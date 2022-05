Zelenskyi: Ukrainalle kelpaa vain EU:n täysjäsenyys

Ukrainan on päästävä EU:n täysvaltaiseksi jäseneksi, vaati presidentti Volodymyr Zelenskyi lauantaina.

– Emme kaipaa vaihtoehtoja tai kompromisseja, Zelenskyi sanoi yhdessä Portugalin pääministerin Antonio Costan kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi aikaisemmin tässä kuussa, että Ukrainalta voi viedä vuosikymmeniä päästä unionin täysivaltaiseksi jäseneksi. Macron evästi Ukrainaa toteamalla, että sen tulisi liittyä ”Euroopan poliittisen yhteisöön”, joka olisi eräänlainen EU:n odotushuone.

– Uskokaa minua, jos näin käy, kyseessä ei ole kompromissi Ukrainan ja Euroopan välillä, vaan jälleen kompromissi Euroopan ja Venäjän välillä. Siitä olen varma, Zelenskyi sanoi.

– Kyseessä on venäläisviranomaisten ja lobbaajien painostus, joilla he yrittävät vaikuttaa siihen, tuetaanko Ukrainaa vai ei, presidentti jatkoi.

Macronin ehdotuksesta on tarkoitus keskustella EU:n huippukokouksessa ensi kuun lopussa. Macronin mukaan myös EU:n jättänyt Britannia voisi niin ikään liittyä yhteisöön.

Venäjä voi liioitella vankien määrää

Venäjä saattaa paisutella A

zovstalin terästehtaalta Mariupolista evakuoitujen ukrainalaissotilaiden lukumäärää, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ajatushautomon mukaan Venäjä on saattanut tehdä niin maksimoidakseen vankienvaihdossa palautettavien venäläisten sotavankien lukumäärän. Toinen syy voi sen mukaan olla, ettei Venäjä haluaisi myöntää taistelleensa viikkokausia pattitilanteessa vain satojen ukrainalaissotilaiden kanssa.

Venäjä ilmoitti perjantaina Mariupolin Azovstalin terästehtaan olevan täysin venäläisjoukkojen hallinnassa viimeisten tehtaassa olleiden ukrainalaissotilaiden antauduttua.

Venäjän puolustusministeriö väittää yli 2 400 ukrainalaistaistelijan antautuneen viikon aikana. Ministeriön mukaan perjantaina tehtaalta olisivat antautuneet viimeiset 531 taistelijaa.

Kiivaita pommituksia Sjeverodonetskissa

Lauantaina Donbassin itäisellä venäjänkielisellä alueella käytiin edelleen raskaita taisteluita.

– Yritykset hyökätä Donbassiin jatkuvat. Hyökkäykset ovat täysin tuhonneet Rubizhnen ja Volnovahan, aivan kuten Mariupolin, Zelenskyi sanoi videopuheessaan.

Hän lisäsi, että venäläiset ”yrittivät tehdä saman Sjeverodonetskissa ja monissa muissa kaupungeissa”. Itäisessä Sjeverodonetskin kaupungissa kuoli 12 ihmistä ja 40 haavoittui Venäjän pommituksissa, alueen kuvernööri sanoi AFP:n mukaan. Kaupunki on osa Ukrainan viimeistä vastarinnan linnaketta Luhanskissa.

STT

