaalisesti tarttuvia tauteja, mukaan lukien herpes ja syfilis, mikä voi selittää, miksi näitä tapauksia havaitaan seksuaaliterveysklinikoilla, järjestö kertoo ja painottaa olevan todennäköistä, että tapauksia kohdataan jatkossa yhteiskunnassa laajemminkin.

Järjestö painottaa Twitterissä, ettei ihmisten stigmatisointi taudin vuoksi ole ikinä oikein.

WHO: Tartuntoja vahvistettu noin 80

WHO on kertonut apinarokkoa havaitun ihmisillä jo 11 maassa, jossa tautia ei tavallisesti ole. Apinarokkotartuntoja on järjestön mukaan vahvistettu tähän mennessä noin 80. Tartuntoja tulee todennäköisesti vielä lisää.

WHO:n mukaan tauti voi levitä ihmisten välillä monin tavoin, muun muassa fyysisen kontaktin kautta ja hengitysteistä erittyvien pisaroiden välityksellä. Lisäksi taudin voi saada, jos käsittelee esimerkiksi liinavaatteita, jotka ovat olleet tekemisissä viruksen kanssa.

Järjestö painottaa erikseen, että tauti leviää eri tavoin kuin koronavirus.

Tartunnalta voi suojautua muun muassa välttämällä ihokontaktia oireellisen kanssa, käsiä sekä säännöllisesti kosketeltavia pintoja puhdistamalla ja käyttämällä kasvomaskia lähikontaktissa.

Apinarokon oireita itsellään havaitsevan tulisi eristäytyä ja ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tauti ei ole tavallisesti hengenvaarallinen, mutta harvoissa tapauksissa se on johtanut myös kuolemaan. Apinarokko alkaa usein flunssan kaltaisilla oireilla kuten kuumeella, lihassäryllä ja turvonneilla imusolmukkeilla. Myöhemmin se aiheuttaa vesirokon kaltaista ihottumaa kasvoihin ja vartaloon.

Virus voi tarttua ihmiseen, jos tämä on läheisessä kontaktissa tartunnan saaneen eläimen, kuten apinan, kanssa.

Apinarokko on tartuttanut viime vuosina tuhansia ihmisiä Afrikan keski- ja länsiosissa, mutta tapaukset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ovat tähän mennessä olleet harvinaisia.

WHO kertoo tekevänsä työtä tartunnoista kertoneiden maiden ja muiden maiden kanssa laajentaakseen taudin tarkkailua sekä tarjotakseen ohjeistusta.

Euroopassa kerrottiin uusista tartunnoista

Euroopassa on havaittu jälleen uusia apinarokkotartuntoja. Esimerkiksi Britanniassa terveysviranomaiset kertoivat 11 uudesta tapauksesta, joiden myötä tartuntatauti on havaittu jo kaikkiaan 20 ihmisellä.

– Valtaosa tapauksista on lieviä ja voin vahvistaa, että olemme hankkineet lisää annoksia rokotteita, jotka tehoavat apinarokkoa vastaan, Britannian terveysministeri Sajid Javid kertoi Twitterissä.

Aiemmin perjantaina Ranska, Belgia ja Saksa kertoivat ensimmäisistä apinarokkotapauksistaan.

Ensimmäisestä tapauksestaan torstaina kertoneen Italian mukaan tautia on havaittu maassa jo kolmella henkilöllä. Uudet tartunnat ovat kytköksissä aiemmin vahvistettuun tapaukseen.

Lisäksi tartuntoja on havaittu Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Tartunnoista ovat kertoneet myös Yhdysvallat ja Kanada, jossa tapauksia on havaittu ainakin toistakymmentä.

Brittilehti Independentin mukaan WHO on sanonut järjestävänsä päivittäisiä apinarokkokokouksia taudin jatkaessa leviämistään.

Saksassa kansanterveydestä vastaavan Robert Koch -instituutin edustaja Fabian Leendertz on kuvaillut tuoreita apinarokkotartuntoja epidemiaksi. Hänen mukaansa on kuitenkin epätodennäköistä, että epidemia kestäisi kauan.

Britannian terveysturvallisuusviraston johtava lääketieteellinen neuvonantaja Susan Hopkins odottaa tapausmäärien lisääntyvän edelleen lähipäivinä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä

STT

