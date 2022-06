Ainakin 20 nuorta kuoli yökerhossa Etelä-Afrikassa – viranomaiset eivät usko syyksi joukkopaniikkia

Ainakin 20 ihmistä on kuollut Etelä-Afrikan East Londonissa sijaitsevassa yökerhossa, kertoi paikallinen poliisi sunnuntaina. Uhriluku nousi, kun kolme turmassa loukkaantunutta nuorta kuoli sairaalassa, kertoivat viranomaiset. Ainakin kaksi sairaalaan viedyistä loukkaantuneista on kriittisessä tilassa.

Poliisikomentaja Thembinkosi Kinana ei vahvistanut mediassa ensin levinnyttä tietoa joukkopaniikista ja kertoi AFP:lle, että tapahtuman syytä selvitetään yhä.

Paikallisen turvallisuusviranomaisen edustajan mukaan syy on epäselvä.

– On vaikea uskoa syyksi joukkopaniikkia, kun kuolonuhreilla ei ole näkyviä vammoja, sanoi viranomaisen edustaja Unathi Binqose.

Etelä-Afrikan yleisradioyhtiö SABC:nmukaan paikalliset asukkaat kertovat, että yökerho on suhtautunut asiakkaidensa turvallisuuteen välinpitämättömästi ja sallinut alaikäisten juoda alkoholia.

Kuolonuhrit ovat 18-20-vuotiaita. Paikallislehden mukaan monet yökerhovieraista olivat opiskelijoita, jotka juhlivat lukion ”kynänlaskijaisia” eli, lukion päättökokeiden päättymistä.

East Londonin kaupunki sijaitsee maan kaakkoisrannikolla, noin sadan kilometrin päässä Kapkaupungista.

https://www.sabcnews.com/sabcnews/east-london-police-search-for-clues-that-led-to-tavern-death/

STT